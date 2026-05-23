Po devíti letech je Hull City v Premier League. Kolik nejlukrativnější výhra vynáší?
Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.
Hull se vrací do nejvyšší soutěže po devíti letech. Už dříve si postup do Premier League zajistily Ipswich a Coventry.
Middlesbrough se dostalo do finále play off místo Southamptonu, s kterým původně semifinálový dvojzápas prohrálo. „Saints“ však byli následně z boje o ligu vyloučeni za špehování tréninků soupeře.
Finále play off druhé anglické ligy je považováno za nejlukrativnější zápas ve světovém fotbale. Úspěšnému celku totiž v horizontu tří sezon vynese zhruba 200 milionů liber (asi 5,6 miliardy korun).