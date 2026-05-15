Předplatné

Aston Villa - Liverpool 4:2. Domácí si v přestřelce zajistili Ligu mistrů

Fotbalisté Aston Villy slaví po výhře nad Liverpoolem postup do Ligy mistrů
Fotbalisté Aston Villy slaví po výhře nad Liverpoolem postup do Ligy mistrůZdroj: Dave Shopland / ČTK
Aston Villa se vrací do Ligy mistrů
Fotbalisté Aston Villy slaví po výhře nad Liverpoolem postup do Ligy mistrů
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Aston Villy porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4:2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem čtyř bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru.

Oba týmy měly před utkáním na čtvrtém a pátém místě tabulky shodně 59 bodů a bylo jasné, že vítěz si zajistí účast v milionářské soutěži. Aston Villa měla navíc v záloze variantu postupu přes případnou výhru ve finále Evropské ligy proti Freiburgu, které tým čeká příští týden ve středu.

Domácí poslal do vedení ve 42. minutě Rogers, Liverpool ale po přestávce díky Van Dijkovi vyrovnal. Z nerozhodného stavu se ale Reds dlouho netěšili, už po pěti minutách přiblížil Aston Villu opět vítězství Watkins a druhou trefou v 73. minutě vedení pojistil. Po jeho asistenci pak minutu před koncem zvýšil na 4:1 McGinn. Kapitán Van Dijk v nastavení svým druhým gólem v zápase už jen skóre upravil.

Watkins vylepšil svou střeleckou bilanci v sezoně na 14 branek. Aston Villa ukončila třízápasovou sérii bez vítězství.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal36247568:2679
2Manchester City36238575:3277
3Manchester Utd.361811763:4865
4Aston Villa371881154:4862
5Liverpool371781262:5259
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3614111152:4253
8Brentford361491352:4951
9Chelsea3613101355:4949
10Everton3613101346:4649
11Fulham361461644:5048
12Sunderland3612121237:4648
13Newcastle361371650:5246
14Leeds3610141248:5344
15Crystal Palace3611111438:4744
16Nottingham Forest3611101545:4743
17Tottenham369111646:5538
18West Ham36991842:6236
19Burnley36492337:7321
20Wolves36392425:6618
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů