První chvíle Horníčka v Newcastlu: trénink, pokec s Woltemadem i vzpomínka na Srníčka
Na mistrovství světa Lukáš Horníček na novináře s úsměvem pomrkával a odpovídal na otázky ohledně své budoucnosti: „Začnu přípravu v Braze. A pak se uvidí.“ Dočkal se. V sobotu zkompletoval v Newcastlu svou zdravotní prohlídku. Ticho na sociálních sítích klubu, které trvalo od pátečního rozloučení se s trenérem Eddiem Howem, prolomilo až pondělní oznámení klubu: „Horníček v černobílé“. Sám český brankář pak řekl pro klubový kanál na soustředění ve Španělsku: „Cítím se neuvěřitelně.“
Už tehdy na začátku června musel tušit, že v Braze nezůstane. Jeho akcie vylétly famózními výkony v minulé sezoně příliš vysoko. Začalo se mluvit o přímo snových angažmá, zatímco Inter Milán byla reálná varianta, Bayern Mnichov či Real Madrid spíše spekulacemi. „Newcastle je teď nejbezpečnější město v Anglii,“ napsala Braga na sociální síti X s odkazem na Horníčkovy brankářské schopnosti.
Portugalský klub může být nadmíru spokojený. Mladíka si všimli skauti před lety za reprezentaci do 17 let, pak ho skautovali dále. Zhruba 900 tisíc euro, které tehdy poslali do Pardubic, po šesti letech změnili na třicetinásobek. „Jak jsem byl mladý, asi mi ani nedošlo, jak velká změna to je a jak mi změní život. Ale byl jsem šťastný, dřel jsem. Pak jsem se zpětně ohlížel, jak naivní možná bylo přesunout se do zahraničí a nepřemýšlet nad možnými dopady,“ řekl Horníček v prvním rozhovoru pro web Newcastlu.
Ten už dělal ve Španělsku, konkrétně v La Manze, kde je anglický klub na letním soustředění. Podnebí tedy příliš nezměnil. „Jsem zvyklý. Možná mi to dá výhodu před ostatními hráči a budu se cítit lépe,“ vyhlíží už konkurenční boj. S novými spoluhráči už zažil první trénink, jeho konkurencí je dvacetiletá posila Ewen Jaouen, veterán Nick Pope a rezervy Mark Gillespie.
Nejen trénink, ale i seznámení. Horníček přicestoval do Španělska akorát na týmovou večeři, kdy měl čas se s hvězdami Premier League poprvé pozdravit. Jediné, co přivítání chybělo, byl trenér – nový kouč Matthias Jaisle ještě u týmu nebyl. „Cítím se tu vítaný, celý tým a všichni kolem mi dali najevo, jak rádi jsou, že tu jsem. Všichni jsou hrozně milí, ale stále hledám svého hlavního kamaráda,“ pravil.
Vzpomínka na Srnička
Teoreticky by jím mohl být dvoumetrový útočník Nick Woltemade, který se za brankářem přihrnul jako první. Bylo to ale především kvůli jedné společné vzpomínce, pro Horníčka ne tolik příjemné. „Připomněl mi, jak si proti Česku připsal dva góly a jednu asistenci na mistrovství Evropy do 21 let. Dobře jsme si pokecali,“ smál se odchovanec Pardubic, kterého v době rozhovoru teprve čekal klasický rituál zpívání před týmem. „Písničku už mám vybranou, snad mě kluci nevybučí.“
Dle předvedené angličtiny a neustálého vtipkování nebude zřejmě mít problém v kolektivu zapadnout. Malou překážkou může být přezdívka, kterou ho budou spoluhráči častovat. „Pověděl jsem jim, ať mi říkají Lukáš, protože tu žádný není. Ale správci sociálních sítí a lidé z Portugalska mi říkali Horny. Nevím, jak to bude sedět v anglickém prostředí,“ usmíval se Horníček nad myšlenkou, že ho Angličané budou nazývat „nadrženým“.
Na svém druhém zahraničním na rozdíl od doby, kdy mu bylo 17 let, není sám. Do Anglie se s ním bude s Horníčkem stěhovat přítelkyně i malá dcerka. Co od města čeká? „Prý je to studentské město, dobré na párty. To sice není moc pro mě, ale aspoň budou mí kamarádi mít co dělat, až mě přiletí navštívit,“ přiznal čtvrtý nejdražší český fotbalista historie.
Nejdražší přestupy českých hráčů
|Hráč
|Přestup
|Částka
1
Pavel Nedvěd(2001)
|z Lazia do Juventusu
|1,6 mld. Kč
2
Patrik Schick(2017)
|ze Sampdorie do AS Řím
|988 mil. Kč
3
Ladislav Krejčí(2025)
|z Girony do Wolverhamptonu
|859 mil. Kč
4
Lukáš Horníček(2026)
|z Bragy do Newcastlu
|727 mil. Kč
5
Tomáš Souček(2020)
|ze Slavie do West Hamu
|540 mil. Kč
Na St. James Parku naváže na Pavla Srnička, ikonického českého gólmana, který v Newcastlu působil v letech 1990-1998 a 2006 a před jedenácti lety nečekaně zemřel. Když se dodnes řekne ve městě „Čech“, fanouškům se jako první vybaví právě Srniček.
I Horníček si je jeho místa v srdcích místních dobře vědom. „Jeho odkaz znamená hodně. Dokonce to byl jeden z faktorů, který mi pomohl k rozhodnutí se pro Newcastle. Vím, že už je tu český odkaz a fanoušci ho mají rádi. Pavel byl velkým jménem i pro národní tým a prvním gólmanem, který se etabloval v Premier League,“ popsal.
Horníčka nyní čeká trénink zbytek týdne ve Španělsku, který vyvrcholí přátelským utkání s Valencií, pak se vrací do Newcastlu. Už 23. srpna ho čeká ostrý start v prvním kole Premier League – stejně jako před rokem a půl Antonín Kinský si zažije anglický debut proti Liverpoolu.
Letní nákupy Newcastlu United
|Hráč
|Odkud
|Částka
Bazoumana Touré(20 let)
|z Hoffenheimu
|1,2 mld. Kč
Aladji Bamba(20 let)
|z Monaka
|860 mil. Kč
Lukáš Horníček(24 let)
|z Bragy
|727 mil. Kč
Sean Steur(18 let)
|z Ajaxu
|570 mil. Kč
Ewen Jaouen(20 let)
|z Remeše
|521 mil. Kč