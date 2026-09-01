Kinský o hvězdách Premier League i krizovém večeru v Madridu: Co se psalo, nebylo mimo…
Antonín Kinský má za sebou turbulentní rok v Tottenhamu. V obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín a web iSport mluvil ještě před startem nové sezony (který se jeho týmu nepovedl - dva zápasy, 0 bodů) o boji o místo, těžkém večeru proti Atlétiku, záchranářských starostech Spurs i nové smlouvě. Přidává také pohled na hvězdy Premier League v čele s Erlingem Haalandem a legendou Spurs Harrym Kanem.
O nové smlouvě
„Když jsme končili sezonu, nevěděl jsem, jaká bude moje budoucnost. Závěr dopadl dobře, ale do té doby jsem spokojený nebyl. Přemýšlel jsem spíš nad tím, kam jít, abych pravidelně chytal. Je skvělé být v týmu z Premier League, navíc v Tottenhamu, velkém a slavném klubu. Kdybych ale věděl, že další rok bude stejný jako ten předchozí, hledal bych jinou možnost. Zpočátku to tak i vypadalo, byl jsem spíš nastavený na hostování někam jinam.“
O boji o záchranu
„Příjemné to nebylo pro nikoho. Je to velký klub a v týmu byli hráči, kteří tu působí dlouho a patří mezi výrazná jména, spousta reprezentantů Španělska, Argentiny, Nizozemska. Nikdo z nich si nepředstavuje, že bude hrát o sestup. Všichni chtějí bojovat nahoře. Na druhou stranu se ukázal charakter mužstva. Nikdo od toho nedal ruce pryč ve stylu: ať to dopadne, jak chce, já stejně půjdu jinam. Naopak mám pocit, že nás ta situace stmelila. Před každým zápasem bylo zevnitř cítit, jak moc nám záleží na tom, abychom to zvládli. Někdo možná odejde, někdo zůstane, ale každý chtěl sezonu zakončit s vědomím, že jsme Tottenham udrželi. Z toho jsem měl dobrý pocit.“
O střídání v 17. minutě duelu s Atlétikem
„To, co se tehdy psalo a říkalo, že to může být konec, nebylo mimo. Nepovedl se mi velký zápas a cítil jsem, že k dalšímu startu mám najednou daleko. Říkal jsem si: Dobře, možná to teď nepůjde. Třeba budu muset jít jinam pravidelně chytat, ukázat, že na to mám, vybudovat si jméno a pozici, a potom se vrátit. Byl jsem připravený takový scénář přijmout, i když se mi do něj nechtělo.“
O tom, jak Kinského krizový moment posílil
„Každý takový těžký moment k té cestě patří. Mám nejvyšší ambice a vím, že zkoušky budou velké. Kdyby cesta na vrchol byla jednoduchá, dostal by se tam každý. Možná to zvenčí vypadalo, že můj vzestup byl rychlý a přímočarý. Je mi třiadvacet, po půl roce nebo roce jsem se posouval z klubu do klubu vždycky o krok výš. Jenže já sám vím, že jednoduché to nebylo. Zažil jsem i věci, které jsem v danou chvíli kousal mnohem hůř, a právě ty mě udělaly odolnějším. Samozřejmě mě mrzelo, co se stalo proti Atlétiku. Kvůli fanouškům, spoluhráčům i celému klubu, protože šlo o osmifinále Ligy mistrů a mohli jsme udělat úspěch. Sezona se do té chvíle nevyvíjela dobře a tímhle zápasem pro nás soutěž skončila. Ale stalo se. Vím, co mám dělat, a věřím, že další šance přijde.“
O zákroku v nastavení s Leedsem, který vedl k záchraně
„Vybavuju si ho dobře, viděl jsem ho snad tisíckrát. Celkově to byl z mého pohledu povedený zápas, už v první půli jsem měl dobrý zákrok po hlavičce. A pak přišla tahle situace na konci. Bylo to za stavu 1:1, zachránili jsme důležitý bod a dostali se do lepší pozice před dalšími bitvami. Pro mě to byl moment, kdy jsem cítil, že jsem mužstvu opravdu pomohl. Možná i bod zlomu, od kterého se všechno začalo obracet.“
O odkazu Harryho Kanea
„Ti, kdo ho v Tottenhamu zažili, o něm mluví s největší úctou. Výjimečný útočník, kapitán, všechno si poctivě vydřel a zasloužil. Možná je to ta nejkrásnější stopa, jakou po sobě člověk může zanechat. A že se mu teď daří? Slabé slovo. Svými čísly světovému fotbalu dominuje.“
O Erlingu Haalandovi
„Ještě jsem proti němu nehrál, ale těším se na to. Je velký, větší než já, ale to nerozhoduje. Je to gólostroj. Pro mě je zásadní koukat na sebe. Vím, jaké má dovednosti a jak nebezpečný je. Kdybych ale měl v hlavě, že tenhle má skvělou střelu, tenhle dává góly skoro ze všeho a tohohle se musím bát ze vzduchu, nic nechytím. Musím věřit tomu, co umím já. Gól mi dát může, ale beru to jako výzvu a v každé situaci chci udělat nejlepší rozhodnutí, kterého jsem schopný.“
O atmosféře v Premier League
„Hluk samozřejmě vnímám, ale během utkání jsem v plném soustředění sám na sebe. Jako byste ve svém vědomí mačkali nějaký přepínač. Často se stane, že atmosféru naplno docením až zpětně. Když jde na zápas přítelkyně, mamka nebo táta, vždycky jim říkám, ať mi něco natočí. Pak se podívám, jak to na stadionu vypadalo. Během zápasu na to člověk moc prostoru nemá.“
O přestupu Horníčka do Newcastlu
„Mám za něj radost. Měl výbornou sezonu v Braze a povedlo se mu dostat do Newcastlu, velké značky. Přeju mu, ať se mu daří stejně dobře jako předtím.“
O ambicích v nové sezoně
„To ukáže až sezona. Styl, který De Zerbi praktikoval v Brightonu i v předchozích klubech, stál na herní dominanci a držení míče. Ne samoúčelném, ale s cílem kombinovat a mít zápas pod kontrolou. Přesně to chceme předvádět i my. Moc se na to těším.“