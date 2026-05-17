Hloupé góly a netrefená sestava, West Ham zachrání jen zázrak. Doufá v selhání Kinského
Již v úterý může být jasno. Pokud Tottenham alespoň boduje na hřišti Chelsea, spadne West Ham téměř stoprocentně po čtrnácti letech do Championship. „Kladiváři“ darovali městskému rivalovi možnost definitivní záchrany porážkou 1:3 na hřišti Newcastlu. „Sezonu se pokusíme zakončit důstojně, jak si klub zaslouží. Čeká nás těžký týden, ale budeme doufat až do konce,“ ví trenér West Hamu, Nuno Espírito Santo, že šance na záchranu je velice malá.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje v Premier League o konečném umístění lepší rozdíl ve skóre. V tomto ohleduje je na tom Tottenham o celých třináct branek lépe než West Ham, který má s „Kohouty“ rovněž horší vzájemný zápas. Pokud Antonín Kinský a spol. na Stamford Bridge bodují, musel by se v neděli stát zázrak, jenž by skóre překlopil na stranu „Kladivářů“.
„Snad Tottenham prohraje a v posledním zápase půjde ještě o všechno,“ přeje si Matheus Fernandes, záložník West Hamu.
Do této pozice se „Kladiváři“ dostali zcela vlastní vinou. Po hrozivém vstupu do utkání v St. James‘ Parku prohrávali již v devatenácté minutě 0:2. Mohli být přitom rádi, že se nekopala penalta po ruce Tomáše Součka, jenž zblokoval ve vlastním vápně střelu rukou. Sudí však přihlédl k tomu, že byl zrovna v těsném souboji s Harveyem Barnesem.
„Začali jsme špatně. Byli jsme měkcí a dostali dva laciné góly. Vyloženě jsme jim darovali dvoubrankový náskok. Z toho se dostává jen velice těžce. Navíc v naší situaci, kdy na hráče doléhá stres a tíha okamžiku,“ štval trenéra Santa mizerný začátek.
Důkazem zmaru byla třetí branka Newcastlu. Malick Diouf hodil aut na Pabla, nováčka na hřišti, který nedokázal míč zpracovat. „Straky“ využily chyby a William Osula se pohodlně prosadil již podruhé v zápase.
„Věděli jsme, co máme dělat, ale nepodařilo se nám to přenést na hřiště. Nemyslím si, že by na nás dolehl tlak bojů o záchranu. Prostě jsme dostali hrozně hloupé góly. Za zbytečné chyby vás týmy v této lize potrestají,“ věděl kapitán Jarrod Bowen.
West Ham se do hry částečně vrátil parádní brankou Tatyho Castellanose, který se prosadil z velké dálky ranou z prvního dotyku po výkopu brankáře Hermansena. Argentinský snajpr, jenž nahradil v 26. minutě stopera Jeana-Claira Todiba, následně trefil i břevno a ještě jednou prověřil gólmana Nicka Popea. Hned se tak začaly vynořovat otázky, zda trenér Santo trefil zahajovací jedenáctku.
„Možná jsme se špatně připravili. Musíme si vyhodnotit, co jsme udělali špatně. Když se však podíváme na to, jak se zápas vyvinul, tak jsme sestavu netrefili,“ nezakrýval portugalský kouč.
Ten bude spolu se svými svěřenci doufat, že Chelsea i potřetí v řadě doma porazí Tottehnam.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75:32
|77
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|9
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|10
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup