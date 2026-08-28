Předplatné

Haaland s Cherkim řídili výhru nad Crystal Palace, Manchester City zůstává stoprocentní

Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1Zdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 4:1
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, úřadující vítěz Konferenční ligy a soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě.

Zatímco v neděli zachraňovali City výhru nad Bournemouthem až v závěru, páteční zápas měli pod kontrolou. Už v sedmnácté minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak „kletbu“ svých ostříhaných vlasů.

Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč se odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě. Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.

Premier League 2026/2027

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
14Detail
LIVE
--Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů