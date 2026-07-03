Skoro tři miliardy na posily? Křetínský zvažuje zásadní injekci do klubu, cílem je postup
Český miliardář Daniel Křetínský zvažuje, že fotbalovému West Hamu poskytne půjčku ve výši kolem 100 milionů liber (zhruba 2,8 miliardy korun). Peníze by měly klubu z východního Londýna pomoci financovat příchody nových hráčů a urychlit návrat mezi anglickou elitu po sestupu z Premier League.
S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Podle ní je přesná výše financování stále předmětem jednání. Mluvčí Daniela Křetínského ani vedení West Hamu se k informacím nevyjádřili.
Křetínský zároveň v posledních týdnech posílil svůj vliv v klubu. Po odkupu akcií od Vanessy Goldové, dcery zesnulého spolumajitele Davida Golda, navýšil svůj podíl z přibližně 27 na 43 procent. Stal se tak největším investorem londýnského celku a avizoval, že je připraven poskytnout další kapitál, který bude klub potřebovat.
West Ham se přitom nachází v obtížné ekonomické situaci. Dlouhodobě hospodaří se ztrátou a sestup z Premier League jeho problémy ještě prohloubil. Vedle sportovního neúspěchu totiž pád do druhé nejvyšší soutěže znamená také výrazný pokles příjmů z televizních práv, marketingu i dalších komerčních aktivit.
Podle účetních výkazů uložených v britském registru Companies House vzrostla před zdaněním ztráta klubu za účetní rok končící 31. května 2025 z 58,5 milionu na 108,8 milionu liber, tedy přibližně na 3,07 miliardy korun. Na zhoršeném výsledku se podepsaly mimo jiné nižší výnosy z prodeje hráčů.
Právě posílení kádru má být jedním z hlavních důvodů, proč Křetínský hledá způsob, jak klubu zajistit nové finanční zdroje. Cílem je vytvořit tým schopný okamžitě bojovat o návrat do Premier League, která patří k nejlukrativnějším fotbalovým soutěžím na světě.
Finanční situaci už částečně vylepšil také prodej záložníka Mateuse Fernandese do Tottenhamu. Spekuluje se, že West Ham za transfer vyinkasoval kolem 85 milionů liber. Vedení klubu navíc nevylučuje další odchody, které by pomohly doplnit rozpočet. Naopak zůstat by měl Tomáš Souček, což potvrdil na síti X.
„Naším cílem je stabilizovat West Ham, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením Nuna Espírita Santa zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ uvedli Daniel Křetínský a Vanessa Goldová ve společném prohlášení.
Přes sportovní i finanční komplikace zůstává zájem fanoušků vysoký. Klub oznámil, že si na příští sezonu zakoupilo permanentní vstupenky více než 42 tisíc příznivců, což West Hamu poskytne vítanou finanční injekci před náročným ročníkem.