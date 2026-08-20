Velký speciál k Premier League: soupisky, prognózy a rozhovor s Kinským
Už v pátek vychází Sport Magazín ke startu fotbalové Premier League a exkluzivní rozhovor s Antonínem Kinským, brankářskou jedničku Tottenhamu. V anglickém speciálu najdete soupisky, prognózy i novinky u všech týmů. Vedle souhrnu nejdůležitějších přestupů a pestrých statistik zaujme téma o rekordních trenérských rošádách. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:
SPECIÁL Premier League
Rozhovor: Antonín Kinský / jednička v brance Tottenhamu
Soupisky: 20 týmů / kompletní servis, prognózy
Preview: očekávané sestavy
Téma: rekordní trenérské rošády / Guardiola out, Xabi Alonso in
Přestupy: letní přesuny / největší posily i odchody
Dotazník: Karel Häring / Canal+ Sport
Historie: rekordní čísla / střelci, nahrávači i brankáři
TV program: všechny sportovní stanice
Nový speciální Sport Magazín ke startu Premier League • iSport