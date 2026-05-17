Krejčí se vrátil po zranění, Wolves remizovali. Slaví Manchester United i Aston Villa
Ladislav Krejčí se po zranění vrátil do sestavy fotbalistů sestupujícího Wolverhamptonu a v předposledním kole Premier League přispěl k remíze 1:1 s Fulhamem. Manchester United porazil doma 3:2 Nottingham a definitivně si zajistil třetí místo v tabulce. Aston Villa porazila v předehrávce Liverpool 4:2 a příští sezonu bude hrát Ligu mistrů.
Fotbalisté Manchesteru United porazili doma 3:2 Nottingham a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistili třetí místo v tabulce. „Rudí ďáblové" napravili zaváhání z minulého zápasu, ve kterém na hřišti Sunderlandu jen remizovali 0:0, a vybojovali čtvrté vítězství z posledních pěti utkání.
United v lize zdolali Nottingham poprvé od srpna 2023. Brankami se o to postarali obránce Shaw a po změně stran útočníci Cunha s Mbeumem, oba skórovali podesáté v ročníku. Jubilejní dvacátou asistenci v sezoně si připsal kapitán Fernandes a vyrovnal ligový rekord Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho.
Za již zachráněný Nottingham dal 14. gól v sezoně Gibbs-White a naopak první brazilský stoper Morato.
Krejčí se vrátil po zranění
Do základní sestavy sestupujícího Wolverhamptonu se vrátil po měsíci Ladislav Krejčí, který kvůli zranění krční páteře vynechal dva zápasy a v minulém kole zůstal na lavičce. Jeho tým v posledním domácím zápase remizoval 1:1 s Fulhamem poté, co neudržel vedení a v nastavení prvního poločasu inkasoval z penalty.
O tři místa v evropských pohárech se příští víkend v závěrečném kole poperou čtyři týmy, které v tabulce dělí čtyři body. Šestý Bournemouth čeká úterní dohrávka proti Manchesteru City. Sedmý Brighton dnes prohrál 0:1 v Leedsu po gólu Calverta-Lewina v šesté minutě nastavení. Osmý Brentford musel doma proti Crystal Palace dvakrát dotahovat ztrátu a pokažd se o to postaral útočník Burkiny Faso Ouattara. Devátý Sunderland v posledních 10 minutách otočil duel na hřišti Evertonu a zvítězil 3:1.
Aston Villa je v Lize mistrů
Aston Villa porazila v předehrávce Liverpool 4:2 a zajistila si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem čtyř bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru.
Oba týmy měly před utkáním na čtvrtém a pátém místě tabulky shodně 59 bodů a bylo jasné, že vítěz si zajistí účast v milionářské soutěži. Aston Villa měla navíc v záloze variantu postupu přes případnou výhru ve finále Evropské ligy proti Freiburgu, které tým čeká příští týden ve středu.
Domácí poslal do vedení ve 42. minutě Rogers, Liverpool ale po přestávce díky Van Dijkovi vyrovnal. Z nerozhodného stavu se ale Reds dlouho netěšili, už po pěti minutách přiblížil Aston Villu opět vítězství Watkins a druhou trefou v 73. minutě vedení pojistil. Po jeho asistenci pak minutu před koncem zvýšil na 4:1 McGinn. Kapitán Van Dijk v nastavení svým druhým gólem v zápase už jen skóre upravil.
Watkins vylepšil svou střeleckou bilanci v sezoně na 14 branek. Aston Villa ukončila třízápasovou sérii bez vítězství.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75:32
|77
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|9
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|10
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|11
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|12
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|13
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|14
Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50:52
|46
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|36
|9
|9
|18
|42:62
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup