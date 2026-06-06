Ovládne Křetínský West Ham? Spolumajitel odstoupil z vedoucích funkcí v klubu
Spoluvlastník fotbalového klubu West Ham United David Sullivan oznámil, že kvůli obviněním z minulosti, která popírá, rezignuje s okamžitou platností na své vedoucí funkce. Dalším spolupředsedou a také spolumajitelem londýnského klubu, jenž letos sestoupil z Premier League do druhé ligy, je český podnikatel Daniel Křetínský. V týmu hraje reprezentační záložník Tomáš Souček.
Sullivan na klubovém webu uvedl, že ví o tom, že proti němu mají být zveřejněna „vážná obvinění z minulosti“. Sedmasedmdesátiletý dlouholetý podnikatel v pornografickém průmyslu vinu popírá. „Rozhodl se odstoupit kvůli tomu, aby nebyl rušivým prvkem pro tým, a bude záležitost řešit soukromě,“ uvedl klub.
Sullivan drží s 38,8 procenty nejvyšší podíl v klubu. Druhým nejvýznamnějším spoluvlastníkem je Křetínský se 27 procenty prostřednictvím své společnosti 1890s holdings. V minulých měsících se objevily v médiích informace, že majitel pražské Sparty chce svůj podíl ve West Hamu navýšit.
„Kladiváři“ letos po 14 letech sestoupili z Premier League. U týmu zůstane portugalský trenér Nuno Espírito Santo, setrvání nevyloučil ani Souček, který do klubu přišel v roce 2020 z pražské Slavie.