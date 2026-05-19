ONLINE: Chelsea - Tottenham. Vychytá Kinský v londýnském derby záchranu v Premier League?
Fotbalisté Tottenhamu mají po turbulentní sezoně nakročeno k záchraně v nejvyšší anglické fotbalové lize. Svěřencům manažera Roberta De Zerbiho stačí k jistotě udržení v Premier League uhrát minimálně bod z posledních dvou ligových utkání. První šanci mají během londýnského derby na stadionu Chelsea. Podaří se Antonínu Kinskému zavřít proti Blues bránu? Utkání sledujte od 21:15 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69:26
|82
|2
Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75:32
|77
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|9
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|10
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|37
|4
|9
|24
|37:74
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup