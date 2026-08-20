Prognóza Premier League: Ubrání Arsenal trůn? Vrací se Alonso i Lampard, nová éra City
Nejlepší fotbalová liga na světě se po čtvrt roce konečně vrací. Elitní dvacítka anglické Premier League vyběhne na trávníky už tento víkend. Kdo se bude na konci sezony radovat ze zisku titulu? Zatímco Arsenal znovu láduje své dělo a rád by navázal na loňskou mistrovskou jízdu, Manchester City vyhlíží změny spojené s nástupem Enza Marescy, který vystřídal Pepa Guardiolu. S novým trenérem Andonim Iraolou do prvního kola vstoupí také Liverpool, Manchester United naopak nadále věří Michaelu Carrickovi. Jak vypadají šance všech prvoligových klubů v Anglii před startem sezony 2025/26? Server iSport seřadil všech 20 celků podle tipu na konečné umístění.
Mezi šlechtu s prvoligovým erbem se protáhli přes baráž až ze šestého místa, 22 bodů za Coventry. Už tým, který ve finále play off udolal Middlesbrough 1:0, vypadal na Premier League vybavený asi jako výletník s rohlíkem na expedici do Himálaje a léto ten dojem příliš nerozptýlilo. Mazáci z volného trhu (Butland, Targett, Morita či Zambrano) kádr spíš došívají, než aby mu měnili střih. Hádankou zůstává přínos stopera Mendyho z Vallecana a brankáře Tzolakise z Olympiacosu.
Sergej Jakirovič se dostal mezi finalisty ankety o Trenéra roku, přestože analytický model Opty před sezonou přisoudil Hullu 53 bodů a 23. místo. Sezona pak uhnula úplně jinam, ovšem ještě před finišem neměli Tigers v tlamě vůbec nic. V posledním kole museli skolit Norwich a čekat na příznivý vývoj jinde. Upachtěná výhra a souběžné ztráty Middlesbrough s Wrexhamem zvedly závoru k šesté příčce. O tři týdny později už Hull v totálním opojení naskákal do výtahu k pětihvězdičkovému anglickému apartmá.
Tractor Boys tvrdý pád nezlomil, na výsluní se vyškrábali okamžitě. Do sezony ovšem vyrážejí bez Kierana McKenny, architekta čtyřleté éry ozdobené třemi postupy. Na prahu Premier League tentokrát působí zkušeněji než naivní plechová kavalérie, která předloni svižně zamířila zase dolů. Davis, O’Shea i Philogene už masomlýnek nejvyšší soutěže z ročníku 2024/25 poznali zblízka a jejich šrámy teď mohou mít cenu bodových zlaťáků.
Issa Diop nabízí Garymu O’Neilovi, novému stratégovi, pragmatický tmel do obrany, Abdul Fatawu přiostří křídla. Jack Clarke s Philogenem soupeřům namíchali hořké depresso z 28 gólů, slušný přetlak panuje i na pozici desítky. Hrot za tučnou sumu obsadil Brazilec Emersonn, záda mu kryje Daizen Maeda z Celtiku. Brankářskou jedničku si po příletu z Unionu Saint-Gilloise hodlá zabrat Kjell Scherpen. Varovné memento? Parta kombajnérů ho nemusí hledat daleko. Předloňskou prvoligovou misi rozložilo chaotické utrácení, které žací kartel připravilo o srdce i vlastní tvář.
Udržet v chodu dravý rytmus i kostru kádru z bouřlivé sezony korunované titulem v Championship, to si Frank Lampard vytyčil jako prioritu. Coventry vyhlíží první start v Premier League od roku 2001 a vůbec nejdelší čekání ze všech nováčků skončí pod reflektory londýnského Emirates. Navzdory euforii z návratu mezi aristokracii po čtvrtstoletí si ovšem klub na letním trhu počínal překvapivě zdrženlivě.
Pod svou vlajku získal dvacetiletého středopolaře Caleba Yirenkyiho z Nordsjaellandu, křídelníka Louma Tchaounu z Burnley, stopera Aurèlea Amendu z Frankfurtu a záložníka Franka Onyeku z Brentfordu. Carl Rushworth, nejlepší brankář Championship, dorazil natrvalo z Brightonu. Kuloáry obíhají zprávy o Fikayu Tomorim z AC Milán, kterého si Lampard už v sezoně 2018/19 stáhl na hostování do Derby a o rok později ho vypustil na Stamford Bridge. Na seznamu je i vlasáč Patrick Berg, pracant z Bodö/Glimt, jenž svými plícemi hnal Norsko až do čtvrtfinále MS 2026.
Forest rozjel minulý ročník s Nunem Espíritem Santem, pokračoval Ange Postecoglouem, který vydržel 39 dní, Seanem Dychem a nezastavitelný kolotoč uzavřel Vítor Pereira. Nottingham se tak stal prvním klubem Premier League, který během jediné sezony spotřeboval čtyři stálé trenéry. Teď rozdává pokyny pátý. Oliver Glasner opráší osvědčenou formaci ze Selhurst Parku, s Olou Ainou a Necem Williamsem na krajích.
Ze Sportingu přiburácel za 40 milionů eur Ousmane Diomande; urostlý stoper z Pobřeží slonoviny má po boku Nikoly Milenkoviče a Murilla zatvrdit obranné jádro. Střed pole vyztuží Xaver Schlager, Glasnerův starý známý z Wolfsburgu, povolaný jako náhrada za Elliota Andersona. Jeho prodej financuje přestavbu, zároveň však z mužstva vyškubl ten kus, který Forest v kritických chvílích držel pohromadě. Ofenzivní podporu obstarají Hutchinson s Gibbsem-Whitem, vířící a manévrující pod Jesusem. Angličana, perlu a tvůrčí osu týmu, si klub podle všeho udrží, což vypadá na nejlepší tah léta.
Vidina Evropské ligy po triumfu v Konferenční lize dráždí apetit; háček, nebo spíš pořádný velrybářský hák, však trčí z hloubi obranných řad. Lacroixův přesun do Chelsea za 60 milionů eur i dřívější odchod Guéhiho do City vytrhly ze srdce defenzivy dva nejlepší stopery. Chadi Riad s Jaydeem Canvotem se však po boku Chrise Richardse rýsují jako zdatní nástupci, zatímco univerzál Óscar Mingueza spolehlivě pokryje celou šířku obranného pásu.
Nový patron Pierre Sage sám sebe staví do role trenéra-pedagoga a s francouzskou líhní talentů je spjatý dvě desetiletí. Ještě v červnu 2023 vedl akademii Lyonu, pak se propracoval k áčku a v minulé sezoně vytáhl Lens až k vicemistrovské hodnosti v Ligue 1. Nyní hodlá, pokud možno plynule, rozvinout Glasnerův rukopis. Nejasná zůstává budoucnost Ismaïly Sarra a Jeana-Philippa Matety. O prvního usiluje Fenerbahce, zatímco francouzský reprezentační obr riskuje odsun do stínu. Ten předznamenal už lednový nástup Jörgena Stranda Larsena.
Daniel Farke dvakrát vyhrál Championship s Norwichem, ale Premier League ho pokaždé spláchla zpátky dolů. S Leedsem už reparát zvládl; nováček v sezoně 2025/26 finišoval čtrnáctý a bez nervů se uhnízdil mezi honorací. I když… V polovině listopadu vězel v mizérii s pouhými třemi výhrami a méně gólů tehdy nastříleli akorát Wolves. Farke však přehodil taktické výhybky a rozjel parádní slalom: od 1. prosince v lize ukořistilo víc bodů jen šest celků.
Během léta si klubový znak, Bílou růži z Yorku, přišilo na hruď několik zvučných posil. James Trafford se přihnal z Manchesteru City za 46 milionů eur a uzmul status nejdražšího britského brankáře dějin. Harry Wilson platí za mazaný bezplatný lup z Fulhamu, stoper Tarik Muharemovič na sebe upozornil v bosenském dresu na MS 2026. Předsezonní testy pak mužstvu vlily do žil dávku sebevědomí: v Chicagu vypnuli proud Liverpoolu 4:2 a záhy přistřihli křídla Lipsku 2:0. Sázkové kanceláře Leeds řadí mezi adepty na pád do propadliště. Čeká ho další rok budování pevnější půdy pod nohama.
