Předplatné

Velký speciál k Premier League: soupisky, prognózy a rozhovor s Kinským

Video placeholder
mag
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín ke startu fotbalové Premier League a exkluzivní rozhovor s Antonínem Kinským, brankářskou jedničku Tottenhamu. V anglickém speciálu najdete soupisky, prognózy i novinky u všech týmů. Vedle souhrnu nejdůležitějších přestupů a pestrých statistik zaujme téma o rekordních trenérských rošádách. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

SPECIÁL Premier League

  • Rozhovor: Antonín Kinský / jednička v brance Tottenhamu

  • Soupisky: 20 týmů / kompletní servis, prognózy

  • Preview: očekávané sestavy

  • Téma: rekordní trenérské rošády / Guardiola out, Xabi Alonso in

  • Přestupy: letní přesuny / největší posily i odchody

  • Dotazník: Karel Häring / Canal+ Sport

  • Historie: rekordní čísla / střelci, nahrávači i brankáři

  • TV program: všechny sportovní stanice

Nový speciální Sport Magazín ke startu Premier LeagueNový speciální Sport Magazín ke startu Premier League • iSport

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů