SESTŘIHY: Kinský v souboji brankářů prohrál s Horníčkem, Chelsea po divokém průběhu slaví
Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4:1 na hřišti Crystal Palace a zůstal stoprocentní. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Rayan Cherki, úřadující vítěz Konferenční ligy a soupeř Sparty v Evropské lize zůstal s nulou bodů na kontě. Naopak Liverpool ztratil i ve druhém utkání nové sezony, když na domácím hřišti jen remizoval s Nottinghamem 2:2. Souboj českých brankářů skončil výhrou Lukáše Horníčka v dresu Newcastlu, který porazil 2:0 domácí Tottenham s Antonínem Kinským. Bournemouth s Evertonem remizoval 1:1, souboj nováčků mezi Coventry a Hullem vyhráli hosté. Divoký zápas mezi Chelsea a Brightonem skončil výhrou domácích 4:3, Leeds remizoval s Brentfordem a Sunderland vyhrál nad Fulhamem.
Zatímco v neděli zachraňovali City výhru nad Bournemouthem až v závěru, páteční zápas měli pod kontrolou. Už v sedmnácté minutě se hlavou trefil Haaland a zlomil tak „kletbu“ svých ostříhaných vlasů.
Tři branky padly během pětiminutovky před hodinou hry. Nejprve v 54. minutě zvýšil Cherki. Krátce poté hosté snížili, když španělský mistr světa Yéremy Pino trefil z přímého kopu břevno, míč se odrazil do brankáře Guanluigiho Donnarummy a od něj do tyče a poté do sítě. Už v 59. minutě ale zvýšil na 3:1 pro hosty Cherki a skóre uzavřel v 84. minutě tvrdou ranou zblízka Haaland.
Liverpool zaznamenal další ztrátu
Liverpool v minulých dvou domácích zápasech v posledních dvou letech s Nottinghamem vždy prohrál a ke třetí vzájemné porážce na Anfieldu za sebou neměl daleko. Vedoucí branku hostů vstřelil ve 24. minutě Švýcar Ndoye. Dlouhý nákop brankáře Selse propadl po Jesusově sklepnutí ke Gibbsu-Whiteovi, který předložil míč na levou stranu nabíhajícímu Ndoyeovi.
Liverpool odpověděl Wirtzovým gólem, jenže brance německého útočníka předcházel Frimpongův ofsajd a VAR ji odvolal. Vyrovnání se tak svěřenci trenéra Andoniho Iraoly dočkali až po hodině hry, kdy byl na konci gólové akce po sérii přihrávek a Gakpově centru švédský útočník Isak, skórující do prázdné branky.
Deset minut nato vrátil Nottinghamu vedení proměněnou penaltou Gibbs-White, Muňozova trefa po rychlém obtočení s míčem ve vápně ale na konci znamenala dělbu bodů. Oba týmy na první výhru v ligovém ročníku stále čekají.
Bournemouth vedl nad Evertonem od 41. minuty, kdy se prosadil záložník Scott ranou k tyči. O první výhru v sezoně ale tým nového kouče Marca Roseho přišel v nastaveném čase, inkasoval v něm stejně jako v úvodním kole. Bod hostům zajistil stoper Tarkowski po chybě v komunikaci domácích.
Souboj nováčků mezi Coventry a Hullem skončil výhrou hostů 1:0. Rozhodl kanadský reprezentant Millar, který po nahrávce Bellúmího zakončil rychlý protiútok. Hull zažívá snový vstup do sezony, minule porazil Manchester United (2:0) a má šest bodů. Venku v Premier League vyhrál po deseti letech.
Divočina mezi Chelsea a Brightonem
Brighton před týdnem v premiéře rozebral Aston Villu za půl hodiny čtyřmi góly a stejně snadno si ve čtvrtek poradil s norským Tromsö v předkole Konferenční ligy. Proti Chelsea vyhrál čtyři poslední vzájemné zápasy, před rokem na Stamford Bridge 3:1, tentokrát ale nezvládl vstup do utkání a po čtvrthodině už prohrával 0:2.
Belgický záložník Lavia po rohovém kopu využil chybu nizozemského brankáře Verbruggena a dal první gól v barvách londýnského klubu. Další přidali Portugalec Neto a Brazilec Joao Pedro, který se trefil do sítě svého bývalého celku.
Brighton, který v Konferenční lize zavítá 22. října do Jablonce, se nevzdal. Naději mu vrátil Yalcouyé, nová posila z Pobřeží slonoviny, a Pedro se nešťastně trefil i do vlastní sítě. Chelsea ale podobné drama jako před týdnem proti Fulhamu nedopustila a Palmer sólem z poloviny hřiště náskok pojistil. Gól německého veterána Grosse v šesté minutě nastavení už výhru domácích neohrozil.
Leeds během týdne vyhrál dvakrát v Nottinghamu v lize i v Ligovém poháru, ale doma musel dotahovat po střele Němce Schadeho. Už to vypadalo, že Brentford vyhraje i druhý zápas na startu sezony, což se mu podařilo naposledy v roce 1935, ale Calvert-Lewis byl proti.
Fulham v pondělí doma od Chelsea inkasoval už po rekordních 31 sekundách, tentokrát držel čisté konto 75 minut, než mu ho vzal haitský náhradník Isidor, který ještě předtím trefil tyč. Nový španělský kouč Álvaro Arbeloa si po odchodu z Realu Madrid musí zvykat na kádr bez hvězd a na bodovém kontě má dál nulu. Doufá, že by mohl přijít na hostování Grealish z Manchesteru City.