Předplatné

Hloupé góly a netrefená sestava, West Ham zachrání jen zázrak. Doufá v selhání Kinského

Zklamaní fotbalisté West Hamu po prohře s Newcastlem
Zklamaní fotbalisté West Hamu po prohře s NewcastlemZdroj: ČTK / AP / Owen Humphreys
Tomáš Souček je s West Hamem blízko sestupu z Premier League
Zklamaní fotbalisté West Hamu po prohře s Newcastlem
Zklamaní fotbalisté West Hamu po prohře s Newcastlem
Newcastle trestal chyby West Hamu
Newcastle trestal chyby West Hamu
Newcastle trestal chyby West Hamu
7
Fotogalerie
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Již v úterý může být jasno. Pokud Tottenham alespoň boduje na hřišti Chelsea, spadne West Ham téměř stoprocentně po čtrnácti letech do Championship. „Kladiváři“ darovali městskému rivalovi možnost definitivní záchrany porážkou 1:3 na hřišti Newcastlu. „Sezonu se pokusíme zakončit důstojně, jak si klub zaslouží. Čeká nás těžký týden, ale budeme doufat až do konce,“ ví trenér West Hamu, Nuno Espírito Santo, že šance na záchranu je velice malá.

V případě shodného počtu bodů rozhoduje v Premier League o konečném umístění lepší rozdíl ve skóre. V tomto ohleduje je na tom Tottenham o celých třináct branek lépe než West Ham, který má s „Kohouty“ rovněž horší vzájemný zápas. Pokud Antonín Kinský a spol. na Stamford Bridge bodují, musel by se v neděli stát zázrak, jenž by skóre překlopil na stranu „Kladivářů“.

„Snad Tottenham prohraje a v posledním zápase půjde ještě o všechno,“ přeje si Matheus Fernandes, záložník West Hamu.

Do této pozice se „Kladiváři“ dostali zcela vlastní vinou. Po hrozivém vstupu do utkání v St. James‘ Parku prohrávali již v devatenácté minutě 0:2. Mohli být přitom rádi, že se nekopala penalta po ruce Tomáše Součka, jenž zblokoval ve vlastním vápně střelu rukou. Sudí však přihlédl k tomu, že byl zrovna v těsném souboji s Harveyem Barnesem.

„Začali jsme špatně. Byli jsme měkcí a dostali dva laciné góly. Vyloženě jsme jim darovali dvoubrankový náskok. Z toho se dostává jen velice těžce. Navíc v naší situaci, kdy na hráče doléhá stres a tíha okamžiku,“ štval trenéra Santa mizerný začátek.

Důkazem zmaru byla třetí branka Newcastlu. Malick Diouf hodil aut na Pabla, nováčka na hřišti, který nedokázal míč zpracovat. „Straky“ využily chyby a William Osula se pohodlně prosadil již podruhé v zápase.

„Věděli jsme, co máme dělat, ale nepodařilo se nám to přenést na hřiště. Nemyslím si, že by na nás dolehl tlak bojů o záchranu. Prostě jsme dostali hrozně hloupé góly. Za zbytečné chyby vás týmy v této lize potrestají,“ věděl kapitán Jarrod Bowen.

West Ham se do hry částečně vrátil parádní brankou Tatyho Castellanose, který se prosadil z velké dálky ranou z prvního dotyku po výkopu brankáře Hermansena. Argentinský snajpr, jenž nahradil v 26. minutě stopera Jeana-Claira Todiba, následně trefil i břevno a ještě jednou prověřil gólmana Nicka Popea. Hned se tak začaly vynořovat otázky, zda trenér Santo trefil zahajovací jedenáctku. 

„Možná jsme se špatně připravili. Musíme si vyhodnotit, co jsme udělali špatně. Když se však podíváme na to, jak se zápas vyvinul, tak jsme sestavu netrefili,“ nezakrýval portugalský kouč.

Ten bude spolu se svými svěřenci doufat, že Chelsea i potřetí v řadě doma porazí Tottehnam.       

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal36247568:2679
2Manchester City36238575:3277
3Manchester Utd.371911766:5068
4Aston Villa371881154:4862
5Liverpool371781262:5259
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3714111252:4353
8Brentford3714101354:5152
9Sunderland3713121240:4751
10Chelsea3613101355:4949
11Newcastle371471653:5349
12Everton3713101447:4949
13Fulham371471645:5149
14Leeds3711141249:5347
15Crystal Palace3711121440:4945
16Nottingham Forest3711101647:5043
17Tottenham369111646:5538
18West Ham37991943:6536
19Burnley36492337:7321
20Wolves373102426:6719
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů