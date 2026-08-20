Devět nových koučů, nejasná špička ligy. Může v Premier League někdo zastavit Arsenal?
Premier League vstupuje do nové éry. Deset let soutěži dominoval Pep Guardiola s Manchesterem City a slavil celkem šest titulů. V posledních dvou sezonách korunu nezískal, přesto odcházel jako jasný král poslední dekády a všem soupeřům se jistě ulevilo. Na trůnu je tedy místo pro nástupce – Mikela Artetu a jeho Arsenal, který v minulém ročníku dosáhl na vysněný titul a nyní má umetenou cestu k obhajobě. „Ztráta hladu určitě nehrozí,“ předpokládá expert televize Canal+ Sport Karel Tvaroh.
Takovéhle léto Anglie ještě nezažila. Hned devět klubů sáhlo ke změně trenéra a prakticky nad každým týmem se vznáší řada nejasností. Kromě již zmíněného Arsenalu jsou v nejistotě všichni hlavní soupeři z „velké šestky“.
Manchester United v minulé sezoně skončil třetí a pod trenérem Michaelem Carrickem se postupně zlepšoval. Možná to zní absurdně, ale muž, který do funkce nastoupil v lednu, je po Artetovi druhým nejostřílenějším koučem mezi největšími anglickými kluby. „Je to šílené, od druhého do šestého místa je situace extrémně nejasná. Tipovat je jako hledat nějaký řád v chaosu,“ říká s nadšením expert Karel Tvaroh v rozhovoru pro Sport.
|Klub
|Trenér
|Doba ve funkci
|Arsenal
|Mikel Arteta
|6 let a 236 dní
|Manchester United
|Michael Carrick
|214 dní
|Tottenham
|Roberto De Zerbi
|137 dní
|Liverpool
|Andoni Iraola
|72 dní
|Manchester City
|Enzo Maresca
|47 dní
|Chelsea
|Xabi Alonso
|45 dní
A pak je tu nejméně čitelná trojice. Liverpool nově povede Andoni Iraola, do Chelsea míří Xabi Alonso a Man City přebírá Enzo Maresca. Datová společnost Opta považuje Arsenal za jednoznačně největšího favorita a obhajobě dává její superpočítač 41 procent, na druhé místo pak staví Cityzens s 19 procenty.
„Papírově by stále měli být Arsenalu nejblíž. Manchester United měl pod Carrickem dobré jaro a zlepšili přestupovou politiku, ale nehráli poháry a Liga mistrů jim to zkomplikuje. Liverpool je zase v neustálé přestavbě a množí se zprávy, že tým není na náročný styl kouče Andoniho Iraoly ještě kondičně vyladěn. Může trvat, než se rozjedou,“ predikuje Tvaroh.
|Klub
|Šance na titul dle Opty
|Arsenal
|40,94 %
|Manchester City
|18,83 %
|Liverpool
|9,04 %
|Manchester United
|6,82 %
|Aston Villa
|4,67 %
|Chelsea
|4,04 %
Obhájci titulu navíc v létě neztratili žádnou z klíčových postav a ještě doplnili kádr o další kvalitu. Na levé křídlo přišel Christos Tzolis za 40 milionů eur (966 milionů Kč) a střed zálohy vyztuží kapitán Newcastlu Bruno Guimaraes za 87,5 milionu eur (2,1 miliardy Kč). „Tým velmi příhodně osvěžili. Tzolis zapadne hned a Guimaraes je v rámci Premier League fenomenální přestup,“ tvrdí odborník Canal+ Sportu.
Po více než dvacetiletém čekání na titul se nyní Kanonýři dostali na výsluní a ostatní se budou muset hodně snažit, aby rozjetou lokomotivu přibrzdili. „Tým byl dlouhodobě pod vrcholem a vidina statusu hegemona a dominantního týmu v Anglii i Evropě slibuje, že spíše uvidíme útok na double,“ očekává Tvaroh, že kromě Premier League půjde Arsenal i po Lize mistrů.
|Nový trenér
|Klub
|Předchůdce
|Marco Rose
|Bournemouth
|Andoni Iraola
|Xabi Alonso
|Chelsea
|Liam Rosenior
|Pierre Sage
|Crystal Palace
|Oliver Glasner
|Álvaro Arbeloa
|Fulham
|Marco Silva
|Gary O'Neil
|Ipswich
|Kieran McKenna
|Andoni Iraola
|Liverpool
|Arne Slot
|Enzo Maresca
|Manchester City
|Pep Guardiola
|Matthias Jaissle
|Newcastle
|Eddie Howe
|Oliver Glasner
|Nottingham Forest
|Vítor Pereira