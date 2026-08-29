ONLINE: Kinský prohrává v souboji českých brankářů, Liverpool nevyhrál ani ve druhém zápase
Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, úřadující vítěz Konferenční ligy a soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě. Naopak Liverpool ztratil i ve druhém utkání nové sezony, když na domácím hřišti jen remizoval s Nottinghamem 2:2. Bournemouth s Evertonem remizoval 1:1, souboj nováčků mezi Coventry a Hullem vyhráli hosté.
Zatímco v neděli zachraňovali City výhru nad Bournemouthem až v závěru, páteční zápas měli pod kontrolou. Už v sedmnácté minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak „kletbu“ svých ostříhaných vlasů.
Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč se odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě. Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.
Liverpool zaznamenal další ztrátu
Liverpool v minulých dvou domácích zápasech v posledních dvou letech s Nottinghamem vždy prohrál a ke třetí vzájemné porážce na Anfieldu za sebou neměl daleko. Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Liverpool odpověděl Wirtzovým gólem, jenže brance německého útočníka předcházel Frimpongův ofsajd a VAR ji odvolal. Vyrovnání se tak svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali až po hodině hry, kdy byl na konci gólové akce po sérii přihrávek a Gakpově centru švédský útočník Isak, skórující do prázdné branky.
Deset minut nato vrátil Nottinghamu vedení proměněnou penaltou Gibbs-White, Muňozova trefa po rychlém obtočení s míčem ve vápně ale na konci znamenala dělbu bodů. Oba týmy na první výhru v ligovém ročníku stále čekají.
Bournemouth vedl nad Evertonem od 41. minuty, kdy se prosadil záložník Scott ranou k tyči. O první výhru v sezoně ale tým nového kouče Marca Roseho přišel v nastaveném čase, inkasoval v něm stejně jako v úvodním kole. Bod hostům zajistil stoper Tarkowski po chybě v komunikaci domácích.
Souboj nováčků mezi Coventry a Hullem skončil výhrou hostů 1:0. Rozhodl kanadský reprezentant Millar, který po nahrávce Bellúmího zakončil rychlý protiútok. Hull zažívá snový vstup do sezony, minule porazil Manchester United (2:0) a má šest bodů. Venku v Premier League vyhrál po 10 letech.