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Nenasytná Anglie je bez konkurence. Nováčci utratili víc než Bayern, kdo nejvíce?

Nenasytná Anglie je bez konkurence. Nováčci utratili víc než Bayern, kdo nejvíce?
Nenasytná Anglie je bez konkurence. Nováčci utratili víc než Bayern, kdo nejvíce?Zdroj: koláž iSport
Nový kouč Liverpoolu Andoni Iraola
Český brankář Lukáš Horníček během svého prvního dne po podpisu v Newcastlu
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Petr Fantyš
Anglie - Premier League
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Přestupové okno má jako každý rok jednoho dominantního predátora. Zbytek Evropy se jen třese, jestli se do boje o přestup vysněného hráče nepustí některý z anglických dravců, protože finanční souboj je pro drtivou většinu klubů předem prohraný. Stačí krátký pohled na přestupovou útratu nováčků Premier League. Ipswich, Coventry i Hull jsou ve větší ztrátě než například německý gigant Bayern. Dohromady v létě utratily 357 milionů eur (8,6 miliardy Kč).

Anglický fotbal opět utrácí velké peníze. Velkokluby už tradičně roztáčí finanční spirálu, ale pozadu nezůstávají ani nováčci Ipswich, Coventry a Hull, které v létě utratili 357 milionů eur. Za stejné peníze byste si mohli koupit celý kádr Slavie, Sparty, Plzně, Olomouce, Liberce, Baníku a Jablonce a ještě by vám něco zbylo. Alespoň to vychází z odhadovaných cen renomovaného webu Transfermarkt, který ocenil všechny hráče sedmi nejhodnotnějších českých mužstev v součtu na 352 milionů eur (8,5 miliardy Kč).

Jako v posledních letech v podstatě vždy je Premier League na trhu v úplně jiném vesmíru než zbytek světa. Za posily už kluby v létě utratily 2,6 miliardy eur (62,3 miliardy Kč). Pokud sečteme výdaje dalších tří největších a nejbohatších světových lig, tedy italské, německé a španělské, dostaneme se na zhruba 2,2 miliardy eur (52,6 miliardy Kč). Ani když se spojí tři nejbližší pronásledovatelé, na Anglii nestačí.

Britským celkům na trhu můžou konkurovat pouze největší giganti jako Real Madrid či Barcelona, ale jinak dokáže i ten nejmenší klub z Premier League přeplatit prakticky kohokoli.

Padesátimilionová částka za přestup padla v tomto přestupovém období zatím 23krát a hned třináct z těchto nákupů mají na svědomí giganti z ostrovů. A propast se dál prohlubuje.

Za poslední dekádu se Premier League urvala a může si dovolit utrácet nejvíc, jelikož se její už tehdy obrovské zisky ještě znásobily.

Poslední analýza finanční společnosti Deloitte ukazuje, že už před deseti lety byla anglická nejvyšší soutěž odskočená od konkurence a navíc roste rychleji než ostatní. Překonává je v prodeji vstupenek, po komerční stránce i v televizních právech a do budoucna se nic měnit nebude. „Premier League je jedinou z top 5 soutěží, u níž se očekává výrazný růst klubových příjmů i v dalších letech,“ stojí v obsáhlém rozboru Deloitte.

Velká šestka požírá zbytek

Jelikož se nejlepší hráči ostatních lig přesouvají často do celků ze středu tabulky Premier League, kluby anglické velké šestky se stále častěji koukají na tuzemský trh a v posledních letech víc a víc požírají talenty uvnitř vlastní soutěže, kde se nůžky také rozevírají čím dál víc.

Pět ze šesti nejdražších přestupů léta jsou nákupy ostrovních obrů, kteří obrali některého z menších tuzemských konkurentů.

Chelsea vykoupila Morgana Rogerse z Aston Villy, Manchester City si vyhlédl Elliota Andersona z Nottinghamu, Newcastle přišel o střední záložníky Sandra Tonaliho a Bruna Guimarãese, kteří zamířili do Tottenhamu, respektive do Arsenalu.

Dohromady už se směrem ze „spodní čtrnáctky“ do „horní šestky“ posunulo v létě deset fotbalistů, což je druhý nejvyšší počet v historii Premier League. Víc hráčů se pohnulo tímto směrem jen v minulé sezoně, kdy jedenáct mužů vykoupily kluby „big six“ v létě a další dva potom v zimě.

„Bohatí jsou bohatší než kdy dřív. Elita si může dovolit mnohem víc,“ píše v analýze pro The Athletic Chris Weatherspoon.

Velké peníze se tak přelévají od Manchesteru United, Liverpoolu a dalších alfa samců směrem níž a ostatní anglické celky se pak dívají dál do Evropy a hledají nové talenty. Pokud se trefí hodně dobře, pravděpodobně budou za pár let zase prodávat o patro výš. „Nejbohatší jsou tak bohatí, že mohou nechat ostatní oddřít těžkou práci, a pak si jen v klidu nakráčet a koupit hráče, kteří už dokázali, že v nejkvalitnější lize světa s přehledem obstojí,“ dodává Weatherspoon.

Oba extrémy nezdravého trhu, o nichž se už několik let ví, se letos v létě znovu prohlubují. Premier League jako celek dost možná znovu překoná rekordy v utrácení a uteče zbytku světa o pár kroků dál. Stejně se prohloubí už tak velká mezera uvnitř Anglie a velká šestka nedovolí ostatním, aby se přiblížili k mistrovskému titulu.

Nejdražší přestupy léta 2026/27

HráčSměr přestupuČástka
Morgan Rogers
záložník23 let
Aston VillaChelsea
138,0 mil. €
Elliot Anderson
záložník23 let
Nottingham ForestManchester City
135,0 mil. €
Yan Diomande
křídlo19 let
RB LipskoReal Madrid
125,0 mil. €
Sandro Tonali
záložník26 let
NewcastleTottenham
108,0 mil. €
Mateus Fernandes
záložník21 let
West HamTottenham
99,0 mil. €
Bruno Guimarães
záložník28 let
NewcastleArsenal
87,5 mil. €
Gonçalo Ramos
útočník25 let
PSGAC Milán
74,0 mil. €
Anthony Gordon
křídlo25 let
NewcastleBarcelona
70,0 mil. €
Crysencio Summerville
křídlo24 let
West HamAl-Hilal
64,5 mil. €
Jérémy Jacquet
obránce20 let
Stade RennesLiverpool
63,6 mil. €

Kdo vydal nejvíc na posily v létě 2026/27

KlubPřestupy (Výdaje / Příjmy)Bilance
Chelsea
+18407,95 mil. €
-7162,65 mil. €
-245,30 mil. €
Real Madrid
+10225,00 mil. €
-958,50 mil. €
-166,50 mil. €
Ipswich
+17178,35 mil. €
-1312,36 mil. €
-165,99 mil. €
Juventus
+14157,25 mil. €
-1022,70 mil. €
-134,55 mil. €
Arsenal
+10167,50 mil. €
-546,15 mil. €
-121,35 mil. €
Coventry
+8118,20 mil. €
-50,00 mil. €
-118,20 mil. €
Atlético Madrid
+8142,00 mil. €
-734,00 mil. €
-108,00 mil. €
Fiorentina
+37122,80 mil. €
-3214,98 mil. €
-107,82 mil. €
Liverpool
+6103,60 mil. €
-50,00 mil. €
-103,60 mil. €
Tottenham
+15267,00 mil. €
-14165,55 mil. €
-101,45 mil. €

Nejvíce utrácející ligy léta 2026/27

PořadíSoutěžCelkové výdaje
1.Premier LeagueAnglie2 655,00 mil. €
2.Serie AItálie958,65 mil. €
3.LaLigaŠpanělsko664,93 mil. €
4.BundesligaNěmecko647,45 mil. €
5.Ligue 1Francie511,15 mil. €

Zdroj: Transfermarkt

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