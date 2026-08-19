Revize kádru City: začíná éra po Guardiolovi, končí jeho opory. Na kom bude klub stavět?
NÁZOR SPORTU | Je konec, mašina Pepa Guardioly z Manchesteru už další titulové zastávky nepřidá. Na Španělovu veleúspěšnou éru u Cityzens se pokusí navázat jeho bývalý „učeň“. Enzo Maresca přebírá kádr napěchovaný hráči, kteří vstupují do nejlepších fotbalových let. Jakým směrem se City vydají? Přišla rekordní posila, odešli ti, na které Guardiola sázel. První soutěžní zápas ale bleděmodrým krutě nevyšel (prohra 0:3 s Arsenalem). Podívejte se, na koho bude Maresca spoléhat a kdo Etihad opustil či nejspíš ještě opustí.
NEPOSTRADATELNÍ
Gianluigi Donnarumma (27 let, brankář)
Zápasy: 43
Obdržené góly: 41
Čistá konta: 18
Žluté karty: 9
Červené karty: 0
Minuty: 3870
Mezi třemi tyčemi se nic měnit nebude, i proto odešel za větší porcí minut do Leedsu odchovanec Trafford. Donnarumma možná nehraje nohama tak skvěle jako on, bránu ale dokáže zamknout nevídaně.
NEPOSTRADATELNÍ
Erling Haaland (26 let, útočník)
Zápasy: 52
Góly: 38
Asistence: 9
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 4144
Mocně po něm touží Real, ale odchodu norského snajpra zatím nic nenapovídá. Hra Marescy by mu mohla vyhovovat ještě víc, s míčem by se ve vápně měl potkávat častěji, což znamená jediné. Góly.
NEPOSTRADATELNÍ
Marc Guéhi (26 let, obránce)
Zápasy: 53
Góly: 5
Asistence: 5
Žluté karty: 9
Červené karty: 0
Minuty: 4522
Po zimním přestupu z Crystalu Palace okamžitě zapadl do základu a při zraněních Diase s Gvardiolem převzal i vůdčí úlohu. Právě portugalského stopera a lídra bude postupně nahrazovat.
NEPOSTRADATELNÍ
Phil Foden (26 let, záložník)
Zápasy: 50
Góly: 10
Asistence: 7
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 3048
Tohle možná překvapí, ale zprávy z tábora Cityzens opravdu mluví jasně - Maresca vnímá Fodena i po dvou slabých sezonách jako jeden ze tří pilířů svého týmu. Oblíbenec fanoušků City dostal plnou důvěru stvrzenou novým kontraktem.
NEPOSTRADATELNÍ
Joško Gvardiol (24 let, obránce)
Zápasy: 25
Góly: 2
Asistence: 5
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 1866
Po zranění je zpět, společně s Haalandem a Fodenem patří mezi Marescovy pilíře, v létě navíc místo přesunu do Realu zvolil novou smlouvu v Manchesteru. S O'Reillym se bude dělit o možná klíčovou pozici produktivního invertovaného beka. Minuty přidá i na stoperu.
NEPOSTRADATELNÍ
Antoine Semenyo (26 let, útočník)
Zápasy: 48
Góly: 21
Asistence: 6
Žluté karty: 7
Červené karty: 0
Minuty: 3870
Síla v soubojích, technika, tvrdá rána, ale i přesné finální nahrávky či okamžité přepínání do presinku. Semenyo má spoustu kvalit, tohle byla pro City trefa. Maresca navíc klade na hru v křídelních prostorech velký důraz.
SETRVÁNÍ
Rúben Dias (29 let, obránce)
Zápasy: 33
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 2646
Nově zvolený kapitán týmu, rozený lídr, který nic nevypustí. Strádá ale na rychlosti, což je vidět čím dál víc. City budou hrát v ofenzivní fázi ve třech vzadu, s chytáním protiútoků soupeře musí Diasovi pomoct rychlejší kolegové.
SETRVÁNÍ
Rayan Cherki (22 let, záložník)
Zápasy: 52
Góly: 10
Asistence: 15
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 2854
Fotbal si potřebuje užívat, rád kličkuje, přidá parádičku navíc, což je někdy na škodu. „Jsem ze staré školy, na statistiky tolik nekoukám,“ říká Cherki. Pokud se tedy podíval až na konci minulé sezony, musel mít radost. Další povedený transfer sportovního ředitele Huga Viany.
SETRVÁNÍ
Nico O'Reilly (21 let, obránce)
Zápasy: 53
Góly: 9
Asistence: 6
Žluté karty: 8
Červené karty: 0
Minuty: 4044
Nejlepší mladý hráč minulé sezony Premier League, kometa, která se možná trochu nečekaně usadila na levém beku. Často se zapojuje do ofenzivy až na úroveň Haalanda. Útočení a technika jsou mu vlastní, ještě rok zpátky hrával ofenzivního záložníka.
SETRVÁNÍ
Jérémy Doku (24 let, útočník)
Zápasy: 47
Góly: 8
Asistence: 14
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 2962
Další hráč, kterého si vedení City pojistilo v létě novým kontraktem. „Marescův styl hry se nám moc líbí, na novou sezonu se těšíme,“ prozradil při podpisu Doku dojmy z kabiny. Právě on a Semenyo by měli hrát klíčovou roli na křídlech. Belgičan se ale v utkání s Arsenalem zranil a první ligové týdny bude chybět.
SETRVÁNÍ
Rayan Aït-Nouri (25 let, obránce)
Zápasy: 28
Góly: 0
Asistence: 5
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 1605
Přišel před rokem z Wolves, čekalo se od něj mnohem víc. Jenže se hned na startu sezony zranil a šanci chytil O'Reilly, který už před sebe alžírského reprezentanta nepustil. Pod Marescou může získat minuty navíc na křídle.
SETRVÁNÍ
Abdukodir Khusanov (22 let, obránce)
Zápasy: 37
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 6
Červené karty: 0
Minuty: 2817
Uzbecký expres roste každým zápasem, bude patřit do užší rotace. Byť někdy neudělá nejšťastnější rozhodnutí, může se spolehnout na svou rychlost, na stopera nadstandardní.
SETRVÁNÍ
Matheus Nunes (27 let, obránce)
Zápasy: 49
Góly: 1
Asistence: 9
Žluté karty: 8
Červené karty: 0
Minuty: 4015
Čeká ho další stěhování v sestavě? Dříve střední záložník, pod Guardiolou pravý bek, v přípravě pod Marescou se objevil i na pravé straně stoperské trojice. City ale shánějí posily do středové řady, teoreticky si mohou pomoct i Nunesem.
SETRVÁNÍ
Ryan McAidoo (18 let, útočník)
Zápasy: 33
Góly: 14
Asistence: 11
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 2467
Další produkt velmi dobře fungující akademie. Mezi mladíky se mu dařilo, pár zajímavých kousků předvedl i v přípravě s áčkem. „Bude pro něj nejlepší zůstat, učit se a být s prvním týmem,“ prohlásil Maresca. Stejnou cestou kráčel kdysi Foden…
SETRVÁNÍ
Nico González (24 let, záložník)
Zápasy: 41
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 8
Červené karty: 0
Minuty: 2582
Často bývá kritizován, stál hodně peněz a do základu se nikdy natrvalo neprosadil. On sám má ale jasno: „Jsem tu šťastný, chci zůstat. A myslím si, že i lidé v klubu chtějí, abych tu byl,“ prozradil González.
SETRVÁNÍ
Mateo Kovačič (32 let, záložník)
Zápasy: 9
Góly: 0
Asistence: 1
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 242
Skoro celou minulou sezonu promarodil a zdálo se, že Etihad potichu opustí. Jenže City přestavují střed zálohy, klíčoví muži odešli a ne všechny posily se daří dotáhnout (Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández). Vedení chce, aby Kovačič zůstal.
SETRVÁNÍ
Vitor Reis (20 let, obránce)
Zápasy: 38
Góly: 1
Asistence: 1
Žluté karty: 10
Červené karty: 1
Minuty: 3287
Pokud se nestane nic nepředvídatelného, měl by zůstat i Reis. Mladý brazilský stoper strávil minulou sezonu v partnerské Gironě, šly na něj pozitivní reference. V přípravě ale zrovna nepřesvědčil.
SETRVÁNÍ
Marcus Bettinelli (34 let, brankář)
Zápasy: 0
Obdržené góly: 0
Čistá konta: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 0
Častý fenomén, kdy je třetím brankářem Angličan. Kluby v Premier League mohou mít na soupisce prvního týmu o pětadvaceti hráčích jen sedmnáct cizinců, zbytek musí být domácí fotbalisté nebo odchovanci.
NA HRANĚ
Rico Lewis (21 let, obránce)
Zápasy: 22
Góly: 2
Asistence: 3
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 1105
Nejlepší období v City zažil v záloze, kupil ale chyby a ze sestavy vypadl. Už před rokem byl krůček od přestupu, nakonec z něj ale sešlo. Odejde toto léto? „Těžká otázka, nikdy nevíte, co se stane,“ mlží sám Lewis.
NA HRANĚ
Omar Marmoush (27 let, útočník)
Zápasy: 36
Góly: 8
Asistence: 3
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 1393
Přišel před rokem a půl za obrovské peníze v momentě, kdy City nutně potřebovali útočníka. První půlrok se mu vyvedl, minulá sezona už byla horší. Další krok v kariéře je na něm, pokud bude chtít odejít, vedení mu bránit nebude.
NA HRANĚ
Jack Grealish (30 let, útočník)
Zápasy: 22
Góly: 2
Asistence: 6
Žluté karty: 2
Červené karty: 1
Minuty: 1723
Start hostování v Evertonu měl vynikající, pak šel ale i kvůli zdravotním trablům výkonnostně dolů. City za něj požadovali částku, kterou Toffees odmítli zaplatit. A reálně se může stát, že Grealish na Etihad zůstane, vypadá dobře fyzicky připravený.
NA HRANĚ
Claudio Echeverri (20 let, záložník)
Zápasy: 28
Góly: 1
Asistence: 2
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 888
V minulé sezoně se neprosadil na hostování v Leverkusenu. Druhou půlku strávil v Gironě, kde rovněž neprorazil. Je ale stále mladý a s evropským fotbalem se sžívá, největší smysl dává další hostování.
NA HRANĚ
Savinho (22 let, útočník)
Zápasy: 36
Góly: 4
Asistence: 3
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 1502
Před rokem se už skoro fotil s dresem Tottenhamu, pak ale z transferu sešlo. Velké peníze na něj mají Spurs nachystané i letos a zdá se, že tentokrát by se brazilský křídelník skutečně mohl do Londýna stěhovat.
ODCHOD
Rodri (30 let, záložník)
Zápasy: 33
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 6
Červené karty: 1
Minuty: 2185
Vítěz Zlatého míče, střelec rozhodující branky ve finále Ligy mistrů s Interem. Manchester Rodriho miloval, poslední dva roky ho ale trápila zranění, a tak se vrací do Španělska. Hrát bude za Barcelonu, ačkoliv měl velký zájem i Real.
ODCHOD
Manuel Akanji (31 let, obránce)
Zápasy: 45
Góly: 2
Asistence: 0
Žluté karty: 5
Červené karty: 0
Minuty: 3707
Kdysi pro Guardiolu nepostradatelný, City se ale rozhodli omlazovat. Minulou sezonu odehrál na úspěšném hostování v Interu, kam nyní přestupuje natvrdo.
ODCHOD
Issa Kaboré (25 let, obránce)
Zápasy: 32
Góly: 0
Asistence: 8
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 2302
V Kaborém viděli svého času City potenciál na pravé straně obrany. Přes nespočet hostování ale jeho výkony neeskalovaly, byť pro spoustu klubů může být okamžitě přínosem. Očekává se, že se vrátí do Championship, kterou hrával minulou sezonu v dresu Wrexhamu.
ODCHOD
Nathan Aké (31 let, obránce)
Zápasy: 32
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 1
Červené karty: 0
Minuty: 1644
Přestavba zadních řad odvála z Manchesteru i dlouhodobě spolehlivého Akého. Guardiola s ním většinou lepil v zadních řadách, co se dalo. Další zápasy přidá Nizozemec v dresu Fenerbahce, které postavilo vskutku zajímavý tým.
