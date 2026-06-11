Bizár ve Wolves. Kouč Krejčího se o vyhazovu dozvěděl z internetu, den předtím vítal posily
Tohle fanoušky anglického Wolverhamptonu hodně překvapilo. S okamžitou platností by měl skončit zkušený kouč Rob Edwards, nahradit ho má nepříliš známý Portugalec César Peixoto. Anglický manažer, který vedl ve 22 zápasech i Ladislava Krejčího, se přitom připravoval na sezonu v Championship, den před vyhazovem pro klubový web dokonce komentoval přestupy. I on se měl zprávy dozvědět z internetu.
Příznivci Wolves měli po mrzutém sestupu z Premier League zatím spíše důvody k radosti. Jejich tým měl uplatnit opci na Ladislava Krejčího (čeká se ale další prodej) a do toho v posledních dnech podepsal posily - Kierrana Trippiera a Raúla Jimenéze. Na druhou ligu nadstandard slibující brzký návrat mezi elitu.
Ale v noci ze středy na čtvrtek přišlo zvláštní překvapení. Insider Fabrizio Romano oznámil na sociální síti X: „Wolves se dohodli na angažování trenéra Cesara Peixota.“ Reakce fanoušků byly logické. Kdybychom si chtěli pomoct hláškou z filmu Samotáři, daly by se shrnout větou: „Počkej, vždyť my už jednoho trenéra máme.“
Je to tak, ještě ve středu zveřejnil klub video, kde Rob Edwards vítá posily, na webu s ním najdeme i obsáhlý rozhovor k plánům na příští sezonu. „Pracujeme velice tvrdě. Cíl je postoupit, ale to bude mít za cíl i Burnley a West Ham. Na konci sezony jsme skončili poslední a fanoušci nás přesto vytleskali. Představte si, jak za námi budou stát, pokud budeme první,“ vyhlížel muž, který měl hrát při příchodu Trippiera a Jimenéze zásadní roli. Už v té době ale musel klub za jeho zády hledat náhradu.
Jak napsal anglický insider Peter O’Rourke: „Wolves Edwardse vyhodili až poté, co se dohodli s koučem Peixotou. Edwards se o tom poprvé dozvěděl od rodinných příslušníků, kteří se o Peixotovi dočetli na sociálních sítích. Pak zavolal vedení klubu a v telefonátu mu vyhazov potvrdili.“
Peixoto je překvapivým tahem, má za sebou pátou celou sezonu v portugalské lize s Pacosem Ferreira či Gil Vicente a pravidelně se s celky umisťoval ve spodní polovině tabulky. V minulé sezoně skončil šestý. Šestačtyřicetiletý trenér je zastupován Jorge Mendesem, superagentem, který má dlouhodobě na dění ve Wolverhamptonu velký vliv. Západoanglický klub bude trénovat už čtvrtý Portugalec z jeho agentury.