West Ham padá z Premier League! Výhra Součkovi a spol. nestačila, Bruno má rekord
Sezona Premier League je u konce. V závěrečném kole se rozhodlo o posledním sestupujícím, kterým je navzdory výhře 3:0 nad Leedsem West Ham. Tedy klub, za který nastupují Tomáš Souček či El Hadji Malick Diouf. Tottenham s Antonínem Kinským se udržel, Pep Guardiola se s Manchesterem City rozloučil porážkou. A historický zápis si připsal Bruno Fernandes, který 21. asistencí v ročníku stanovil nový rekord v počtu nahrávek na gól.
Budoucnost bývalého reprezentačního kapitána Součka je nejasná. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dnes po utkání s Plzní řekl, že by se nebránil jeho návratu do Edenu, záležet ale podle něj bude na rozhodnutí jednatřicetiletého záložníka.
Manchester United porazil Brighton 3:0, Bruno Fernandes 21. asistencí v sezoně překonal ligový rekord. Vedle "Rudých ďáblů" si Ligu mistrů zahrají mistrovský Arsenal, Manchester City, Aston Villa a Liverpool. Evropská liga zbyla na Bournemouth a nováčka Sunderland, Konferenční ligu bude hrát Brighton.
Manchester United šel v Brightonu do vedení ve 33. minutě. Kapitán hostů Fernandes centrem z rohového kopu přesně našel hlavu Dorgua a 21. asistencí v ročníku překonal rekord Premier League, který drželi Thierry Henry a Kevin De Bruyne. Oba hráči United si ve druhém poločase vyměnili role při gólu na 3:0. Druhou branku obstaral těsně před pauzou Mbeumo.
Arsenal na hřišti Crystal Palace šetřil své hvězdy, neboť jej příští sobotu čeká finále Ligy mistrů proti PSG. Domácí, kteří o tři dny dříve nastoupí do finále Konferenční ligy proti Vallecanu, také nechali některé opory odpočívat a "Kanonýři" si po brankách Gabriela Jesuse a Noniho Maduekeho zpříjemnili přebíraní mistrovské trofeje výhrou 2:1.
Pep Guardiola uzavřel desetileté působení na lavičce Manchesteru City domácí porážkou 1:2 s Aston Villou. "Citizens" sice o poločase vedli gólem Semenya, ale Watkins dvěma trefami po přestávce skóre otočil. Guardiola v klubu získal 20 trofejí včetně šesti ligových titulů a úspěchu v Lize mistrů.
Ladislav Krejčí se rozloučil se svým angažmá ve Wolverhamptonu remízou 1:1 na hřišti Burnley. Český reprezentační kapitán bude od léta opět hráčem Girony, která stejně jako Wolves sestoupila z nejvyšší soutěže. Podle spekulací médií by měl Krejčí od další sezony opět nastupovat v Premier League, zájem o něj má mít především Leeds.
Liverpool remizoval s Brentfordem 1:1 a uhájil pátou příčku zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů před Bournemouthem. Poslední zápas "Reds" se nesl především v duchu rozloučení s klubovou legendou Mohamedem Salahem, jenž v jejich dresu odehrál devět sezon a stal se mimo jiné nejlepším střelcem i nahrávačem klubu v historii Premier League. Rekordní 93. asistenci, kterou překonal Stevena Gerrarda, si připsal dnes proti Brentfordu, když přihrál na gól Jonesovi.
Chelsea potvrdila tristní formu v závěru sezony, prohrála v Sunderlandu 1:2 a skončila mimo pohárové příčky. Sunderland se stal teprve pátým týmem v historii Premier League, který si zajistil účast v evropských pohárech v první sezoně po postupu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|38
|26
|7
|5
|71:27
|85
|2
Manchester City
|38
|23
|9
|6
|77:35
|78
|3
Manchester Utd.
|38
|20
|11
|7
|69:50
|71
|4
Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56:49
|65
|5
Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63:53
|60
|6
Bournemouth
|38
|13
|18
|7
|58:54
|57
|7
Sunderland
|38
|14
|12
|12
|42:48
|54
|8
Brighton
|38
|14
|11
|13
|52:46
|53
|9
Brentford
|38
|14
|11
|13
|55:52
|53
|10
Chelsea
|38
|14
|10
|14
|58:52
|52
|11
Fulham
|38
|15
|7
|16
|47:51
|52
|12
Newcastle
|38
|14
|7
|17
|53:55
|49
|13
Everton
|38
|13
|10
|15
|47:50
|49
|14
Leeds
|38
|11
|14
|13
|49:56
|47
|15
Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41:51
|45
|16
Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48:51
|44
|17
Tottenham
|38
|10
|11
|17
|48:57
|41
|18
West Ham
|38
|10
|9
|19
|46:65
|39
|19
Burnley
|38
|4
|10
|24
|38:75
|22
|20
Wolves
|38
|3
|11
|24
|27:68
|20
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup