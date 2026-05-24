West Ham padá z Premier League! Výhra Součkovi a spol. nestačila, Bruno má rekord

West Ham se loučí s Premier League
Pep Guardiola se s Manchesterem City rozloučil porážkou od Aston Villy
Sezona Premier League je u konce. V závěrečném kole se rozhodlo o posledním sestupujícím, kterým je navzdory výhře 3:0 nad Leedsem West Ham. Tedy klub, za který nastupují Tomáš Souček či El Hadji Malick Diouf. Tottenham s Antonínem Kinským se udržel, Pep Guardiola se s Manchesterem City rozloučil porážkou. A historický zápis si připsal Bruno Fernandes, který 21. asistencí v ročníku stanovil nový rekord v počtu nahrávek na gól.

Budoucnost bývalého reprezentačního kapitána Součka je nejasná. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dnes po utkání s Plzní řekl, že by se nebránil jeho návratu do Edenu, záležet ale podle něj bude na rozhodnutí jednatřicetiletého záložníka.

Manchester United porazil Brighton 3:0, Bruno Fernandes 21. asistencí v sezoně překonal ligový rekord. Vedle "Rudých ďáblů" si Ligu mistrů zahrají mistrovský Arsenal, Manchester City, Aston Villa a Liverpool. Evropská liga zbyla na Bournemouth a nováčka Sunderland, Konferenční ligu bude hrát Brighton.

Manchester United šel v Brightonu do vedení ve 33. minutě. Kapitán hostů Fernandes centrem z rohového kopu přesně našel hlavu Dorgua a 21. asistencí v ročníku překonal rekord Premier League, který drželi Thierry Henry a Kevin De Bruyne. Oba hráči United si ve druhém poločase vyměnili role při gólu na 3:0. Druhou branku obstaral těsně před pauzou Mbeumo.

Arsenal na hřišti Crystal Palace šetřil své hvězdy, neboť jej příští sobotu čeká finále Ligy mistrů proti PSG. Domácí, kteří o tři dny dříve nastoupí do finále Konferenční ligy proti Vallecanu, také nechali některé opory odpočívat a "Kanonýři" si po brankách Gabriela Jesuse a Noniho Maduekeho zpříjemnili přebíraní mistrovské trofeje výhrou 2:1.

Pep Guardiola uzavřel desetileté působení na lavičce Manchesteru City domácí porážkou 1:2 s Aston Villou. "Citizens" sice o poločase vedli gólem Semenya, ale Watkins dvěma trefami po přestávce skóre otočil. Guardiola v klubu získal 20 trofejí včetně šesti ligových titulů a úspěchu v Lize mistrů.

Ladislav Krejčí se rozloučil se svým angažmá ve Wolverhamptonu remízou 1:1 na hřišti Burnley. Český reprezentační kapitán bude od léta opět hráčem Girony, která stejně jako Wolves sestoupila z nejvyšší soutěže. Podle spekulací médií by měl Krejčí od další sezony opět nastupovat v Premier League, zájem o něj má mít především Leeds.

Liverpool remizoval s Brentfordem 1:1 a uhájil pátou příčku zaručující kvalifikaci do Ligy mistrů před Bournemouthem. Poslední zápas "Reds" se nesl především v duchu rozloučení s klubovou legendou Mohamedem Salahem, jenž v jejich dresu odehrál devět sezon a stal se mimo jiné nejlepším střelcem i nahrávačem klubu v historii Premier League. Rekordní 93. asistenci, kterou překonal Stevena Gerrarda, si připsal dnes proti Brentfordu, když přihrál na gól Jonesovi.

Chelsea potvrdila tristní formu v závěru sezony, prohrála v Sunderlandu 1:2 a skončila mimo pohárové příčky. Sunderland se stal teprve pátým týmem v historii Premier League, který si zajistil účast v evropských pohárech v první sezoně po postupu.

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal38267571:2785
2Manchester City38239677:3578
3Manchester Utd.382011769:5071
4Aston Villa381981156:4965
5Liverpool381791263:5360
6Bournemouth381318758:5457
7Sunderland3814121242:4854
8Brighton3814111352:4653
9Brentford3814111355:5253
10Chelsea3814101458:5252
11Fulham381571647:5152
12Newcastle381471753:5549
13Everton3813101547:5049
14Leeds3811141349:5647
15Crystal Palace3811121541:5145
16Nottingham Forest3811111648:5144
17Tottenham3810111748:5741
18West Ham381091946:6539
19Burnley384102438:7522
20Wolves383112427:6820
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
