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Revize kádru City: začíná éra po Guardiolovi, končí jeho opory. Na kom bude klub stavět?

Revize kádru Manchesteru City
Revize kádru Manchesteru CityZdroj: koláž iSport.cz
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
Arsenal má první trofej sezony, ve finále Community Shieldu nedal šanci Manchesteru City
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Hynek Štěpán
Anglie - Premier League
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NÁZOR SPORTU | Je konec, mašina Pepa Guardioly z Manchesteru už další titulové zastávky nepřidá. Na Španělovu veleúspěšnou éru u Cityzens se pokusí navázat jeho bývalý „učeň“. Enzo Maresca přebírá kádr napěchovaný hráči, kteří vstupují do nejlepších fotbalových let. Jakým směrem se City vydají? Přišla rekordní posila, odešli ti, na které Guardiola sázel. První soutěžní zápas ale bleděmodrým krutě nevyšel (prohra 0:3 s Arsenalem). Podívejte se, na koho bude Maresca spoléhat a kdo Etihad opustil či nejspíš ještě opustí.

NEPOSTRADATELNÍ 

Gianluigi Donnarumma (27 let, brankář) 

  • Zápasy: 43 

  • Obdržené góly: 41 

  • Čistá konta: 18 

  • Žluté karty: 9 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 3870 

Mezi třemi tyčemi se nic měnit nebude, i proto odešel za větší porcí minut do Leedsu odchovanec Trafford. Donnarumma možná nehraje nohama tak skvěle jako on, bránu ale dokáže zamknout nevídaně.

NEPOSTRADATELNÍ

Erling Haaland (26 let, útočník) 

  • Zápasy: 52 

  • Góly: 38 

  • Asistence: 9 

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 4144 

Mocně po něm touží Real, ale odchodu norského snajpra zatím nic nenapovídá. Hra Marescy by mu mohla vyhovovat ještě víc, s míčem by se ve vápně měl potkávat častěji, což znamená jediné. Góly. 

NEPOSTRADATELNÍ

Marc Guéhi (26 let, obránce)  

  • Zápasy: 53 

  • Góly: 5 

  • Asistence: 5 

  • Žluté karty: 9 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 4522 

Po zimním přestupu z Crystalu Palace okamžitě zapadl do základu a při zraněních Diase s Gvardiolem převzal i vůdčí úlohu. Právě portugalského stopera a lídra bude postupně nahrazovat. 

NEPOSTRADATELNÍ

Phil Foden (26 let, záložník) 

  • Zápasy: 50 

  • Góly: 10 

  • Asistence: 7 

  • Žluté karty: 5 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 3048 

Tohle možná překvapí, ale zprávy z tábora Cityzens opravdu mluví jasně - Maresca vnímá Fodena i po dvou slabých sezonách jako jeden ze tří pilířů svého týmu. Oblíbenec fanoušků City dostal plnou důvěru stvrzenou novým kontraktem. 

NEPOSTRADATELNÍ

Joško Gvardiol (24 let, obránce) 

  • Zápasy: 25 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 5 

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1866 

Po zranění je zpět, společně s Haalandem a Fodenem patří mezi Marescovy pilíře, v létě navíc místo přesunu do Realu zvolil novou smlouvu v Manchesteru. S O'Reillym se bude dělit o možná klíčovou pozici produktivního invertovaného beka. Minuty přidá i na stoperu. 

NEPOSTRADATELNÍ 

Antoine Semenyo (26 let, útočník) 

  • Zápasy: 48 

  • Góly: 21 

  • Asistence: 6 

  • Žluté karty: 7 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 3870 

Síla v soubojích, technika, tvrdá rána, ale i přesné finální nahrávky či okamžité přepínání do presinku. Semenyo má spoustu kvalit, tohle byla pro City trefa. Maresca navíc klade na hru v křídelních prostorech velký důraz.  

SETRVÁNÍ 

Rúben Dias (29 let, obránce) 

  • Zápasy: 33 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 0  

  • Žluté karty: 4 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2646 

Nově zvolený kapitán týmu, rozený lídr, který nic nevypustí. Strádá ale na rychlosti, což je vidět čím dál víc. City budou hrát v ofenzivní fázi ve třech vzadu, s chytáním protiútoků soupeře musí Diasovi pomoct rychlejší kolegové. 

SETRVÁNÍ

Rayan Cherki (22 let, záložník) 

  • Zápasy: 52 

  • Góly: 10 

  • Asistence: 15 

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2854 

Fotbal si potřebuje užívat, rád kličkuje, přidá parádičku navíc, což je někdy na škodu. „Jsem ze staré školy, na statistiky tolik nekoukám,“ říká Cherki. Pokud se tedy podíval až na konci minulé sezony, musel mít radost. Další povedený transfer sportovního ředitele Huga Viany.  

SETRVÁNÍ

Nico O'Reilly (21 let, obránce) 

  • Zápasy: 53 

  • Góly: 9 

  • Asistence: 6 

  • Žluté karty: 8 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 4044 

Nejlepší mladý hráč minulé sezony Premier League, kometa, která se možná trochu nečekaně usadila na levém beku. Často se zapojuje do ofenzivy až na úroveň Haalanda. Útočení a technika jsou mu vlastní, ještě rok zpátky hrával ofenzivního záložníka. 

SETRVÁNÍ 

Jérémy Doku (24 let, útočník) 

  • Zápasy: 47 

  • Góly: 8 

  • Asistence: 14 

  • Žluté karty: 0 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2962 

Další hráč, kterého si vedení City pojistilo v létě novým kontraktem. „Marescův styl hry se nám moc líbí, na novou sezonu se těšíme,“ prozradil při podpisu Doku dojmy z kabiny. Právě on a Semenyo by měli hrát klíčovou roli na křídlech. Belgičan se ale v utkání s Arsenalem zranil a první ligové týdny bude chybět.

SETRVÁNÍ 

Rayan Aït-Nouri (25 let, obránce) 

  • Zápasy: 28 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 5 

  • Žluté karty: 4 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1605 

Přišel před rokem z Wolves, čekalo se od něj mnohem víc. Jenže se hned na startu sezony zranil a šanci chytil O'Reilly, který už před sebe alžírského reprezentanta nepustil. Pod Marescou může získat minuty navíc na křídle. 

SETRVÁNÍ 

Abdukodir Khusanov (22 let, obránce) 

  • Zápasy: 37 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 0 

  • Žluté karty: 6 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2817 

Uzbecký expres roste každým zápasem, bude patřit do užší rotace. Byť někdy neudělá nejšťastnější rozhodnutí, může se spolehnout na svou rychlost, na stopera nadstandardní. 

SETRVÁNÍ 

Matheus Nunes (27 let, obránce) 

  • Zápasy: 49 

  • Góly: 1 

  • Asistence: 9 

  • Žluté karty: 8 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 4015 

Čeká ho další stěhování v sestavě? Dříve střední záložník, pod Guardiolou pravý bek, v přípravě pod Marescou se objevil i na pravé straně stoperské trojice. City ale shánějí posily do středové řady, teoreticky si mohou pomoct i Nunesem. 

SETRVÁNÍ 

Ryan McAidoo (18 let, útočník)

  • Zápasy: 33 

  • Góly: 14 

  • Asistence: 11 

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2467 

Další produkt velmi dobře fungující akademie. Mezi mladíky se mu dařilo, pár zajímavých kousků předvedl i v přípravě s áčkem. „Bude pro něj nejlepší zůstat, učit se a být s prvním týmem,“ prohlásil Maresca. Stejnou cestou kráčel kdysi Foden…  

SETRVÁNÍ 

Nico González (24 let, záložník) 

  • Zápasy: 41 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 0 

  • Žluté karty: 8 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2582 

Často bývá kritizován, stál hodně peněz a do základu se nikdy natrvalo neprosadil. On sám má ale jasno: „Jsem tu šťastný, chci zůstat. A myslím si, že i lidé v klubu chtějí, abych tu byl,“ prozradil González.

SETRVÁNÍ 

Mateo Kovačič (32 let, záložník) 

  • Zápasy: 9 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 1  

  • Žluté karty: 0 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 242 

Skoro celou minulou sezonu promarodil a zdálo se, že Etihad potichu opustí. Jenže City přestavují střed zálohy, klíčoví muži odešli a ne všechny posily se daří dotáhnout (Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández). Vedení chce, aby Kovačič zůstal. 

SETRVÁNÍ 

Vitor Reis (20 let, obránce) 

  • Zápasy: 38 

  • Góly: 1 

  • Asistence: 1 

  • Žluté karty: 10 

  • Červené karty: 1 

  • Minuty: 3287 

Pokud se nestane nic nepředvídatelného, měl by zůstat i Reis. Mladý brazilský stoper strávil minulou sezonu v partnerské Gironě, šly na něj pozitivní reference. V přípravě ale zrovna nepřesvědčil. 

SETRVÁNÍ 

Marcus Bettinelli (34 let, brankář) 

  • Zápasy: 0 

  • Obdržené góly: 0 

  • Čistá konta: 0 

  • Žluté karty: 0 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 0 

Častý fenomén, kdy je třetím brankářem Angličan. Kluby v Premier League mohou mít na soupisce prvního týmu o pětadvaceti hráčích jen sedmnáct cizinců, zbytek musí být domácí fotbalisté nebo odchovanci. 

NA HRANĚ 

Rico Lewis (21 let, obránce) 

  • Zápasy: 22 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 3  

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1105 

Nejlepší období v City zažil v záloze, kupil ale chyby a ze sestavy vypadl. Už před rokem byl krůček od přestupu, nakonec z něj ale sešlo. Odejde toto léto? „Těžká otázka, nikdy nevíte, co se stane,“ mlží sám Lewis. 

NA HRANĚ 

Omar Marmoush (27 let, útočník) 

  • Zápasy: 36 

  • Góly: 8 

  • Asistence: 3 

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1393 

Přišel před rokem a půl za obrovské peníze v momentě, kdy City nutně potřebovali útočníka. První půlrok se mu vyvedl, minulá sezona už byla horší. Další krok v kariéře je na něm, pokud bude chtít odejít, vedení mu bránit nebude. 

NA HRANĚ 

Jack Grealish (30 let, útočník) 

  • Zápasy: 22 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 6  

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 1 

  • Minuty: 1723 

Start hostování v Evertonu měl vynikající, pak šel ale i kvůli zdravotním trablům výkonnostně dolů. City za něj požadovali částku, kterou Toffees odmítli zaplatit. A reálně se může stát, že Grealish na Etihad zůstane, vypadá dobře fyzicky připravený. 

NA HRANĚ 

Claudio Echeverri (20 let, záložník) 

  • Zápasy: 28 

  • Góly: 1 

  • Asistence: 2  

  • Žluté karty: 5 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 888 

V minulé sezoně se neprosadil na hostování v Leverkusenu. Druhou půlku strávil v Gironě, kde rovněž neprorazil. Je ale stále mladý a s evropským fotbalem se sžívá, největší smysl dává další hostování. 

NA HRANĚ 

Savinho (22 let, útočník) 

  • Zápasy: 36 

  • Góly: 4 

  • Asistence: 3  

  • Žluté karty: 4 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1502 

Před rokem se už skoro fotil s dresem Tottenhamu, pak ale z transferu sešlo. Velké peníze na něj mají Spurs nachystané i letos a zdá se, že tentokrát by se brazilský křídelník skutečně mohl do Londýna stěhovat. 

ODCHOD 

Rodri (30 let, záložník) 

  • Zápasy: 33 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 0 

  • Žluté karty: 6 

  • Červené karty: 1 

  • Minuty: 2185 

Vítěz Zlatého míče, střelec rozhodující branky ve finále Ligy mistrů s Interem. Manchester Rodriho miloval, poslední dva roky ho ale trápila zranění, a tak se vrací do Španělska. Hrát bude za Barcelonu, ačkoliv měl velký zájem i Real. 

ODCHOD 

Manuel Akanji (31 let, obránce) 

  • Zápasy: 45 

  • Góly: 2 

  • Asistence: 0 

  • Žluté karty: 5 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 3707 

Kdysi pro Guardiolu nepostradatelný, City se ale rozhodli omlazovat. Minulou sezonu odehrál na úspěšném hostování v Interu, kam nyní přestupuje natvrdo. 

ODCHOD 

Issa Kaboré (25 let, obránce) 

  • Zápasy: 32 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 8 

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2302 

V Kaborém viděli svého času City potenciál na pravé straně obrany. Přes nespočet hostování ale jeho výkony neeskalovaly, byť pro spoustu klubů může být okamžitě přínosem. Očekává se, že se vrátí do Championship, kterou hrával minulou sezonu v dresu Wrexhamu.  

ODCHOD 

Nathan Aké (31 let, obránce) 

  • Zápasy: 32 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 0  

  • Žluté karty: 1 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1644 

Přestavba zadních řad odvála z Manchesteru i dlouhodobě spolehlivého Akého. Guardiola s ním většinou lepil v zadních řadách, co se dalo. Další zápasy přidá Nizozemec v dresu Fenerbahce, které postavilo vskutku zajímavý tým. 

ODCHOD 

Bernardo Silva (32 let, záložník) 

  • Zápasy: 53 

  • Góly: 3 

  • Asistence: 5  

  • Žluté karty: 14 

  • Červené karty: 1 

  • Minuty: 3854 

Zahrál, kde bylo potřeba, dlouhá léta odváděl kvalitní služby a klub se ho držel zuby nehty. City se ale posouvají a Bernardo Silva míří za novou výzvou do Realu. Když hrál na Bernabéu naposledy, zabránil rukou gólu a byl vyloučen. 

ODCHOD 

Sverre Nypan (19 let, záložník) 

  • Zápasy: 32 

  • Góly: 5 

  • Asistence: 0 

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1551 

Talentovaného záložníka ulovili City minulé léto před Arsenalem. Mezi náctiletými mu to šlo, v zimě ale odešel hostovat do druhé anglické ligy, kde se neprosadil. Příští sezonu stráví v belgickém Lommelu. 

ODCHOD 

John Stones (32 let, obránce) 

  • Zápasy: 18 

  • Góly: 0 

  • Asistence: 0  

  • Žluté karty: 0 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1144 

Další dlouholetá opora zadních řad skončila. Stonese brzdí celou kariéru zranění, kdyby byl fit, zanechal by ještě výraznější stopu. Kvality má ale nesporné, další zápasy přidá po boku Akanjiho v Interu. 

ODCHOD 

Max Alleyne (21 let, obránce) 

  • Zápasy: 26 

  • Góly: 1 

  • Asistence: 0  

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1982 

Minulou sezonu začal na hostování ve Watfordu, v zimě ale musel na pár zápasů vypomoci prvnímu týmu. Zahrál obstojně, potřebuje ale sbírat zkušenosti. V další sezoně se o to pokusí v dresu sestupivšího Burnley. 

ODCHOD 

Tijjani Reijnders (28 let, záložník) 

  • Zápasy: 47 

  • Góly: 7 

  • Asistence: 8 

  • Žluté karty: 2 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2810 

Před rokem přicházel po skvělé sezoně v AC Milán, výborně začal i na Ostrovech. Postupem času ale jako by všem došlo, že anglický fotbal není pro usměvavého Reijnderse ideální. City ho za velké peníze poslali do Arábie. 

ODCHOD 

James Trafford (23 let, brankář) 

  • Zápasy: 17 

  • Obdržené góly: 13 

  • Čistá konta: 8  

  • Žluté karty: 0 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1530 

Trochu smutný příběh. Z akademie City odešel před třemi lety do Burnley, kde dva roky podával tak skvělé výkony, že si ho Cityzens stáhli zpátky. Jenže pak přišel neplánovaně Donnarumma, Trafford přestal chytat a po jediné sezoně odchází do Leedsu. 

PŘÍCHOD 

Elliot Anderson (23 let, záložník) 

  • Zápasy: 50 

  • Góly: 4 

  • Asistence: 5  

  • Žluté karty: 11 

  • Červené karty: 1 

  • Minuty: 4168 

Opravdová bomba do středu zálohy, nejdražší hráč v historii klubu. City na přestupu Andersona pracovali skoro celou sezonu, a tak není divu, že neúnavný dříč upřednostnil Etihad před jinými adresami. 

PŘÍCHOD 

Jeremy Monga (17 let, útočník) 

  • Zápasy: 30 

  • Góly: 1 

  • Asistence: 2  

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 1088 

Sázka na budoucnost. Mladý křídelník přichází z Leicesteru, odmítl třeba i nabídku Arsenalu. Stylem hry připomíná Dokua, jeho největší předností je tedy hra jeden na jednoho. 

PŘÍCHOD 

Mathys Detourbet (19 let, útočník) 

  • Zápasy: 38 

  • Góly: 5 

  • Asistence: 7 

  • Žluté karty: 4 

  • Červené karty: 0 

  • Minuty: 2253 

Přišel z partnerského Troyes, další příslib do budoucna. Nejvíce mu sedí pozice na levém křídle, zahraje ale i ve středu útoku. Příští sezonu bude hostovat v Monaku. 

PŘÍCHOD 

Gerónimo Rulli (34 let, brankář) 

  • Zápasy: 39 

  • Obdržené góly: 52 

  • Čistá konta: 9 

  • Žluté karty: 3 

  • Červené karty: 0  

  • Minuty: 3510 

Po odchodu Trafforda potřebovali City spolehlivou dvojku. Tu našli v Marseille, argentinský brankář Rulli ví, že se na hřiště příliš nedostane. 

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