ONLINE: Poslední kolo Premier League! Boj o poháry i udržení: Souček, nebo Kinský?

Tomáš Souček a Antonín Kinský proti sobě bojují o udržení v Premier LeagueZdroj: koláž iSport
Anglie - Premier League
Premier League je v cílové rovince! O titulu je sice rozhodnuto, i tak je ale v posledním 38. kole o co hrát. West Ham bojuje na dálku s Tottenhamem o udržení v lize, lepší výchozí pozici mají Spurs, těm stačí (téměř jistě) doma s Evertonem bodovat a nemusí se ohlížet na to, zda Hammers porazí Leeds. Jde ale i o poháry, Anglie totiž může mít až devět zástupců v Evropě a právě i v horní polovině tabulky může dojít na pohyby, které ovlivní nasazení do jednotlivých soutěží. Bournemouth či Brighton v Lize mistrů? I to se může stát! Sledujte ONLINE přenos posledního kola, zápasy startují všechny shodně v 17:00.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal37257569:2682
2Manchester City37239576:3378
3Manchester Utd.371911766:5068
4Aston Villa371881154:4862
5Liverpool371781262:5259
6Bournemouth371317757:5356
7Brighton3714111252:4353
8Chelsea3714101357:5052
9Brentford3714101354:5152
10Sunderland3713121240:4751
11Newcastle371471653:5349
12Everton3713101447:4949
13Fulham371471645:5149
14Leeds3711141249:5347
15Crystal Palace3711121440:4945
16Nottingham Forest3711101647:5043
17Tottenham379111747:5738
18West Ham37991943:6536
19Burnley37492437:7421
20Wolves373102426:6719
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