Nečekaný odchod Eddieho Howeho rozkolísal St James’ Park. Matthias Jaissle, bývalý kouč Salcburku, se obratem vyvázal z Al-Ahli a začátkem srpna se připojil k týmu na soustředění v La Manga. Před rokem? Projekt usazený mezi smetánkou. Teď? Během pár týdnů přišel o Howea, Anthonyho Gordona (Barcelona), Sandra Tonaliho (Tottenham) i kapitána Bruna Guimaraese (Arsenal). Alexander Isak pláchl do Liverpoolu už v září 2025 za částku, která rozmetala tehdejší britské přestupové rekordy.
Z kádru se celkem odpařilo zboží za 400 milionů eur a v mlze nejistoty uvízla i budoucnost Lewise Halla s Tinem Livramentem. Námluvy s Manzambim a Muñozem zkrachovaly, Magpies ale několik cenných koní do své ohrady přihnali. Klíčové role připadnou Bazoumanu Tourému, křídelníkovi z Hoffenheimu, středopolaři Aladjimu Bambovi z Monaka a Lukáši Horníčkovi, chválené jedničce z Bragy. Úvodní domácí duel proti Iraolovu Liverpoolu a další kolo na Tottenhamu prověří Jaissleho bez času na rozkoukání.
Závěr sezony Toffees hrubě nezvládli a z posledních devíti zápasů vydřeli jedinou výhru, přesto zakotvili bezpečných deset bodů nad sestupovým močálem. Odstartují-li však znovu vlažně, Moyes velmi brzy uslyší, jak v kanceláři majitele Dana Friedkina zlověstně cvaká trenérský žabikuch. Klub věří, že houstnoucí dusno včas rozežene čerstvá krev.
Christian Norgaard, někdejší kapitán Brentfordu, přidusal po protrápené štaci v Arsenalu a přijímá povel nahradit štít Idrissu Gueyeho. Další vítanou injekcí do zálohy je Hayden Hackney, který v Championship zářil za Middlesbrough, a křídelní prostory rozkmitá Brennan Johnson z Crystal Palace. Trvalé kontrakty stvrdili také Merlin Röhl z Freiburgu a Tyrique George. Zvlášť Röhl si po bezvadné přípravě říká o stěžejní part. Everton navíc vede v dostizích o útočníka Liama Delapa z Chelsea. Iliman Ndiaye, jedna z hvězd minulého ročníku, pohrdl saúdskými miliony, kolem senegalského klenotu ovšem nadále mlsně krouží Red Devils i zástup dalších movitých nápadníků.
Keith Andrews navázal na odkaz Thomase Franka a udržel Včely v horní polovině tabulky. Před létem 2025 v životě nevedl seniorský tým, v Brentfordu do té doby tříbil výhradně standardní situace. Výsledek? Boj o Evropu až do posledního kola a nominace na trenéra sezony. Igor Thiago dal 22 gólů, o pět méně než Haaland, a stanovil nový rekord mezi Brazilci v jediné sezoně Premier League. Dosavadní strop činil 15 zásahů, o něž se dělili Firmino, Martinelli a Cunha. Thiago obsadil v celé lize druhé místo v počtu projektilů z vápna (80), střel na bránu (43) i v metrice očekávaných gólů.
Po sestupu West Hamu klub zdarma drapl Calluma Wilsona jako luxusního žolíka: z lavičky vytasil čtyři góly, nejvíc v Anglii, a čtyřikrát udeřil až v nastaveném čase, rovněž bez konkurence. Největší letní investicí je Mamadou Sangaré, nejzdatnější sběrač míčů ve Francii. Lens s ním skončil druhý za PSG a poprvé vyhrál Coupe de France. Sám Sangaré proklouzl do ideální jedenáctky sezony a přivlastnil si trofej pro nejlepšího afrického hráče Ligue 1.
Kde začít? Nejspíš u gólů. Harry Wilson (po životní sezoně) a Raúl Jiménez odešli jako volní hráči a s nimi zmizelo 40 procent ligových branek Cottagers. Rodrigo Muniz, Brazilec, který v 21 zápasech Premier League skóroval všehovšudy jednou, tak zbyl na hrotu téměř jako sirotek. Nový šéf Álvaro Arbeloa, nástupce Marca Silvy, proto sáhl do adresáře z Realu Madrid a stáhl si Gonzala Garcíu s Césarem Palaciosem, které cepoval už v mládeži Bílého baletu.
Ofenzivní díry by tím ucpat mohl, další mezery však zůstávají bez záplaty a zvou soupeře na piknik. Arbeloa hrál za Liverpool i West Ham, s Realem dvakrát dobyl Ligu mistrů a se Španělskem MS 2010, trenérsky je však stále zelenáč, jenž se poprvé vydává na misi mimo rodnou vlast. Na pravém křídle musí explodovat Oscar Bobb, brilantní technik, svého času Guardiolova první volba v City a Haalandův spoluveslař z norského drakkaru. Rozlet mu brutálně zdevastovala zlomená noha. Teď musí naostro dokázat, že ručička na jeho palivoměru nehodlá skomírat u dna.
Po nečekaně štědré bodové sklizni v první sezoně po návratu z Championship se Sunderland po třiapadesáti letech hlásí zpátky v Evropě. Nadcházející měsíce prověří, jak kádr snese dvojí provoz Premier League a Evropské ligy. Zatím dorazila jediná posila, zato s pasem plným razítek: pravý obránce Thomas Meunier, zvyklý na velká evropská bojiště. Trenér Régis Le Bris před uzávěrkou dál čenichá po příležitostech, na stopera si vybral Dayanna Methalieho, dvacetiletého Francouze z Toulouse. Jinak Black Cats věří téměř nezměněné, převážně mladé sestavě, které velí třiatřicetiletý major Granit Xhaka.
A věk vůbec nemusí být handicap, natož důvod k panice. Le Bris, ceněný analytik a znamenitý psycholog, loni posílal do hry nejmladší jedenáctku Premier League s průměrem 22,4 roku. Britská média mu říkají „učitel, kterého by chtěl mít každý mladý fotbalista“. Trénink dávkuje všem na míru podle mimořádně podrobného denního monitoringu. Výsledek? Sunderland měl v minulé sezoně nejméně svalových zranění v celé lize.
Uplynulý ročník se do 127leté historie klubu z jižního pobřeží zapsal jako ten nejslavnější. Andoni Iraola katapultoval podceňovaný tým k rekordnímu bodovému zisku i do Evropské ligy. Baskův odchod však jitří znepokojivou otázku: nakolik byl vzestup Cherries výhradně jeho dílem? Velení na Vitality Stadium převzal Marco Rose, někdejší dirigent Lipska či Dortmundu, a do péče dostal slibný kádr.
Křídelník Rayan se vrací z MS 2026 a vedení odsekává lasa, jež kolem něj utahují Liverpool s Barcelonou. Pro premiérový evropský výpad má Bournemouth útok poskládaný slušně. Christie, Cook, Tóth a Kluivert skýtají možnosti k rotaci, Gannon-Doak s Brooksem šířku na křídlech a čerstvý úlovek Rodríguez alternativu k Evanilsonovi. Větší nervozitu budí obrana, jejíž hloubka připomíná spíš brouzdaliště, ovšem část chmur rozhání nástup talentovaných mladíků. Pokud zadní řady přežijí střídání stráží bez otřesu statiky, Cherries udrží kurz na horní polovinu tabulky i nadále.
Seagulls už pevně patří do vyšší společnosti Premier League, navíc s evropským puncem. Minulou sezonu finišovali osmí a podruhé v historii si otevřeli dveře do Evropy, tentokrát do Konferenční ligy. V létě pustili oporu obrany Van Heckeho za 54 milionů eur do Tottenhamu, náhradu však našli bleskově: chorvatský supertalent Vuškovič přišel za navlas stejnou částku a stal se nejdražší posilou v historii klubu.
Ještě větší poprask vyvolal odchod pětatřicetiletého Dannyho Welbecka do Chelsea. Pro Blues, dosud dogmaticky posedlé nákupy hráčů pod 25 let, šlo o prudký obrat, zvýrazněný příchodem dalšího veterána Jordana Hendersona. Brighton znovu vstřebává vlnu exodu, právě na tom si však vybudoval pověst i systém. Dalším vyloveným drahokamem může být Zadok Yohanna, devatenáctiletý křídelník z AIK, který už v přípravě několikrát bravurně mačkal gólový enter. A Kaoru Mitoma? Sezonu japonského superhrdiny předčasně utnulo zranění a připravilo ho i o MS 2026. Vrátí se v plné síle, nebo duševně zdeptán?
Nejlepší sezona v 21. století: Emeryho komando urvalo čtvrté místo, Ligu mistrů a navrch přihodilo trofej z Evropské ligy. Villa však přišla o generály Tielemanse a Rogerse, druhého zpeněžila za klubový rekord, šatnu vyklidil Digne a zřejmě i Bailey. Kolem Konsy, Martíneze i Watkinse vytrvale krouží kupci, jejichž šekové knížky trpí neochotou zůstat zavřené. Nové tváře slibují, že nuda nehrozí. Manzambi, kometa MS 2026, má zacelit díru po Rogersovi; Gomes z Wolves zformuje hráz s Kamarou.
V Superpoháru proti PSG uhranul sedmnáctiletý grizzly Brian Madjo (193 cm/100 kg), muskulaturou spíš ragbista, herně hybrid Lukaka s Haalandem. Vedení dál slídí po výbušném křídle a ofenzivním univerzálovi, aby Emery mohl naplno rozevřít útočný vějíř. V zákulisí padala jména Jacksona z Chelsea i bývalého kapitána Grealishe. Obhajoba elitní šestky, okořeněná magií Ligy mistrů, je dosažitelná. Podmínka? Obměněný kádr se nesmí rozpadnout pod náloží zápasů a únavou nastřádanou v Evropě.
Spása vydřená až v hodině dvanácté a děsivý lazaret, do něhož během sezony ulehlo 27 hráčů, zafungovaly jako drsný budíček. Tottenham dělá všechno pro to, aby potřetí za sebou nestrčil hlavu do záchranářské oprátky, a rozpoutal přestupový uragán, jaký severní Londýn nepamatuje. Účet za dosud neuzavřené letní nákupy už vykypěl na 260 milionů eur. Utrácení odpálili Fernandes za 99 a Tonali za 108 milionů, takže Spurs během dvou dnů dvakrát rozdrtili vlastní rekord. Obranu i levý kraj zpevnili Van Hecke, Senesi a Robertson.
Klubový radar dál skenuje Savinha z Manchesteru City, zatímco Kroupi z Bournemouthu, přirovnávaný k Mbappému díky spojení křídelní rychlosti a podhrotové údernosti, už Tottenhamu zřejmě uniká. Návraty Maddisona a Kuduse rozšíří útočný arzenál, kabinu naopak opouští Cristian Romero, ranař mířící do Atlétika, kde jeho pracovní metody nikoho nepohorší. Taktickým kánonem je De Zerbiho Brighton. Obstojí však tak kultivovaný recept v prostředí, kde největší tlak živí panická hrůza z další blamáže?
Alonso přebírá tým, který střídal trenéry častěji než zmrzlinář příchutě. Do minulého ročníku nakráčel Maresca, aby si na Nový rok vyklidil stůl. Rosenior přispěchal se smlouvou úhledně vypsanou až do roku 2032, vedení mu ovšem po 106 dnech zrušilo parkovací kartu. Sezonu doklepal McFarlane a od července drží opratě Xabi, pátý stálý kouč éry BlueCo po Potterovi, Pochettinovi, Marescovi a Roseniorovi.
Morgan Rogers s cenovkou 138 milionů eur je nejdražší britskou posilou historie a ztělesňuje nový kurz: méně sázek naslepo, víc prověřené kvality z Premier League. Welbeck a Lacroix dodávají zkušenosti, které mladému vojsku scházely. Francouz, vykoupený z Crystal Palace za 60 milionů eur, má vyspravit díry v defenzivě. Cucurellovo adiós bolí, levý kraj po něm zeje melancholickou prázdnotou. Alonso přešel na čtyřčlennou obranu, což otevírá koridor Estevaovi. Ten doplňuje Rogerse a Palmera, celá legie operuje v závěsu za Pedrem. Titul sídlí v oddělení utopie, první čtyřka nikoli.
Old Traffordem projel závan optimismu, cosi dlouho neznámého, a nejen díky návratu do Ligy mistrů. Po turbulencích minulé sezony a lednovém vyhazovu Rúbena Amorima převzal rozklížený kolektiv Michael Carrick. Zavelel ke stíhací jízdě, ovládl 12 ze 17 zápasů, vytáhl United na třetí příčku a v květnu si vysloužil trvalý kontrakt. Brzký krach v obou domácích pohárech a chybějící evropské noci srazily počet soutěžních utkání na pouhých 40; tak vyprázdněný kalendář klub nepamatuje od ročníku 1914/15.
Záložní řadu po Casemirově exodu občerstvili Santos s Tielemansem. Středu pole dodali novou šťávu, aniž by vedení muselo znovu rabovat klubový trezor. Na levého beka verbují Lewise Halla z Newcastlu a překvapením by nebyl ani odchyt dalšího útočníka, který by dýchal za límec Šeškovi. Z hostování v Barceloně se vrátil Rashford. Jak Carrick naloží se ztraceným synem? Setrvání v první čtyřce je základní scénář, útok na titul jeho smělejší verze, ustojí-li ďábelská smečka větší zátěž.
Do akce vletí s novou tváří na lavičce a ozvěnou divokého ročníku plného zvratů. Arne Slot se z hrdiny propadl k vyvrheli a v květnu si musel volat stěhováky. Na senzační titul z premiérové sezony nenavázal, s týmem se rozbil o sérii útesů a otřesený Liverpool dovedl jen na páté místo. Klub sešlápl pedál a sáhl po Iraolovi. Bask má vrátit Reds do boje o titul i Champions League.
Hned musel hasit stoperskou krizi: Konaté zběhl do Realu, Gomez padl se zraněním, a tak na Anfield narychlo dorazil Araújo z Barcelony. Rýsuje se neokoukaný val, v němž Van Dijka doplní letní posila Jacquet. Záloha drží pevnější tvar, Gravenberch se Szoboszlaiem operují bok po boku a kryjí záda Wirtzovi, v němž Iraola našel ideální desítku. Liverpool se modlí za Isakovo zdraví, aby útočník začal splácet loňských 145 milionů eur. S koncem Salahovy vlády a odchody Robertsona s Konatém nabírá otáčky presinkový dril, který někdejší ikona Bilbaa tři roky pilovala v Bournemouthu. Anfield nečeká kosmetická rošáda, ale hlubší přestavba.
Jedna z nejoslnivějších ér skončila. Guardiola se po deseti letech a 20 trofejích rozloučil, klíče od království připadly Enzu Marescovi. Na známou adresu se vrací po štacích v Leicesteru, který vytáhl k titulu v Championship, a Chelsea, kde přidal triumfy v Konferenční lize a na mistrovství světa klubů. U Citizens jde o jeho třetí angažmá: nejprve vedl tým do 23 let, později kryl Guardiolovi záda. Novou kapitolu ohlásil i symbolicky. Pepovu kancelář odmítl, zabral skromnější místnost po asistentu Lijndersovi a pracovnu bývalého šéfa proměnil ve velkou týmovou zasedačku.
Přebírá stroj vyladěný ke kontrole hry, vlastní identita se však teprve skládá. Vojevůdci mizí jeden za druhým. Bernardo Silva, se 460 starty nejvytíženější hráč Guardiolovy vlády, stejně jako Stones a Aké odešli. Rekordní posila Anderson má být základním kamenem nového středu pole. Původně měl vytvořit tandem s Rodrim, kolem jeho budoucnosti se však zvedl pořádný vichr. Real? Ne. Barcelona? Ano. Kapitán mistrů světa míří za Yamalem a spol. za 70 milionů eur.
Kanonýři znovu ládují děla, tentokrát z mistrovského trůnu. Na anglický vrchol vystoupali poprvé od legendárních Invincibles 2003/04 a do nové sezony pochodují v roli favoritů. Arteta drží kormidlo od prosince 2019, v neklidných vodách Premier League je nejdéle sloužícím trenérem a jedinou stálicí v elitní šestce. Zatímco City, Liverpool, Chelsea, United i Spurs přestavují, Arsenal těží z prověřené kontinuity.
Mistrovský kádr navíc zůstal takřka nedotčený. Lov na Viníciuse Jr. z Realu ztroskotal, Gunners ale přetáhli Bruna Guimaraese, kapitána Newcastlu, který má středu pole dodat další jiskru. K titulu po 22 letech zásadně pomohly standardní situace, Gunners z nich vyždímali 29 gólů. Trhlina se rozevřela v srdci defenzivy: Saliba si na mistrovství světa poranil záda a čeká ho delší pauza. Bez něj padá úspěšnost týmu z 68,7 na 47,6 procenta. V přípravě se o hrot přetlačovali Gyökeres s Havertzem. Švéd šel nahoru, ale v nejvypjatějších bitvách vsadil Arteta pokaždé na Němce. Na levé křídlo dravě vtrhl nováček Tzolis.