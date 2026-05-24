ONLINE: Poslední kolo Premier League! Boj o poháry i udržení: Souček, nebo Kinský?
Premier League je v cílové rovince! O titulu je sice rozhodnuto, i tak je ale v posledním 38. kole o co hrát. West Ham bojuje na dálku s Tottenhamem o udržení v lize, lepší výchozí pozici mají Spurs, těm stačí (téměř jistě) doma s Evertonem bodovat a nemusí se ohlížet na to, zda Hammers porazí Leeds. Jde ale i o poháry, Anglie totiž může mít až devět zástupců v Evropě a právě i v horní polovině tabulky může dojít na pohyby, které ovlivní nasazení do jednotlivých soutěží. Bournemouth či Brighton v Lize mistrů? I to se může stát! Sledujte ONLINE přenos posledního kola, zápasy startují všechny shodně v 17:00.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69:26
|82
|2
Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76:33
|78
|3
Manchester Utd.
|37
|19
|11
|7
|66:50
|68
|4
Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54:48
|62
|5
Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62:52
|59
|6
Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57:53
|56
|7
Brighton
|37
|14
|11
|12
|52:43
|53
|8
Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57:50
|52
|9
Brentford
|37
|14
|10
|13
|54:51
|52
|10
Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40:47
|51
|11
Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53:53
|49
|12
Everton
|37
|13
|10
|14
|47:49
|49
|13
Fulham
|37
|14
|7
|16
|45:51
|49
|14
Leeds
|37
|11
|14
|12
|49:53
|47
|15
Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40:49
|45
|16
Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47:50
|43
|17
Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47:57
|38
|18
West Ham
|37
|9
|9
|19
|43:65
|36
|19
Burnley
|37
|4
|9
|24
|37:74
|21
|20
Wolves
|37
|3
|10
|24
|26:67
|19
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup