SESTŘIH: Haaland s Cherkim řídili vítězství, Manchester City zůstává stoprocentní
Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, úřadující vítěz Konferenční ligy a soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě.
Zatímco v neděli zachraňovali City výhru nad Bournemouthem až v závěru, páteční zápas měli pod kontrolou. Už v sedmnácté minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak „kletbu“ svých ostříhaných vlasů.
Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč se odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě. Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.