SESTŘIH: Aston Villa - Liverpool 4:2. Domácí si v přestřelce zajistili Ligu mistrů
Fotbalisté Aston Villy porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4:2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem čtyř bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru.
Oba týmy měly před utkáním na čtvrtém a pátém místě tabulky shodně 59 bodů a bylo jasné, že vítěz si zajistí účast v milionářské soutěži. Aston Villa měla navíc v záloze variantu postupu přes případnou výhru ve finále Evropské ligy proti Freiburgu, které tým čeká příští týden ve středu.
Domácí poslal do vedení ve 42. minutě Rogers, Liverpool ale po přestávce díky Van Dijkovi vyrovnal. Z nerozhodného stavu se ale Reds dlouho netěšili, už po pěti minutách přiblížil Aston Villu opět vítězství Watkins a druhou trefou v 73. minutě vedení pojistil. Po jeho asistenci pak minutu před koncem zvýšil na 4:1 McGinn. Kapitán Van Dijk v nastavení svým druhým gólem v zápase už jen skóre upravil.
Watkins vylepšil svou střeleckou bilanci v sezoně na 14 branek. Aston Villa ukončila třízápasovou sérii bez vítězství.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75:32
|77
|3
Manchester Utd.
|36
|18
|11
|7
|63:48
|65
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|36
|14
|11
|11
|52:42
|53
|8
Brentford
|36
|14
|9
|13
|52:49
|51
|9
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|10
Everton
|36
|13
|10
|13
|46:46
|49
|11
Fulham
|36
|14
|6
|16
|44:50
|48
|12
Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37:46
|48
|13
Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50:52
|46
|14
Leeds
|36
|10
|14
|12
|48:53
|44
|15
Crystal Palace
|36
|11
|11
|14
|38:47
|44
|16
Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45:47
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|36
|9
|9
|18
|42:62
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|36
|3
|9
|24
|25:66
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup