Křetínský ovládne West Ham. Jeho podíl vzroste na 43 procent. Co řekl o skandálu Sullivana?
Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43 procent. Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Londýnský celek informoval o transakci na webu s tím, že by měla být dokončena během několika týdnů. Křetínský i Goldová se také vyjádřili k aktuálnímu skandálu třetího majitele klubu - Davida Sullivana.
Posílení vlivu Křetínského je mimo jiné právě reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
Před týdnem proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.
„Jsme hluboce znepokojeni odhaleními, která zveřejnily list The Times a pořad Panorama, a myslíme na ty ženy, které tvrdě bojovaly o to, aby jejich hlasy byly slyšet. Jakékoli zneužití moci je odporné a vyžaduje velkou odvahu a odhodlání se proti němu ozvat,“ uvedli ve společném prohlášení Goldová a Křetínský, který je jedním z vlastníků West Hamu od roku 2021. Mimo jiné vlastní také společnosti Czech News Center vydávající deník Sport.
„Představenstvo West Hamu United se o těchto obviněních dozvědělo až zhruba před měsícem, kdy nás David Sullivan informoval, že mohou být zveřejněna. Konkrétní obvinění, která pan Sullivan popírá, vyšla najevo až v pondělí (8. června),“ stojí v prohlášení.
BBC navíc tento týden uvedla, že už v roce 2023 začala Sullivana vyšetřovat Fotbalová asociace kvůli stížnostem na jeho chování a od té doby má zakázaný kontakt s ženským a mládežnickým týmem West Hamu. Na veřejnost se však tato informace dostala až nyní.
„Tyto kroky podnikáme, protože West Ham United musí být v této chvíli skutečně jednotný. Věříme, že silné spojení fanoušků, hráčů, managementu a představenstva je nezbytné k zajištění jasné budoucnosti, kterou si tenhle klub zaslouží. Jsme zcela odhodláni k tomu přispět,“ konstatovali Křetínský a Goldová.
„Naším cílem je stabilizovat West Ham United, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením (trenéra) Nuna Espírita Santa si zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ uvedli Křetínský s Goldovou k aktuální situaci týmu, v němž hraje i reprezentační záložník Tomáš Souček.
Kompletní společné prohlášení Vanessy Gold a Daniela Křetínského
Byli jsme hluboce znepokojeni odhaleními, která tento týden zveřejnily deník The Times a pořad Panorama, a naše myšlenky směřují k ženám, které musely vynaložit obrovské úsilí, aby jejich hlas zazněl. Jakékoli zneužití moci je nepřijatelné a vystoupit proti němu vyžaduje velkou odvahu a odhodlání.
Celé představenstvo klubu West Ham United nebylo o těchto obviněních vůči Davidu Sullivanovi informováno až přibližně do doby před měsícem, kdy nám oznámil, že proti němu mohou být zveřejněna určitá obvinění. Úplné znění a rozsah těchto obvinění, která pan Sullivan popírá, však vyšly najevo až poté, co byla v pondělí zveřejněna. Zároveň byli podle sdělení West Hamu zástupci akcionářů jiných než David Sullivan teprve tento týden informováni o ochranných opatřeních, která jsou v platnosti již od roku 2023.
Jako akcionáři a členové vedení West Hamu se nyní plně soustředíme na ochranu budoucnosti tohoto fotbalového klubu. Naším cílem je stabilizovat West Ham, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením Nuna Espírita Santa zajistit okamžitý návrat do Premier League. Zároveň se chceme aktivně zapojit do dialogu s fanoušky i všemi obchodními partnery a společně budovat silnější budoucnost našeho klubu. Již jsme v tomto směru podnikli konkrétní kroky.
Dospěli jsme k dohodě o základních podmínkách transakce týkající se odkupu akcií mezi rodinou Goldových a společností 1890 Holdings. Pokud budou respektována předkupní práva ostatních akcionářů a budou udělena nezbytná schválení, stane se společnost 1890 Holdings (součást širší skupiny EP) největším akcionářem West Hamu s přibližně 43% podílem. Jako největší akcionář bude skupina EP schopna poskytnout klubu dodatečné financování, které potřebuje.
Očekáváme, že tuto transakci dokončíme během několika příštích týdnů. Po jejím uzavření se skupina EP a rodina Goldových rovněž dohodly, že budou společně hlasovat o klíčových otázkách a podporovat strategii směřující k okamžitému návratu do Premier League.
Vedle Daniela Křetínského a Vanessy Gold jsou s touto strategií a snahou o stabilizaci klubu plně ztotožněni i další akcionáři, konkrétně Tripp Smith, Daniel Harris a Terry Brown.
Tyto kroky podnikáme proto, že West Ham v této důležité chvíli své historie potřebuje skutečnou jednotu. Věříme, že silná koalice fanoušků, hráčů, vedení a představenstva je nezbytná k tomu, aby si tento klub zajistil světlou budoucnost, jakou si zaslouží. Jsme naprosto odhodláni sehrát v tom svou roli.