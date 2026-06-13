Křetínský ovládne londýnský West Ham. Jeho podíl v klubu vzroste na 43 procent
Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43 procent. Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Londýnský celek informoval o transakci na webu s tím, že by měla být dokončena během několika týdnů.
Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.
„Jsme hluboce znepokojeni odhaleními, která zveřejnily list The Times a pořad Panorama, a myslíme na ty ženy, které tvrdě bojovaly o to, aby jejich hlasy byly slyšet. Jakékoli zneužití moci je odporné a vyžaduje velkou odvahu a odhodlání se proti němu ozvat,“ uvedli ve společném prohlášení Goldová a Křetínský, který je jedním z vlastníků West Hamu od roku 2021. Mimo jiné vlastní také společnosti Czech News Center vydávající deník Sport.
„Představenstvo West Hamu United se o těchto obviněních dozvědělo až zhruba před měsícem, kdy nás David Sullivan informoval, že mohou být zveřejněna. Konkrétní obvinění, která pan Sullivan popírá, vyšla najevo až v pondělí (8. června),“ stojí v prohlášení. BBC navíc tento týden uvedla, že už v roce 2023 začala Sullivana vyšetřovat Fotbalová asociace kvůli stížnostem na jeho chování a od té doby má zakázaný kontakt s ženským a mládežnickým týmem West Hamu. Na veřejnost se však tato informace dostala až nyní.
„Tyto kroky podnikáme, protože West Ham United musí být v této chvíli skutečně jednotný. Věříme, že silné spojení fanoušků, hráčů, managementu a představenstva je nezbytné k zajištění jasné budoucnosti, kterou si tenhle klub zaslouží. Jsme zcela odhodláni k tomu přispět,“ konstatovali Křetínský a Goldová.
„Naším cílem je stabilizovat West Ham United, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením (trenéra) Nuna Espírita Santa si zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ uvedli Křetínský s Goldovou k aktuální situaci týmu, v němž hraje i reprezentační záložník Tomáš Souček.