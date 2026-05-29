Křetínský nejspíš brzy ovládne West Ham, „pomohl“ i sestup. Zůstane v klubu Souček?
Plán je v běhu, finální dokončení může být oznámeno v nejbližších dnech či týdnech. Daniel Křetínský by se podle informací iSportu měl stát většinovým vlastníkem West Hamu United, o což usiluje vlastně už od svého vstupu do klubu v roce 2021. Aktuálně drží 27 procent akcií. Zdá se, že „pomoci“ by mohl nedávný sestup z Premier League.
Pokažená sezona plná podivných zatáček, třeba opakovaného vynechávání Tomáše Součka ze základní sestavy, poté jeho návrat mezi nejdůležitější muže, skončila pádem do Championship, tedy do druhé ligy.
Je to neúspěch, krach, ztráta pozice v nejsledovanější lize světa. Jenže Danielovi Křetínskému paradoxně může pomoci ovládnout vlastnickou strukturu West Hamu United, je totiž ochotný výrazně investovat, i když příjmy zásadně opadnou. Velkou zátěží zůstane kupříkladu pronájem Olympijského stadionu, kde WHU hraje.
Křetínský má nyní v rukou 27 procent, hlavní postava vedení David Sullivan 38,8 procenta. Poslední měsíce ukázaly, že pánové nejsou často ve shodě. Příklad? Po sestupu se řešila pozice trenéra Nuna Espírita Santa. Sullivan ho