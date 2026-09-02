Krejčí měl zájemce z Premier League, ale zůstává. Kouč mu vzkázal: Musíš pracovat
I v závěrečný den přestupového období se v Anglii řešila budoucnost kapitána české fotbalové reprezentace. O Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu projevil silný zájem Ipswich, účastník Premier League. Pravděpodobně definitivní verdikt padl až v úterý večer. „Zůstává s námi,“ potvrdil kouč César Peixoto po zápase proti West Hamu (2:4).
Už dřív se o sedmadvacetiletého stopera zajímal Leeds United, následně Real Sociedad poslal oficiální nabídku. Stejně tak v minulých dnech učinil West Ham, ve kterém stále působí záložník Tomáš Souček.
Podle redakčních informací byl na stole seriózní návrh, ale požadavky Wolverhamptonu i samotného hráče byly pro „Kladiváře“ údajně nakonec nereálné.
Během úterý, tedy v závěrečný den přestupového období v top ligách, se objevil ještě jeden zájemce o Krejčího. Podle serveru Inside Wolves se ozval Ipswich, účastník Premier League.
„Navzdory silnému zájmu je pravděpodobné, že Krejčí zůstane,“ informoval žurnalista Nathan Judah, což nakonec potvrdil také Peixoto. „Krejčí je důležitý hráč a snažíme se, aby byl stoprocentně připravený,“ prohlásil portugalský kouč.
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Wolverhampton odehrál už čtyři druholigová kola a získal sedm bodů. Kapitán české reprezentace po návratu z mistrovství světa zasáhl akorát na šest minut do pohárového utkání proti Port Vale (3:0).
V Championship scházel třikrát v nominaci, v ní se objevil až při úterní prohře s West Hamem. Celé utkání ale proseděl pouze na lavičce. „Musí tvrdě pracovat, aby se dostal do základní jedenáctky a hrál,“ vyslal Peixoto jasný vzkaz.
Krejčí přestoupil do Wolverhamptonu teprve minulé léto, v jeho dresu odehrál 33 soutěžních zápasů s bilancí 2+1. A teď se zdá, že v tomto ročníku (nejméně do zimy) přidá další starty, byť ve druhé anglické lize.
JA7NE