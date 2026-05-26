Vysněný návrat Součka do Edenu: existuje více problémů, než se zdá. A jak je to s penězi?
Sestup West Hamu = návrat Tomáše Součka do Slavie. Zní to logicky. Vzhledem k historickým poutům pochopitelně. Lákavě pro mistra i celou ligu. Transfer z Anglie je však momentálně pouhým přáním, nikoliv reálným děním. Reprezentant má v Londýně platnou smlouvu na příští rok, Kladiváři mohou automaticky využít opci na další sezonu. O své budoucnosti nemá jasno ani uznávaný záložník. Deník Sport a web iSport.cz popisují možná úskalí comebacku.
V Anglii se v neděli dvacet klubů chystalo na poslední zápas sezony. Největší stres prožívaly dva kluby s českými hráči. Boj o záchranu sváděly na dálku Tottenham s Antonínem Kinským a West Ham s Tomášem Součkem. V Česku se hrálo poslední kolo nadstavby.
Krátce po vítězném duelu Slavie s Plzní (3:0) pronesl Zdeněk Houštecký tato slova: „Kdyby byla minimální šance Tomáše Součka získat, budeme moc rádi.“
Následně se přidal Štepán Kolář, trenér brankářů: „Záleží to jen na něm.“
Zájem Slavie později na tiskové konferenci potvrdil i trenér mistra Jindřich Trpišovský. „Je to o Tomášovi. Osobně si myslím, že se to jednou stane. Zda už teď v létě, se teprve uvidí. Zájem bychom určitě měli.“
Součkův případný návrat je v myšlenkách realizačního týmu už delší dobu. Především Houštecký je s hráčem v úzkém kontaktu a logicky tlačí na pilu. Posílit střed pole o historicky nejlepší českého střelce v Premier League je nesmírně lákavou představou. Úřadující šampion bude v příští sezoně hrát hlavní fázi Ligy mistrů a útočit na titulový hattrick. Se Součkem by se na cílové mety jistě došlo snáz.