Horníček v souboji brankářů pokořil Kinského. Roste reprezentaci nová jednička?
První čisté konto ve fotbalové Premier League, první vítězství a opět skvělý dojem. Brankář Lukáš Horníček vychytal „Kohouty“ a výrazně pomohl Newcastlu k výhře 2:0 na severu Londýna. Letní posila se zaskvěla zejména v prvním poločase, kdy vychytala dvě velké šance domácích. Naopak Antonín Kinský si nepřipsal ani jeden zákrok, když za jeho záda prošly obě střely hostů mířící mezi tři tyče. Zatímco Newcastle prožívá nadějný start do sezony, Tottenham je v depresi.
Příchod Santiho Denii na lavičku české reprezentace otevírá souboj o všechny pozice v sestavě. Včetně té brankářské. Dosavadní první volba, Matěj Kovář, má dva ambiciózní vyzyvatele v Premier League. Antonín Kinský i Lukáš Horníček jsou v nejlepší lize světa jedničkami svých týmů a hned druhé kolo nového ročníku nabídlo jejich vzájemný souboj, který by mohl mít přesah i pro reprezentační mužstvo. Vítěz z něj vzešel jasný.
Horníček stejně jako proti Liverpoolu zazářil po čtvrthodině hry. Mathys Tel si navedl míč z levého křídla na střed hřiště a z hranice vápna tvrdě vypálil na zadní tyč. Horníček se však vytasil s krásnou robinsonádou a míč s přehledem vyrazil.
Možná ještě lepší zákrok si nechal odchovanec Pardubic na závěr prvního poločasu. Jan Paul van Hecke se po rohovém kopu dostal do vyložené šance hlavou, ale Horníček z bezprostřední blízkosti vytáhl reflexivní zákrok a opět rozesmutněl domácí fanoušky. Jeho spoluhráči přitom Kinského branku nijak neohrozili.
„V prvním poločase jsme nehráli dobře, ale mohli jsme se spolehnout na to, že každý dá do každého míče úplně všechno,“ cenil si trenér Newcastlu, Matthias Jaissle, odhodlání svých svěřenců.
Tottenham mrzely zahozené šance
Po hodině hry předvedl Newcastle rychlý útok, Anthony Elanga se ve vápně otočil kolem Sandra Tonaliho a střelou o vzdálenější tyč otevřel skóre. Kinský byl bez šance. Zlobit se mohl na svého italského spoluhráče, jenž na Tottenham Stadium zamířil za sto milionů eur právě z Newcastlu.
„Do prvního gólu jsme hráli lépe než soupeř. Vytvářeli jsme si šance, kontrolovali hru. Po inkasované brance jsme však ztratili sebevědomí. Někteří hráči najednou nevěřili, že bychom mohli se zápasem ještě něco udělat. Měli jsme přitom ještě spoustu času,“ povzdechl si kouč Tottenhamu, Roberto De Zerbi.
Druhou ránu „Kohoutům“ zasadil Yoanne Wissa. Ten se perfektně zorientoval ve skrumáži po rohovém kopu a akrobatickým zakončením přes hlavu překonal Kinského.
„Přišli jsme o řadu hráčů, ale také jsme dobře posílili a hráči, kteří v minulé sezoně moc nehráli, jako třeba já, mají šanci se ukázat. Už minulý trenér odváděl skvělou práci a dal nám dobré základy. Nový kouč na něj navázal a naše první trefa byla přesně otiskem jeho rukopisu,“ těšilo Wissu.
Horníček si poradil i s pokusy Pedra Porra a Omara Marmúše a mohl tak slavit první čisté konto v Premier League. Zároveň opanoval první duel českých brankářů v soutěži od střetu Chelsea Petra Čecha s Tottenhamem Radka Černého v lednu 2008. I tehdy zvítězil poměrem 2:0 soupeř „Kohoutů“.
Ti navíc prožívají naprosto hororový začátek ročníku, když prohráli první dva zápasy bez jediné vstřelené branky. To se jim přihodilo teprve potřetí v klubové historii. Naposledy před 52 lety.
„O kvalitě hráčů vůbec nepochybuji. Stavíme opravdu silný mančaft, který vyhraje spoustu zápasů,“ zůstává optimistou De Zerbi. Další šanci dostanou v sobotu na hřišti Nottinghamu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|3
Newcastle
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|5
Brighton
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|7
Brentford
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|8
Chelsea
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
Ipswich Town
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|11
Liverpool
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|12
Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|13
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Fulham
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|15
Sunderland
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|16
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|17
Aston Villa
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|18
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|19
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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