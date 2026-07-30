Chystá Chelsea otočku přestupové strategie? Dál utrácí miliardy, Alonso ale lanaří veterány
Za víc než čtyři roky v čele Chelsea utratil majitel Todd Boehly za posily už téměř dvě miliardy eur (48 miliard korun) a míří primárně na mladé hráče s vysokým potenciálem. Jenže nyní přichází nečekaný obrat a Blues stále častěji usilují o zkušené třicátníky, kteří jsou dávno za vrcholem. Před časem lákali Granita Xhaku (33), nyní jsou na radaru Danny Welbeck (35) a Jordan Henderson (36).
Při pohledu na již dotažené příchody se zdá, že Chelsea pokračuje pátý rok ve stejném módu. Zatím koupila šest hráčů a žádný není starší než 23 let. Souhrnná suma za letní posily činí 283 milionů eur (6,8 miliardy korun) – utrácí nejvíc ze všech klubů na světě, což už se stává pomalu tradicí přestupových oken.
Zaujme hvězda Aston Villy a anglický reprezentant Morgan Rogers, který za poslední dvě sezony nastřádal z pozice ofenzivního záložníka ve všech soutěžích 28 gólů a 25 asistencí. Chelsea za něj tak neváhala nabídnout 138 milionů eur (3,3 miliardy korun) a učinila z něj nejdražšího Angličana ve fotbalových dějinách.
Vedle něj jsou pak na seznamu posil pravý obránce Marco Palestra (21), levý obránce Denner (18), křídelník Geovany Quenda (19) a útočníci Emmanuel Emegha (23) a Dastan Satpayev (18).
Jenže nový kouč Xabi Alonso chce podle všeho otočit jiným směrem a Chelsea hledá hráče z úplně opačné věkové kategorie – vysloužilé veterány s bohatými zkušenostmi z největších anglických klubů. „Úplný opak všeho, co klub posledních pár let dělá,“ divila se expertka Cerys Jonesová, novinářka webu The Athletic.
První byl na seznamu středopolař Granit Xhaka, kterého španělský kouč moc dobře zná a byl jeho stěžejním mužem při tažení Leverkusenu za ligovým titulem a triumfem v poháru dvě sezony nazpět.
V minulém ročníku pak švýcarský záložník vedl Sunderland a při návratu mezi anglickou elitu ho dotáhl až do evropských pohárů. Chelsea tak už před několika týdny zaslala na sever Anglie nabídku za osm milionů eur (194 milionů korun), jenže nepochodila. „Je to uzavřené téma. Má ohledně své budoucnosti jasno, miluje Sunderland a chce tu zůstat. Je to dobrý kapitán a obrovský lídr,“ utnul spekulace kouč Černých koček Régis Le Bris.
Místo Xhaky si nyní vedení londýnského celku vyhlédlo typologicky velmi podobnou náhradu – bývalého kapitána Liverpoolu Jordana Hendersona. Velezkušený záložník už odkopal v Premier League 463 zápasů – nejvíc ze stále aktivních hráčů.
Před rokem se po krátké štaci v Ajaxu vrátil zpět na Britské ostrovy a nastupoval za Brentford, díky jeho vůdcovským schopnostem se pak překvapivě dostal i na světový šampionát, kde zastával spíš roli mentora a odehrál pouhých šest minut. Podle zpráv z anglických médií by měl mít s klubem dohodu, že v případě nabídky z velkého klubu mu v přestupu vedení nebude bránit, takže by brzy mohl znovu změnit zaměstnavatele.
United, Arsenal a teď Chelsea?
Kromě záložní řady pak Chelsea shání ostříleného borce také do útoku a údajně si vyhlédla Dannyho Welbecka – odchovance Manchesteru United, jenž pár let působil také v Arsenalu. Po štacích ve velkoklubech se zdálo, že jeho kariéra půjde směrem dolů, jenže v Brightonu znovu ožil a především v posledních dvou sezonách patřil k nejlepším útočníkům Premier League.
Za uplynulé dva roky nasázel 23 branek a je tak v tomto období jedenáctým nejlepším kanonýrem anglické ligy. Z Chelsea se před ním umístili pouze Cole Palmer a Joao Pedro, který přesně před rokem ještě válel právě s Welbeckem v modro-bílém trikotu Racků. Nyní by se oba útočníci mohli potkat znovu.
Zprávy o zájmu od konkurence pak nepotěšily bývalého spoluhráče z Manchesteru. „Welbsi, vykašli se na ně a vrať se domů. V Manchesteru bude v příští sezoně Liga mistrů,“ vyťukal na sociální síť X Rio Ferdinand, někdejší stoper Rudých ďáblů a nynější expert.
Ani v jednom případě ještě není hotovo, ale zprávy z Anglie se shodují na tom, že Henderson i Welbeck by měli začít novou sezonu už v modrém dresu na Stamford Bridge. Xabi Alonso tak dává jasný signál, že chce velmi mladý kádr doplnit o zkušené lídry, kteří by měli klub vytáhnout výš.