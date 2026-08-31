SESTŘIHY: Arsenal zůstává stoprocentní. Pět gólů United, Kinský prohrál s Horníčkem
Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě. Naopak Liverpool ztratil i ve druhém utkání nové sezony, když na domácím hřišti jen remizoval s Nottinghamem 2:2. Souboj českých brankářů skončil výhrou Lukáše Horníčka v dresu Newcastlu, který porazil 2:0 domácí Tottenham s Antonínem Kinským. Manchester United porazil Ipswich 5:2, Arsenal v pondělní dohrávce vyhrál na hřišti Aston Villy 1:0 a zůstává stoprocentní.
Souboj dvou týmů, které se v Lize mistrů představí v pražském Edenu proti Slavii, rozhodl Bukayo Saka. Anglický reprezentant se prosadil po necelé hodině hry, kdy před brankou zužitkoval přihrávku Calafioriho.
„Kanonýři“ zvítězili i ve třetím soutěžním utkání v sezoně a opět bez inkasované branky. Naopak birminghamský celek všechny tři dosavadní zápasy v ročníku prohrál, v úvodním kole Premier League utrpěla Aston Villa debakl 0:4 v Brightonu.
Haaland zlomil kletbu
City měli páteční zápas proti Crystal Palace pod kontrolou. Už v sedmnácté minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak „kletbu“ svých ostříhaných vlasů.
Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč se odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě. Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.
Český souboj pro Horníčka
Kinský inkasoval z obou střel soupeře do prostoru branky a Tottenham prohrál i podruhé, aniž by skóroval. To se mu přihodilo poprvé od sezony 1974/75.
První klíčový zákrok předvedl Horníček po čtvrt hodině, kdy vyrazil točenou střelu Francouze Tela mířící ke vzdálenější tyči. Podruhé musel bývalý gólman portugalské Bragy výrazněji zasahovat ve 37. minutě: nadvakrát likvidoval hlavičku nizozemského stopera Van Heckeho.
Newcastle se ujal vedení po hodině hry, Kinského překonal s přispěním tyče přízemní střelou křídelník Elanga. Deset minut nato inkasoval podruhé, když za jeho záda poslal míč pohotovým zakončením přes hlavu útočník Wissa. Největší šanci Spurs měl ve druhém poločase Marmúš, jenže čerstvé posile na hostování z Manchesteru City střela z první nesedla a Horníček ji chytil.
Liverpool zaznamenal další ztrátu
Liverpool v minulých dvou domácích zápasech v posledních dvou letech s Nottinghamem vždy prohrál a ke třetí vzájemné porážce na Anfieldu za sebou neměl daleko. Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Liverpool odpověděl Wirtzovým gólem, jenže brance německého útočníka předcházel Frimpongův ofsajd a VAR ji odvolal. Vyrovnání se tak svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali až po hodině hry, kdy byl na konci gólové akce po sérii přihrávek a Gakpově centru švédský útočník Isak, skórující do prázdné branky.
Divočina mezi Chelsea a Brightonem
Brighton před týdnem v premiéře rozebral Aston Villu za půl hodiny čtyřmi góly a stejně snadno si ve čtvrtek poradil s norským Tromsö v předkole Konferenční ligy. Proti Chelsea vyhrál čtyři poslední vzájemné zápasy, před rokem na Stamford Bridge 3:1, tentokrát ale nezvládl vstup do utkání a po čtvrthodině už prohrával 0:2.
Belgický záložník Lavia po rohovém kopu využil chybu nizozemského brankáře Verbruggena a dal první gól v barvách londýnského klubu. Další přidali Portugalec Neto a Brazilec Joao Pedro, který se trefil do sítě svého bývalého celku.
Brighton, který v Konferenční lize zavítá 22. října do Jablonce, se nevzdal. Naději mu vrátil Yalcouyé, nová posila z Pobřeží slonoviny, a Pedro se nešťastně trefil i do vlastní sítě. Chelsea ale podobné drama jako před týdnem proti Fulhamu nedopustila a Palmer sólem z poloviny hřiště náskok pojistil. Gól německého veterána Grosse v šesté minutě nastavení už výhru domácích neohrozil.
Leeds během týdne vyhrál dvakrát v Nottinghamu v lize i v Ligovém poháru, ale doma musel dotahovat po střele Němce Schadeho. Už to vypadalo, že Brentford vyhraje i druhý zápas na startu sezony, což se mu podařilo naposledy v roce 1935, ale Calvert-Lewis byl proti.
United nadělovali
Souboj Manchester United - Ipswich skončil 5:2. Hosté na Old Trafford vyhráli naposledy v roce 1984, loni v březnu si odtud odvezli debakl 0:9, ale tentokrát začali lépe. Na konci první půlhodiny rozesmutnil domácí diváky obránce Davis, ale Bruno Fernandes ještě do přestávky po chybě soupeřovy obrany vyrovnal.
Na obratu po změně stran měl nechtěně největší podíl obránce hostů Greaves. V rozpětí pěti minut si dal vlastní gól a zavinil penaltu, kterou Fernandes proměnil. Portugalský záložník pak zkompletoval hattrick a ještě stihl pro Kamerunce Mbeuma připravit pátý gól.