ODCHOD
Bernardo Silva (32 let, záložník)
Zápasy: 53
Góly: 3
Asistence: 5
Žluté karty: 14
Červené karty: 1
Minuty: 3854
Zahrál, kde bylo potřeba, dlouhá léta odváděl kvalitní služby a klub se ho držel zuby nehty. City se ale posouvají a Bernardo Silva míří za novou výzvou do Realu. Když hrál na Bernabéu naposledy, zabránil rukou gólu a byl vyloučen.
ODCHOD
Sverre Nypan (19 let, záložník)
Zápasy: 32
Góly: 5
Asistence: 0
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 1551
Talentovaného záložníka ulovili City minulé léto před Arsenalem. Mezi náctiletými mu to šlo, v zimě ale odešel hostovat do druhé anglické ligy, kde se neprosadil. Příští sezonu stráví v belgickém Lommelu.
ODCHOD
John Stones (32 let, obránce)
Zápasy: 18
Góly: 0
Asistence: 0
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 1144
Další dlouholetá opora zadních řad skončila. Stonese brzdí celou kariéru zranění, kdyby byl fit, zanechal by ještě výraznější stopu. Kvality má ale nesporné, další zápasy přidá po boku Akanjiho v Interu.
ODCHOD
Max Alleyne (21 let, obránce)
Zápasy: 26
Góly: 1
Asistence: 0
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 1982
Minulou sezonu začal na hostování ve Watfordu, v zimě ale musel na pár zápasů vypomoci prvnímu týmu. Zahrál obstojně, potřebuje ale sbírat zkušenosti. V další sezoně se o to pokusí v dresu sestupivšího Burnley.
ODCHOD
Tijjani Reijnders (28 let, záložník)
Zápasy: 47
Góly: 7
Asistence: 8
Žluté karty: 2
Červené karty: 0
Minuty: 2810
Před rokem přicházel po skvělé sezoně v AC Milán, výborně začal i na Ostrovech. Postupem času ale jako by všem došlo, že anglický fotbal není pro usměvavého Reijnderse ideální. City ho za velké peníze poslali do Arábie.
ODCHOD
James Trafford (23 let, brankář)
Zápasy: 17
Obdržené góly: 13
Čistá konta: 8
Žluté karty: 0
Červené karty: 0
Minuty: 1530
Trochu smutný příběh. Z akademie City odešel před třemi lety do Burnley, kde dva roky podával tak skvělé výkony, že si ho Cityzens stáhli zpátky. Jenže pak přišel neplánovaně Donnarumma, Trafford přestal chytat a po jediné sezoně odchází do Leedsu.
PŘÍCHOD
Elliot Anderson (23 let, záložník)
Zápasy: 50
Góly: 4
Asistence: 5
Žluté karty: 11
Červené karty: 1
Minuty: 4168
Opravdová bomba do středu zálohy, nejdražší hráč v historii klubu. City na přestupu Andersona pracovali skoro celou sezonu, a tak není divu, že neúnavný dříč upřednostnil Etihad před jinými adresami.
PŘÍCHOD
Jeremy Monga (17 let, útočník)
Zápasy: 30
Góly: 1
Asistence: 2
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 1088
Sázka na budoucnost. Mladý křídelník přichází z Leicesteru, odmítl třeba i nabídku Arsenalu. Stylem hry připomíná Dokua, jeho největší předností je tedy hra jeden na jednoho.
PŘÍCHOD
Mathys Detourbet (19 let, útočník)
Zápasy: 38
Góly: 5
Asistence: 7
Žluté karty: 4
Červené karty: 0
Minuty: 2253
Přišel z partnerského Troyes, další příslib do budoucna. Nejvíce mu sedí pozice na levém křídle, zahraje ale i ve středu útoku. Příští sezonu bude hostovat v Monaku.
PŘÍCHOD
Gerónimo Rulli (34 let, brankář)
Zápasy: 39
Obdržené góly: 52
Čistá konta: 9
Žluté karty: 3
Červené karty: 0
Minuty: 3510
Po odchodu Trafforda potřebovali City spolehlivou dvojku. Tu našli v Marseille, argentinský brankář Rulli ví, že se na hřiště příliš nedostane.