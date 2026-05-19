City zakopli a Arsenal slaví titul v Premier League po 22 letech! Tottenham odvrací sestup
Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. „Kanonýři“ dnes sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu. V druhém dnešním zápase Chelsea hostí Tottenham, který v bráně s českým gólmanem Antonínem Kinským bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Hráčům City mohla naději na titul udržet pouze výhra, ale od 39. minuty prohrávali po zásahu Eliho Juniora Kroupiho. Hosté srovnali až v páté minutě nastavení díky Erlingovi Haalandovi, který si 27. gólem upevnil první místo v pořadí střelců.
Na další gól už hosté neměli čas a i když už 15 kol v řadě „Citizens“ neprohráli, před závěrečným kolem mají na druhé příčce tabulky na vedoucí Arsenal nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů.
Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Výběr trenéra Mikela Artety získal pro Arsenal první ligový triumf od roku 2004, kdy klub ovládl nejvyšší soutěž bez jediné porážky, za což si tehdejší hráči vysloužili přezdívku Invincibles (Neporazitelní).
Remíza připravila trenéra Pepa Guardiolu o šanci na sedmý titul se City, protože podle médií po sezoně z klubu odejde. Španělský kouč u týmu působí od února 2016 a mimo jiné s ním jednou vyhrál i Ligu mistrů.
Naopak Bournemouth prodloužil sérii bez porážky na 17 zápasů a před posledním kolem může pomýšlet na účast v Lize mistrů. V tabulce jsou „Cherries“ šestí a od Liverpoolu na páté příčce, která jako poslední zaručuje start mezi evropskou elitou, je dělí tři body.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69:26
|82
|2
Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76:33
|78
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57:53
|56
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|9
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|10
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|37
|4
|9
|24
|37:74
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup