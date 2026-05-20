Bizarní kauza špehování s právní dohrou? Hráči v Anglii zuří, přišli o šanci na Premier League
V úterý bylo prozatímně rozhodnuto o jedné z nejpodivnějších kauz v anglickém fotbale za poslední roky. Druholigový Southampton, který vyhlížel postupové pla off o Premier League, přiznal, že špehoval tréninky svých soupeřů a absurdní situace je ze finálového souboje ve Wembley vyřadila. Jak informují anglická média, hráči pochopitelně zuří. Celá kauza může pokračovat právními rozbroji uvnitř samotného klubu.
Přehledně – co se vůbec v závěru sezony stalo? Southampton postoupil přes Middlesbrough do finále play off o Premier League. Utkání ve Wembley je často popisováno jako nejlukrativnější zápas ve fotbale, jelikož tým si vítězstvím zajistí zhruba 230 milionů eur. Na přístavní klub ale vylezlo, že špehoval tréninky svého semifinálového soupeře. Na veřejnost vyšly i fotky mladého analytika Williama Salta, jak se schovává za stromem a natáčí trénink soupeře telefonem. Southampton vinu přiznal, stejně tak, že stejně učinil v sezoně celkem třikrát.
Kdo ale čekal pouze tučnou pokutu, jakou před časem schytal za podobný přečin Leeds, spletl se. Vedení ligy Southampton z finálového boje o Premier League vyřadilo a vrátilo do hry Middlesbrough, jehož hráči už byli možná jednou nohou na dovolené. „Věříme, že to vysílá jasný signál pro budoucnost našeho sportu, pokud jde o sportovní integritu a chování,“ vzkázal nový finalista, který se v souboji o prvoligové miliony utká s Hull City.
Southampton se v celé kauze zvané „Spygate“ odvolává, výsledek by měl být znám ve středu večer. Nejistota ale ohrožuje datum chystaného sobotního finále. Dost možná se bude přesouvat až na příští týden. Už nyní je ale podle zpráv Guardianu a The Athletic v klubu, který mimo jiné dostal i čtyřbodový odečet pro další sezonu, pořádně dusno.
Podle informací anglických médií jsou zničení především hráči, kteří o podvádění členů širšího realizačního týmu neměli ponětí. V Southamptonu navíc nadále působí část fotbalistů, kteří minulý rok s klubem sestoupili a museli si nechat snížit plat o 40 %. Ti očekávali možnost získat své peníze zpátky, a i ostatní hráli o masivní prémie. Podle The Athletic už hráči oslovili PFA (Asociaci profesionálních fotbalistů) s žádostí o právní pomoc právě především kvůli ztrátě finančních prostředků, které potenciálně mohli získat.
Pokud bude trest Southamptonu potvrzen, půjde o jeden z nejpozoruhodnějších případů zakopnutí v cílové rovince, kterou anglický fotbal pamatuje. Zvlášť v kontextu toho, že případy špehování neměly v sezoně vítězný efekt – v Oxfordu klub v prosinci prohrál, s Ipswichem doma v dubnu remizoval, a v prvním semifinálovém utkání s Middlesbrough rovněž remizoval.