Vítek na odchodu z Manchesteru. Může se stát nejdražším brankářem v historii ligy
V Anglii se rýsuje další zajímavý přestup českého brankáře. Radek Vítek (22) je na cestě z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Sám mladý gólman nechce zůstávat u „rudých ďáblů“ a plnit roli dvojky a podle všeho nezamíří na další hostování, ale půjde o trvalý přestup. Anglická média referují o částce, která by se s bonusy mohla vyšplhat na 14 milionů liber (395 milionů korun), což potvrzují i zdroje iSportu.
Na podmínkách už se kluby z velké části domluvily. Obě strany preferují trvalý přestup a zdroje iSportu tvrdí, že by mělo jít o částku kolem 7–8 milionů liber (198–226 milionů korun). Pokud však dojde na naplnění všech bonusů, které jsou z velké části dlouhodobé, mohlo by do Manchesteru přijít skoro dvakrát víc.
Pokud dojde k naplnění aspoň malé části z nich, stane se nejdražším brankářem v historii Championship. Rekord v současné chvíli drží Mads Hermansen, který před třemi lety přestupoval z Bröndby do Leicesteru za necelých 8 milionů liber.
V Manchesteru mladému brankáři věří, takže přestup zahrnuje i podíl z dalšího případného prodeje. Podle serveru Sky Sports by mělo jít dokonce o 35 procent. Dále dohoda bude obsahovat také možnost zpětného odkupu, kde se částka běžně pohybuje zhruba kolem dvojnásobku původní ceny.
Do Middlesbrough, kam bude přicházet v pozici jasné gólmanské jedničky, by měl Vítek odcestovat ve čtvrtek, projít zdravotní prohlídkou a podepsat pětiletý kontrakt. Oficiálně by ho klub měl představit až o víkendu, případně dokonce na začátku příštího týdne.
Nejdražší brankáři v historii Championship
|Brankář
|Přestup
|Částka
|Mads Hermansen
Bröndby→Leicester
|219 mil. Kč
|Radek Vítek
Man. Utd→Middlesbrough
|198 mil. Kč
|Daniel Peretz
Bayern Mnichov→Southampton
|194 mil. Kč
|Sam Johnstone
Man. Utd→West Brom
|178 mil. Kč
|Federico Ravaglia
Bologna→Watford
|169 mil. Kč
Po šesti letech tak rodák ze Vsetína změní kmenový klub. Do akademie anglického giganta přišel v létě 2020 z Olomouce jako velmi nadějný šestnáctiletý prospekt. Tři a půl roku strávil v mládežnických kategoriích United a od té doby chodí po hostováních.
Nejprve si zkusil půl sezony v Accringtonu ve čtvrté anglické lize, následně strávil sezonu v rakouském BW Linz a poslední rok odchytal jako jednička Bristolu City v Championship, kde zanechal velkou stopu.
Podle pokročilých statistik datové společnosti Opta byl dokonce vůbec nejlepším gólmanem druhé anglické ligy v počtu chycených gólů, kdy oproti předpokladům pustil o 8,5 gólu méně, než měl. Za relativně děravou defenzivou Bristolu City zářil a měl velký podíl na tom, že se tým umístil v klidném středu tabulky. Po sezoně pak byl vyhlášen hráčem roku podle fanoušků i hráčů.
Nejlepší brankáři Championship v sezoně 2025/26
|Brankář
|Zápasy
|Chycené góly
|Radek VítekBristol City
|41
|+8,5
|Carl RushworthCoventry
|46
|+8,2
|Daniel PeretzSouthampton
|22
|+8,0
|Lawrence VigourouxSwansea
|45
|+7,0
Vynikal i v dalších ohledech a vzhledem k nízkému věku o něj byl zájem. Brankář zastupovaný agenturou Sport Invest měl nápadníky také ve Francii, ale nakonec prodlouží své působení na ostrovech a bude usilovat o postup do nejvyšší soutěže.
Ambiciózní Middlesbrough v minulém ročníku do poslední chvíle usilovalo o postup do Premier League a přišlo o něj až kvůli gólu v nastavení finálového zápasu play-off proti Hull City (0:1). Právě skok do nejvyššího patra anglického fotbalu bude cílem i pro následující sezonu a velkou pomoc si slibují právě od Vítka.
Na postu gólmana mělo „Boro“ v minulé sezoně problém, fanoušci často kritizovali Sola Brynna a jejich dojem potvrzují statistiky. Zatímco Vítek chytil nejvíc branek nad očekávání, Brynn byl ve stejné statistice třetím nejhorším brankářem soutěže sezony 2025/26 a pustil o 5,5 gólu víc, než by měl.
Nyní se na severovýchodě Anglie budou upínat k českému strážci, aby navázal na výkony z minulé sezony a dotáhl Middlesbrough po deseti letech zpět do Premier League.
Srovnání brankářů MiddlesbroughPorovnání klíčových statistik v sezoně 2025/26
|Radek Vítek
|Sol Brynn
|41
|Zápasy
|49
|3 690
|Minuty
|4 440
|54
|Inkasované góly
|50
|60,5
|Očekávané inkasované góly (xGA)
|43,5
|+8,5
|Chycené góly
|-5,5
|134
|Zákroky
|109
|71,3 %
|Úspěšnost zákroků
|68,5 %