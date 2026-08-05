Předplatné

Vítek na odchodu z Manchesteru. Může se stát nejdražším brankářem v historii ligy

Radek Vítek opouští Manchester United
Radek Vítek opouští Manchester UnitedZdroj: Profimedia.cz
Radek Vítek opouští Manchester United
Český brankář Manchesteru United Radek Vítek při nástupu na finálový zápas FA Youth Cup
Radek Vítek hostoval z Manchesteru United v rakouském Blau-Weiss Linec
Radek Vítek hostoval z Manchesteru United v rakouském Blau-Weiss Linec
Radek Vítek hostoval z Manchesteru United v rakouském Blau-Weiss Linec
6
Fotogalerie
Petr Fantyš, Pavel Šťastný
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

V Anglii se rýsuje další zajímavý přestup českého brankáře. Radek Vítek (22) je na cestě z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Sám mladý gólman nechce zůstávat u „rudých ďáblů“ a plnit roli dvojky a podle všeho nezamíří na další hostování, ale půjde o trvalý přestup. Anglická média referují o částce, která by se s bonusy mohla vyšplhat na 14 milionů liber (395 milionů korun), což potvrzují i zdroje iSportu.

Na podmínkách už se kluby z velké části domluvily. Obě strany preferují trvalý přestup a zdroje iSportu tvrdí, že by mělo jít o částku kolem 7–8 milionů liber (198–226 milionů korun). Pokud však dojde na naplnění všech bonusů, které jsou z velké části dlouhodobé, mohlo by do Manchesteru přijít skoro dvakrát víc.

Pokud dojde k naplnění aspoň malé části z nich, stane se nejdražším brankářem v historii Championship. Rekord v současné chvíli drží Mads Hermansen, který před třemi lety přestupoval z Bröndby do Leicesteru za necelých 8 milionů liber.

V Manchesteru mladému brankáři věří, takže přestup zahrnuje i podíl z dalšího případného prodeje. Podle serveru Sky Sports by mělo jít dokonce o 35 procent. Dále dohoda bude obsahovat také možnost zpětného odkupu, kde se částka běžně pohybuje zhruba kolem dvojnásobku původní ceny.

Do Middlesbrough, kam bude přicházet v pozici jasné gólmanské jedničky, by měl Vítek odcestovat ve čtvrtek, projít zdravotní prohlídkou a podepsat pětiletý kontrakt. Oficiálně by ho klub měl představit až o víkendu, případně dokonce na začátku příštího týdne.

Nejdražší brankáři v historii Championship

BrankářPřestupČástka
Mads Hermansen(23 let)
BröndbyLeicester
219 mil. Kč
Radek Vítek(22 let)
Man. UtdMiddlesbrough
198 mil. Kč
Daniel Peretz(25 let)
Bayern MnichovSouthampton
194 mil. Kč
Sam Johnstone(25 let)
Man. UtdWest Brom
178 mil. Kč
Federico Ravaglia(26 let)
BolognaWatford
169 mil. Kč

Po šesti letech tak rodák ze Vsetína změní kmenový klub. Do akademie anglického giganta přišel v létě 2020 z Olomouce jako velmi nadějný šestnáctiletý prospekt. Tři a půl roku strávil v mládežnických kategoriích United a od té doby chodí po hostováních.

Nejprve si zkusil půl sezony v Accringtonu ve čtvrté anglické lize, následně strávil sezonu v rakouském BW Linz a poslední rok odchytal jako jednička Bristolu City v Championship, kde zanechal velkou stopu.

Podle pokročilých statistik datové společnosti Opta byl dokonce vůbec nejlepším gólmanem druhé anglické ligy v počtu chycených gólů, kdy oproti předpokladům pustil o 8,5 gólu méně, než měl. Za relativně děravou defenzivou Bristolu City zářil a měl velký podíl na tom, že se tým umístil v klidném středu tabulky. Po sezoně pak byl vyhlášen hráčem roku podle fanoušků i hráčů.

Nejlepší brankáři Championship v sezoně 2025/26

BrankářZápasyChycené góly
Radek VítekBristol City41+8,5
Carl RushworthCoventry46+8,2
Daniel PeretzSouthampton22+8,0
Lawrence VigourouxSwansea45+7,0
Zdroj: Opta

Vynikal i v dalších ohledech a vzhledem k nízkému věku o něj byl zájem. Brankář zastupovaný agenturou Sport Invest měl nápadníky také ve Francii, ale nakonec prodlouží své působení na ostrovech a bude usilovat o postup do nejvyšší soutěže.

Ambiciózní Middlesbrough v minulém ročníku do poslední chvíle usilovalo o postup do Premier League a přišlo o něj až kvůli gólu v nastavení finálového zápasu play-off proti Hull City (0:1). Právě skok do nejvyššího patra anglického fotbalu bude cílem i pro následující sezonu a velkou pomoc si slibují právě od Vítka.

Na postu gólmana mělo „Boro“ v minulé sezoně problém, fanoušci často kritizovali Sola Brynna a jejich dojem potvrzují statistiky. Zatímco Vítek chytil nejvíc branek nad očekávání, Brynn byl ve stejné statistice třetím nejhorším brankářem soutěže sezony 2025/26 a pustil o 5,5 gólu víc, než by měl.

Nyní se na severovýchodě Anglie budou upínat k českému strážci, aby navázal na výkony z minulé sezony a dotáhl Middlesbrough po deseti letech zpět do Premier League.

Srovnání brankářů Middlesbrough

Porovnání klíčových statistik v sezoně 2025/26
Radek VítekSol Brynn
41Zápasy49
3 690Minuty4 440
54Inkasované góly50
60,5Očekávané inkasované góly (xGA)43,5
+8,5Chycené góly-5,5
134Zákroky109
71,3 %Úspěšnost zákroků68,5 %
Zdroj: Opta

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů