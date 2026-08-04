Křetínského tahy ve West Hamu. Prodal českému miliardáři část podílu, proč?
Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než dvě procenta svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Havrlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25 procent. Informovala o tom britská i tuzemská média.
Podle serveru Seznam Zprávy potřeboval Křetínský snížit svůj současný podíl pod 25 procent, aby mohl nadále usilovat o odkup 25,1 procenta akcií spolupředsedkyně klubu Vanessy Goldové. Po překročení polovičního podílu v londýnském klubu by totiž podle akcionářské dohody z roku 2021 musel Křetínský koupit i podíl 38,8 procenta Davida Sullivana, jenž je stále většinovým vlastníkem.
Sedmasedmdesátiletý britský miliardář ale čelí obvinění, že v minulosti zneužíval své postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.
Jeho pozici chce převzít Křetínský, který je stejně jako Goldová spolupředsedou klubu. V polovině června West Ham oznámil, že český podnikatel získá dalších 16 procent od Goldové a se 43 procenty se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej byl před pár dny zrušen.
Podíl Goldové stále může získat
Goldová uvedla, že se dohodla na prodeji svých 25,1 procenta akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, jejíž firma PCP Capital Partners sehrála klíčovou roli v pomoci saúdskoarabskému investičnímu fondu (PIF) převzít v roce 2021 klub Newcastle United.
Goldová podle médií uzavřela se Staveleyovou dohodu v hodnotě 150 milionů liber (4,24 miliardy korun). Stávající akcionáři včetně Křetínského však mají předkupní právo za stejnou cenu.
Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021 prostřednictvím své společnosti 1890s holdings. „Kladiváři“, za které hraje český záložník Tomáš Souček, v minulé sezoně sestoupili z Premier League.