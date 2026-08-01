Špatná zpráva pro Křetínského: největším akcionářem West Hamu se nestane. Proč?
Český miliardář Daniel Křetínský se podle agentury Reuters největším akcionářem fotbalového klubu West Ham United nestane. Spolupředsedkyně Vanessa Goldová dnes v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1 procenta akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou.
Majitel fotbalové Sparty Křetínský drží ve West Hamu 27 procent akcií a s Goldovou je spolupředsedou londýnského týmu. V polovině června klub oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl zrušen.
„Dne 12. června jsme se s Danielem Křetínským dohodli na prodeji... bohužel od té doby se původní dohoda a další alternativy, o kterých jsme diskutovali, nepodařilo uskutečnit,“ uvedla v dnešním prohlášení Goldová.
Plán na posílení vlivu Křetínského byl reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Zůstává nicméně největším akcionářem klubu, za který hraje český záložník Tomáš Souček a jenž v minulé sezoně sestoupil z Premier League.
„Dosáhla jsem dohody o prodeji podílu mé rodiny konsorciu PCP Capital Partners, vedenému Amandou Staveleyovou a Mehrdadem Ghodoussim, ve spolupráci s Ashland Forest Capital Partners,“ uvedla Goldová v prohlášení. „Tento prodej je i nadále předmětem procesu předkupní koupě, v jehož rámci mají stávající akcionáři možnost akcie koupit. I když proces ještě nebyl uzavřen, chtěla jsem být k našim fanouškům otevřená ohledně toho, jak se věci mají a jaké jsou mé záměry.“
Staveleyová a její firma PCP Capital Partners sehrály klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United. „Konsorcium přinese hluboké zkušenosti a pochopení toho, co je potřeba k vedení úspěšného fotbalového klubu, a já mám plnou důvěru v to, co může přinést West Hamu,“ řekla Goldová.