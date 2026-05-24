Kinský zachránil Spurs: Dřina se vyplatila. Vím, co dokážu. Trenér mu chtěl dát pásku
Třetím sestupujícím Čechem do party je Tomáš Souček. West Ham i přes triumf 3:0 nad Leedsem po čtrnácti letech mizí z Premier League. Tottenham totiž porazil Everton 1:0 a urval pro sebe místo mezi elitou. K záchraně „Kohoutů“ opět výrazně pomohl i Antonín Kinský, který udržel čisté konto a vysloužil si velkou pochvalu trenéra Roberta De Zerbiho. „Fotbal vám vždycky všechno vrátí a my si zasloužili se zachránit,“ oddychl si italský kouč.
Necelých deset kilometrů od sebe probíhal tuhý boj o záchranu v nejvýdělečnější lize světa. V základní sestavě obou namočených celků se opět objevili čeští reprezentanti. Tomáš Souček v záloze West Hamu, Antonín Kinský v brance Tottenhamu. Ani jeden celek přitom před začátkem ročníku nepatřil k favoritům na sestup. Bylo zřejmé, že jedna část Londýna padne v hluboký smutek.
Drama se však nekonalo. Tottenham, jemuž stačilo neprohrát, dovedl zápas s Evertonem k vítězství 1:0 a odvrátil zřejmě nejpřekvapivější sestup v historii fotbalu.
„Je to úžasný pocit po opravdu náročné sezoně. Podpora fanoušků byla neuvěřitelná. I po tak špatném ročníku za námi stáli a cítím, že to může být dobrý základ do další práce,“ cítil úlevu Joao Palhinha, záložník „Kohoutů, jenž rozhodl o výhře zaručující záchranu.
Branka portugalského záložníka byla očekávatelným vyústěním tlaku domácích, kteří na soupeře vlétli a byli jasně lepším celkem. Portugalec v 43. minutě nejprve nasměroval svou hlavičku do tyče a následně pohotově z první skóroval.
Roberto De Zerbi nadšením nakopl míč vysoko na tribunu. Jeho krajan, brankář Guglielmo Vicario, mu samým nadšením skočil na záda. Tottenham cítil, že tato trefa byla rozhodující. West Hamu se navíc v první půli proti Leedsu vůbec nedařilo.
„Tottenham si vedení zasloužil. Naopak West Ham si ještě nevytvořil vyloženou šanci. Na to, že musí bezpodmínečně vyhrát, je to od něj málo. V druhé půli to budou muset rozbalit,“ zhodnotil situaci o přestávce Alan Shearer, nejlepší střelec v historii soutěže.
Kapitán Jarrod Bowen nejprve z rohu našel hlavu Tatyho Castellanose, sám poté z úniku zvýšil na rozdíl dvou branek a na konečných 3:0 upravil v 90+4. minutě Callum Wilson. West Ham tak zvládl svůj úkol a zvítězil. Stále však potřeboval pomoc od Evertonu, který musel vyhrát, aby se „Kladiváři“ udrželi mezi elitou.
De Zerbi chtěl dát Kinskému pásku
Kvůli problémům s komunikačním zařízením rozhodčích začal druhý poločas na Tottenham Stadium s několikaminutovým zpožděním. Na Olympijském stadionu se proto Malick Diouf modlil, aby družina trenéra Davida Moyese, jenž dovedl West Ham k vítězství v Konferenční lize, zvládla utkání otočit. „Karamelky“ sice soupeře tlačily, ale v koncovce se jim nedařilo a jedinou střelu na branku brilantně vytěsnil Kinský.
„Velký charakter, velké koule, velká kvalita,“ chválil De Zerbi českého gólmana, který se obdivuhodně zvednul po hororovém vystoupení na hřišti Atlétika Madrid. Tottenham s klidem dovedl k záchraně.
„Řeknu vám tajemství. Před mým prvním zápasem jsem mu chtěl dát kapitánskou pásku. Jen pro to utkání. Chtěl jsem ukázat, že ve fotbale i v životě je důležité, že tým musí být jako rodina. Musíme při sobě stát i v těžkých chvílích. On to ovšem nepotřeboval. Je to skvělý gólman,“ vyzdvihl De Zerbi českého brankáře.
