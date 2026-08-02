Horníček jako čtvrtý nejdražší Čech! V Newcastlu ho čeká bouře, miliony do Pardubic
Kolem českého brankáře Lukáše Horníčka sílila přestupová šeptanda skoro rok. Často skloňovaný Inter Milán či Bayern to nakonec není, čekala ho jiná bomba. Jak potvrzují zahraniční zprávy z posledních dní, odchovanec Pardubic už podstoupil zdravotní prohlídku v Newcastlu a čeká se jen na oficiální potvrzení transferu. Čtyřidvacetiletý brankář ale přichází do klubu, který je uprostřed bouře.
V pardubické vodě je zřejmě něco zázračného. Těžko si jinak vysvětlit, že hned dva brankáři, kteří východočeským klubem nedávno prošli, v rámci jednoho roku a půl přestupují do nejlepší ligy světa. Jistě, Antonín Kinský strávil v Pardubicích jen sezonu a jeho výchova může být více připisována Dukle, Vyškovu či Slavii. Ale talentovaný Lukáš Horníček, který přestupuje do Newcastlu? To už je čistě pardubický projekt.
Rodák z Vysokého Mýta sice v Česku neodchytal ani zápas, jelikož se už v 17 letech přesunul do portugalské Bragy, ale v pardubické mládeži strávil celou mládežnickou kariéru, přesně deset let. Když se hostování překlenulo v přestup, prohlásil tehdy pardubický boss Vít Zavřel, že jde o největší prodej klubu. „Budeme ho nadále sledovat,“ prohlásil.
Nejen ze zvědavosti či hrdosti na svého odchovance. Východočeši měli v obchodu s Bragou zařízená i procenta z příštího prodeje, tudíž i nyní po šesti letech mají důvod otvírat šampaňské. Server The Athletic informuje, že Newcastle zaplatí částku kolem 30 milionů euro (asi 727 milionů korun). Zdroje Sportu naznačují, že profit Východočechů by měl atakovat zhruba 15 % z přestupové částky, tudíž dividendy se klidně vyšplhají až pod hranici 100 milionů korun!
To by bylo k tématu, co gigantický přestup znamená pro klub Karla Pražáka. Co ale znamená pro český fotbal? Horníček se celkově se stane čtvrtým nejdražším českým hráčem v historii, před ním jsou seřazení jen Pavel Nedvěd, Patrik Schick a Ladislav Krejčí. To ale znamená, že alespoň získá primát nejdražšího tuzemského brankáře, kde předstihne Kinského. Společně s ním doplní pro tuto sezonu čtveřici jediných českých hráčů v Premier League. Všichni jsou gólmani, v Manchesteru United je Radek Vítek, v Liverpoolu Vít Jaroš. Tomáš Souček bude pokračovat ve druhé lize, zatímco osud Krejčího je nadále nejasný.
Nejdražší přestupy českých hráčů
|Hráč
|Přestup
|Částka
1
Pavel Nedvěd(2001)
|z Lazia do Juventusu
|1,6 mld. Kč
2
Patrik Schick(2017)
|ze Sampdorie do AS Řím
|988 mil. Kč
3
Ladislav Krejčí(2025)
|z Girony do Wolverhamptonu
|859 mil. Kč
4
Lukáš Horníček(2026)
|z Bragy do Newcastlu
|727 mil. Kč
5
Tomáš Souček(2020)
|ze Slavie do West Hamu
|540 mil. Kč
Horníček také bude třetím Čechem v historii Newcastlu. Co se týče brankářů, má laťku nastavenou vysoko, vždyť tamní fanoušci nadále pamatují na legendárního a bohužel už zesnulého Pavla Srníčka, který odchytal za klub 184 zápasů. Po něm hrál v klubu ještě český obránce David Rozehnal.
To vše je ale historie. Co čeká Horníčka v současném Newcastlu? Jednoduše řečeno, učiněná bouře. Díky napěchovanému bankovnímu účtu šejků ze saúdského fondu PIF jde možná o nejbohatší klub na světě, přesto poslední dobou bojuje s finančními limity Premier League, UEFA a celkově nedostatečnou výkonností na sportovním poli. To možná vyústilo v krajně nečekaný konec dlouholetého kouče Eddieho Howea, který s ambiciózním celkem skončil minulou sezonu na pouhém 12. místě. Předtím byl čtvrtý, sedmý a pátý.
Newcastle se rozpadá
„Cíl klubu být konzistentně silným celkem v Premier League každým dnem mizí,“ píše ve svém komentáři na The Athletic novinář Chris Wheaterspoon. Neodchází jen Howe. Před rokem „straky“ prodali nejlepšího střelce Alexandra Isaka, nyní dal sbohem Anthony Gordon a Sandro Tonali, o odchod požádal Bruno Guimaraes. Jak popisují anglická média, saudští vlastníci se stále více soustředí na velebení vlastní ligy než na svůj klub.
Horníčka tak v ikonickém Saint James’s Parku nečeká jednoduchá sezona. Trénovat ho bude pouze osmatřicetiletý Němec Mathiass Jaisle, který přichází z (nepřekvapivě) Saúdské Arábie. Post jedničky je mu ale otevřen, najít nového brankáře jako náhradu za chybujícího a stárnoucího Nicka Popea bylo pro vedení klubu letní prioritou. Dvojku by mu měl dělat teprve dvacetiletý Ewen Jaouen, rovněž čerstvě koupený.
Je to logické. Český účastník mistrovství světa 2026 se v portugalské Braze vypracoval v jednoho z nejsledovanějších gólmanských talentů v Evropě. Od ledna 2025, kdy vystrnadil z brány gólmana Matheuse rostla jeho výkonnost exponenciálně. Čísla z minulé sezony mluví jasně: za čtvrtý tým portugalské ligy udržel 12 čistých kont ve 33 zápasech, dostal jen 33 branek. K tomu si držel 70% úspěšnost zákroků, oproti xG chytil o 7,5 branek navíc a k tomu lapil tři z devíti kopaných penalt.
V Anglii bude rezonovat jedna z jeho přezdívek vzniklá z jeho jména – Horny Czech, tedy „nadržený Čech“. „Táhne se to se mnou už od U-19,“ řekl minulý rok v rozhovoru pro Sport. Říká se mu ale i „Iceman“, tedy ledový muž, jelikož na sobě v bráně nedává znát emoce.
Pro nový, mladší a vcelku nečitelný Newcastle bude pátou posilou léta. Nezbývá než doufat, že ho podobně jako další české reprezentanty nečeká boj v dolní polovině tabulky.
Letní nákupy Newcastlu United
|Hráč
|Odkud
|Částka
Bazoumana Touré(20 let)
|z Hoffenheimu
|1,2 mld. Kč
Aladji Bamba(20 let)
|z Monaka
|860 mil. Kč
Lukáš Horníček(24 let)
|z Bragy
|727 mil. Kč
Sean Steur(18 let)
|z Ajaxu
|570 mil. Kč
Ewen Jaouen(20 let)
|z Remeše
|521 mil. Kč