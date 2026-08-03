Kouč Shejbal: Horníček je přátelský obr bez ostrých loktů. Říkal jsem si, že ho vezme...
Byl u prvních fotbalových kroků Lukáše Horníčka v Pardubicích a i nyní při bombastickém přestupu do Newcastlu s ním držel úzký kontakt. Trenér Martin Shejbal je nadšený, vždyť v Premier League se mohou v následující sezoně utkat dva jeho bývalí svěřenci! „Lukáš je ale vlastně o dost jiný než Tonda. Skoro bych řekl, že se do dnešního nekompromisního fotbalu až nehodí,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a iSport a popisuje fantastický příběh čtyřiadvacetiletého gólmana, který v 17 letech odmítl Spartu a raději zamířil do portugalské Bragy. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Před rokem a půl jsme se bavili o Antonínu Kinském do Tottenhamu, nyní Lukáš Horníček do Newcastlu. Stejná otázka jako tehdy – jak jste poslední dny a týdny prožíval?
„Chtěl jsem hrozně věřit tomu, že to dopadne. Hlavně aby měl Lukáš trochu klid. V Braze už hrají předkola pohárů a pořád nebylo jasno. Lukáš se vrátil z mistrovství světa a v médiích začala běhat jména klubů jako Bayern Mnichov, Real Madrid či Inter. To vám nepřidá na soustředěnosti. Naštěstí to dopadlo skvěle.“
Čekal jste takovou bombu?
„Já osobně jsem si myslel, že třeba ještě zůstane v Portugalsku, že tam bude Benfika. Trochu jsme s kamarády, kteří ho zastupují, řešili opravdu i Real Madrid. Ne protože bychom mířili tak vysoko, ale nový trenér José Mourinho ho znal z Portugalska a bilanci s ním neměl příznivou. Lukáš vyhrával, dostával málo gólů, jednou ho Mourinho navíc chválil. Tak jsme si říkali, že si ho vezme s sebou. Nakonec to dopadlo pro Newcastle, z mého pohledu tam nebylo moc lepších týmů. Bude to ohromná škola. Mluvil jsem s ním, je ohromně šťastný, že už někam patří.“
Zvládne ten skok? A třeba i mediální tlak?
„Podle mě už zažil solidní mezischod a to zápasy Bragy v Evropské lize, kde došli až do semifinále. Za poslední půlrok se o něm díky tomu už napsalo dost, minimálně na portugalské scéně. Už když jsem se s ním bavil před mistrovstvím, přišel mi nastavený na další krok. Co se týče tlaku, on do sebe nic nepustí. Je to flegmatik, co i kritiku bere pozitivně. Mohla by to být jeho tajná zbraň. Tonda Kinský je jiný, ten to zase poráží vysokým sebevědomím.“
Jak říkáte, napsalo se toho o něj v posledních měsících v zahraničí hodně. Můžete prozradit, co byla a nebyla pravda? Kdo o něj doopravdy ještě stál?
„Úkol kluků, co ho zastupují, byl, aby se k Lukášovi nic nedostalo, aby byl v klidu. Semifinále Evropské ligy, mistrovství světa... Ale to víte, weby, sociální sítě, přečte si to. Co jsem s ním mluvil, nebyl z toho úplně nadšený. Je takový dobrosrdečný, že nemá rád, když něco není pravda. Pak si přečtete, že přestupuje do Interu, ale nikdo ani nemluvil s agenty, tak vás to vyvede z koncentrace. Agenti Bernd Gabriel s Daliborem Karnayem věděli o zájmu dalších týmů z Anglie. Můžu teď říct, že