Ve 103. minutě přišel poslední hvizd sudího Michaela Olivera a „Kohouti“ slavili splnění cíle. Na Olympijském stadionu v tu chvíli zůstala jen hrstka fanoušků smutně hledících do dáli. Příznivci již během zápasu hanlivě pokřikovali na majoritního akcionáře Davida Sullivana. Český vlastník, Daniel Křetínský, přítomen nebyl.
„Do téhle situace jsme se vůbec neměli dostat. Bolí to. Jsem v klubu už šest a půl roku, zažil jsem tu plno skvělých věcí a tohle vše přebilo. Opravdu bolí s tímto klubem sestoupit. Měli jsme prostě posbírat více bodů. Tenhle klub patří do Premier League a rád bych ho tam dostal, ale stát se může spousta věcí, “ neskrýval zklamání Bowen, jenž přišel do klubu jen o dva dny později než Souček.
Následující kroky obou opor zatím nejsou známy. V Edenu by však svého odchovance velice rádi přivítali zpět.
Naopak v Tottenhamu se naplno rozjede De Zerbiho projekt. „Nyní budujeme nový tým. Nemusíme překopat všechno. Máme dvanáct hráčů, kteří jsou opravdu dobří. Musíme ale přivést další, abychom měli kompletní kádr. Nemůžeme trpět jako v této sezoně. Jsme Tottenham Hotspur,“ má jasné plány italský stratég. Patřit by do nich měl i český gólman.
Očima Antonína Kinského
„Samozřejmě je to velká úleva, protože to byl velký zápas a věděli jsme, že se musíme spolehnout jen sami na sebe, což se nám povedlo. V první půli jsme si došli pro vedení, v té druhé to už bylo vyrovnané, ale celkově jsme si vítězství zasloužili. Byli jsme skvěle nastaveni v hlavě. Připravoval jsem se jako na každý jiný zápas. Dobře jsem trénoval, jedl i spal a vyplatilo se to. Rád slyším, že jsou lidé s mými výkony spokojení, ale cítím se pořád stejně. Samozřejmě to byl skvělý moment, že se mi povedl takový zákrok. Měl jsem tu rodiče i přítelkyni, kteří mě podporovali během celé sezony, takže jsem byl o to šťastnější. Vím, co dokážu. Takové zákroky umím vytáhnout a jsem šťastný, že se mi to v závěru sezony dařilo a pomohl jsem tím týmu. Jsem tu teprve rok a půl, ale cítím, jak velkým klubem Tottenham je. V posledních sedmi zápasech jsme moc dobře věděli, že musíme sbírat body, abychom se zachránili, ale pro mě to nic neměnilo. Vždy musím být klidný a stoprocentně soustředěný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|38
|26
|7
|5
|71:27
|85
|2
Manchester City
|38
|23
|9
|6
|77:35
|78
|3
Manchester Utd.
|38
|20
|11
|7
|69:50
|71
|4
Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56:49
|65
|5
Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63:53
|60
|6
Bournemouth
|38
|13
|18
|7
|58:54
|57
|7
Sunderland
|38
|14
|12
|12
|42:48
|54
|8
Brighton
|38
|14
|11
|13
|52:46
|53
|9
Brentford
|38
|14
|11
|13
|55:52
|53
|10
Chelsea
|38
|14
|10
|14
|58:52
|52
|11
Fulham
|38
|15
|7
|16
|47:51
|52
|12
Newcastle
|38
|14
|7
|17
|53:55
|49
|13
Everton
|38
|13
|10
|15
|47:50
|49
|14
Leeds
|38
|11
|14
|13
|49:56
|47
|15
Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41:51
|45
|16
Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48:51
|44
|17
Tottenham
|38
|10
|11
|17
|48:57
|41
|18
West Ham
|38
|10
|9
|19
|46:65
|39
|19
Burnley
|38
|4
|10
|24
|38:75
|22
|20
Wolves
|38
|3
|11
|24
|27:68
|20
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup