Arsenal má titul v Premier League po 22 letech: první ohlasy a oslavy! West Ham ještě žije
Konečně prolomili 22 let dlouhé čekání na titul. Ulice severního Londýna zaplavili fanoušci fotbalistů Arsenalu a společné oslavy si užívají i hráči „Gunners“. Definitivní jistotu trofeje pro vítěze Premier League dostali po remíze Manchesteru City na půdě Bournemouthu a poslední vyzyvatel tak v posledním kole již s jistotou nedokáže stáhnout čtyřbodové manko. „Gratulace Arsenalu, vyhrál ten nejlepší tým,“ napsal na sociální síť X nejlepší střelec v historii anglické ligy Alan Shearer. Do úplného konce se bude bojovat o vyhnutí se sestupu, Tottenham s Antonínem Kinským v brance totiž prohrál na Chelsea 1:2 a West Ham ho má ještě šanci předstihnout.
Ale nejdřív k novým mistrům. Chvála na červený tým míří z celých Britských ostrovů. Fotbal družiny Mikela Artety sice často schytával kritiku kvůli nízké míře zábavy, ale španělský kouč po třech druhých místech z posledních tří sezon vsadil všechno na pragmatismus a slaví úspěch.
„Úžasné! Jednoznačně si to zasloužili. Měli nejlepší obranu, neměli nejlepší útok, ale pokud jde o tým jako celek, odvedl Mikel Arteta neuvěřitelnou práci,“ docenil postupný progres mužstva expert Sky Sports a dvojnásobný vítěz anglické ligy právě v dresu kanonýrů Alan Smith.
Zatímco ze všech koutů světa přichází slova chvály, noví mistři Anglie si užívají na společné oslavě. Klub na sociálních sítích zveřejnil video, jak hráči prožívali první vteřiny po chvíli, co si zajistili titul.
První fotku se svými parťáky přidal také hvězdný záložník Declan Rice. „Já vám to všem říkal. Je hotovo,“ vyťukal k příspěvku na Instagramu.
Po několika letech pádů v cílové rovince si tak celý tým může naplno užít velké oslavy. S gratulací tak ihned po ztrátě přispěchal i zklamaný kouč rivala v boji o pohár. „Musím pogratulovat Arsenalu, Mikelovi (Artetovi), celému realizačnímu týmu a fanouškům. Titul v Premier League si zasloužili,“ sdělil Pep Guardiola, jemuž před lety ještě na lavičce City dělal Arteta asistenta.
Právě on má v posledních letech nejvyšší zásluhu na postupném růstu, který dovedl severolondýnský celek zpět na vrchol. „Ten nejlepší dárek, který můžete dobrému trenérovi dát, je čas. Ano, můžete jim dát stovky milionů liber, ale ty peníze musíte přetavit v tým, v soudržnou kabinu, ve vítězné mužstvo. Dáte dobrému manažerovi čas? Tady máte důkaz,“ smekl před Artetou bývalý brankář rivala z Tottenhamu Paul Robinson ve vysílání BBC.
„Ukázali, že mají kuráž, ukázali velký charakter a odolnost. Nebylo to vždycky úplně pohledné, ale letos byli nejlepším týmem,“ přidal někdejší anglický reprezentant Jamie Redknapp.
Bez ohledu na výsledek si tak hráči Arsenalu v sobotu po zápase proti Crystal Palace převezmou trofej pro nejlepší tým Anglie.
Naopak Tottenham s Antonínem Kinským v brance prohrál 1:2 v derby na hřišti Chelsea a v posledním kole tak Spurs budou hrát o udržení na dálku s West Hamem, kde působí záložník Tomáš Souček.
Kinského překonali Enzo Fernández a Andrey Santos, za hosty v závěru snížil Richarlison. Tottenham s 38 body drží 17. příčku těsně nad pásmem sestupu. Osmnáctý West Ham má 36 bodů. Burnley a Wolverhampton Ladislava Krejčího už mají sestup jistý.
Spurs mají před posledním kolem blíž k záchraně i díky výrazně lepšímu skóre, které by rozhodovalo při rovnosti bodů. V nedělním utkání doma s Evertonem jim tak stačí remíza, West Ham nastoupí proti Leedsu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69:26
|82
|2
Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76:33
|78
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57:53
|56
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57:50
|52
|9
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|10
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47:57
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|37
|4
|9
|24
|37:74
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup