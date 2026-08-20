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Devět nových koučů, nejasná špička ligy. Může v Premier League někdo zastavit Arsenal?

Michael Carrick, Enzo Maresca, Mikel Arteta, Andoni Iraola
Michael Carrick, Enzo Maresca, Mikel Arteta, Andoni IraolaZdroj: koláž iSport.cz
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Petr Fantyš, Bartoloměj Černík
Anglie - Premier League
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Premier League vstupuje do nové éry. Deset let soutěži dominoval Pep Guardiola s Manchesterem City a slavil celkem šest titulů. V posledních dvou sezonách korunu nezískal, přesto odcházel jako jasný král poslední dekády a všem soupeřům se jistě ulevilo. Na trůnu je tedy místo pro nástupce – Mikela Artetu a jeho Arsenal, který v minulém ročníku dosáhl na vysněný titul a nyní má umetenou cestu k obhajobě. „Ztráta hladu určitě nehrozí,“ předpokládá expert televize Canal+ Sport Karel Tvaroh.

Takovéhle léto Anglie ještě nezažila. Hned devět klubů sáhlo ke změně trenéra a prakticky nad každým týmem se vznáší řada nejasností. Kromě již zmíněného Arsenalu jsou v nejistotě všichni hlavní soupeři z „velké šestky“.

Manchester United v minulé sezoně skončil třetí a pod trenérem Michaelem Carrickem se postupně zlepšoval. Možná to zní absurdně, ale muž, který do funkce nastoupil v lednu, je po Artetovi druhým nejostřílenějším koučem mezi největšími anglickými kluby. „Je to šílené, od druhého do šestého místa je situace extrémně nejasná. Tipovat je jako hledat nějaký řád v chaosu,“ říká s nadšením expert Karel Tvaroh v rozhovoru pro Sport.

KlubTrenérDoba ve funkci
ArsenalMikel Arteta6 let a 236 dní
Manchester UnitedMichael Carrick214 dní
TottenhamRoberto De Zerbi137 dní
LiverpoolAndoni Iraola72 dní
Manchester CityEnzo Maresca47 dní
ChelseaXabi Alonso45 dní
Další ze „zkušenějších“ je pak Roberto De Zerbi se sedmi zápasy na lavičce Tottenhamu. Spurs skončili dvě sezony po sobě na 17. místě a reálně se strachovali o záchranu. Italský kouč by měl Kohouty vrátit zpět do pohárové Evropy.

A pak je tu nejméně čitelná trojice. Liverpool nově povede Andoni Iraola, do Chelsea míří Xabi Alonso a Man City přebírá Enzo Maresca. Datová společnost Opta považuje Arsenal za jednoznačně největšího favorita a obhajobě dává její superpočítač 41 procent, na druhé místo pak staví Cityzens s 19 procenty.

„Papírově by stále měli být Arsenalu nejblíž. Manchester United měl pod Carrickem dobré jaro a zlepšili přestupovou politiku, ale nehráli poháry a Liga mistrů jim to zkomplikuje. Liverpool je zase v neustálé přestavbě a množí se zprávy, že tým není na náročný styl kouče Andoniho Iraoly ještě kondičně vyladěn. Může trvat, než se rozjedou,“ predikuje Tvaroh.

KlubŠance na titul dle Opty
Arsenal40,94 %
Manchester City18,83 %
Liverpool9,04 %
Manchester United6,82 %
Aston Villa4,67 %
Chelsea4,04 %
Sesadit Arsenal vypadá jako příliš náročný úkol pro každého. Nad nejistým zbytkem ční Gunners naprosto neotřesitelně a do sezony budou vstupovat jako suverénní jednička, když o víkendu v souboji o Community Shield zničili Man City 3:0. „Nelze to přeceňovat, ale Arsenal nám dal ochutnávku toho, co od něho můžeme čekat,“ vyhlíží Tvaroh.

Obhájci titulu navíc v létě neztratili žádnou z klíčových postav a ještě doplnili kádr o další kvalitu. Na levé křídlo přišel Christos Tzolis za 40 milionů eur (966 milionů Kč) a střed zálohy vyztuží kapitán Newcastlu Bruno Guimaraes za 87,5 milionu eur (2,1 miliardy Kč). „Tým velmi příhodně osvěžili. Tzolis zapadne hned a Guimaraes je v rámci Premier League fenomenální přestup,“ tvrdí odborník Canal+ Sportu.

Po více než dvacetiletém čekání na titul se nyní Kanonýři dostali na výsluní a ostatní se budou muset hodně snažit, aby rozjetou lokomotivu přibrzdili. „Tým byl dlouhodobě pod vrcholem a vidina statusu hegemona a dominantního týmu v Anglii i Evropě slibuje, že spíše uvidíme útok na double,“ očekává Tvaroh, že kromě Premier League půjde Arsenal i po Lize mistrů.

Nový trenérKlubPředchůdce
Marco RoseBournemouthAndoni Iraola
Xabi AlonsoChelseaLiam Rosenior
Pierre SageCrystal PalaceOliver Glasner
Álvaro ArbeloaFulhamMarco Silva
Gary O'NeilIpswichKieran McKenna
Andoni IraolaLiverpoolArne Slot
Enzo MarescaManchester CityPep Guardiola
Matthias JaissleNewcastleEddie Howe
Oliver GlasnerNottingham ForestVítor Pereira

 

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