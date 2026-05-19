Předplatné

City zakopli a Arsenal slaví titul v Premier League po 22 letech! Tottenham odvrací sestup

Fanoušci Arsenali slaví titul
Fanoušci Arsenali slaví titulZdroj: ČTK / AP / Alberto Pezzali
Fanoušci Arsenali slaví titul
Fanoušci Arsenali slaví titul
Fanoušci Arsenali slaví titul
Fanoušci Arsenalu sledují zápas Bournemouthu s Manchesterem City
Fanoušci Arsenali slaví titul
Bournemouth v domácím souboji s Manchesterem City
Fanoušci Arsenalu sledují zápas Bournemouthu s Manchesterem City
22
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (4)

Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. „Kanonýři“ dnes sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu. V druhém dnešním zápase Chelsea hostí Tottenham, který v bráně s českým gólmanem Antonínem Kinským bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Hráčům City mohla naději na titul udržet pouze výhra, ale od 39. minuty prohrávali po zásahu Eliho Juniora Kroupiho. Hosté srovnali až v páté minutě nastavení díky Erlingovi Haalandovi, který si 27. gólem upevnil první místo v pořadí střelců.

Na další gól už hosté neměli čas a i když už 15 kol v řadě „Citizens“ neprohráli, před závěrečným kolem mají na druhé příčce tabulky na vedoucí Arsenal nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů.

Londýnský celek si díky tomu připsal celkově 14. titul. Výběr trenéra Mikela Artety získal pro Arsenal první ligový triumf od roku 2004, kdy klub ovládl nejvyšší soutěž bez jediné porážky, za což si tehdejší hráči vysloužili přezdívku Invincibles (Neporazitelní).

Remíza připravila trenéra Pepa Guardiolu o šanci na sedmý titul se City, protože podle médií po sezoně z klubu odejde. Španělský kouč u týmu působí od února 2016 a mimo jiné s ním jednou vyhrál i Ligu mistrů.

Naopak Bournemouth prodloužil sérii bez porážky na 17 zápasů a před posledním kolem může pomýšlet na účast v Lize mistrů. V tabulce jsou „Cherries“ šestí a od Liverpoolu na páté příčce, která jako poslední zaručuje start mezi evropskou elitou, je dělí tři body.

Premier League 2025/2026

LIVE
11Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,0220300Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal37257569:2682
2Manchester City37239576:3378
3Manchester Utd.371911766:5068
4Aston Villa371881154:4862
5Liverpool371781262:5259
6Bournemouth371317757:5356
7Brighton3714111252:4353
8Brentford3714101354:5152
9Sunderland3713121240:4751
10Chelsea3613101355:4949
11Newcastle371471653:5349
12Everton3713101447:4949
13Fulham371471645:5149
14Leeds3711141249:5347
15Crystal Palace3711121440:4945
16Nottingham Forest3711101647:5043
17Tottenham369111646:5538
18West Ham37991943:6536
19Burnley37492437:7421
20Wolves373102426:6719
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů