Vznikl žebříček posil v Anglii: jackpot Horníček, exslávista vysoko, vítěz za pakatel
Anglické letní transferové okno každý rok ničí zajeté fotbalové pořádky a letos to nebylo jinak. Kluby z Premier League přivedly dohromady 154 nových hráčů a utratily celkem 3,44 miliardy liber (97 miliard Kč), čímž znovu překonaly nejvyšší částku z minulého léta. Server The Athletic všechny nákupy seřadil od nejlepšího po nejhorší. Největší trefou je mistr světa z Argentiny, Horníček mezi trefami. Vysoko se umístil i El Hadji Malick Diouf.
Emmanuel Emegha
- Věk: 23
- Post: útočník
- Štrasburk -> Chelsea
- Cena: 25 milionů eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 154. místo
Vyjednávání bylo složité, ale oba kluby se na přesunu téměř dvoumetrového útočníka dohodly už před rokem. Celou minulou sezonu ještě strávil ve Francii, kde však naskočil jen do deseti ligových utkání. Chelsea ho zatím ve třech soutěžních utkáních ani jednou nepoužila a v lize se nedostal ani na lavičku. Jelikož na Stamford Bridge nebudou evropské poháry, minutáž bude pravděpodobně hodně omezená. Podle Athleticu tak jde o vůbec nejhorší příchod na ostrovy.
Sandro Tonali
- Věk: 26
- Post: záložník
- Newcastle -> Tottenham
- Cena: 108 milionů eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 94. místo
Až hluboko ve druhé polovině seznamu najdeme hráče, za něhož Spurs utratili 108 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Proč? V AC Milán i v Newcastlu prokázal, že patří mezi velmi dobré záložníky, ale vyloženě o hvězdu nejde. Do světové extratřídy nepatří v žádném ohledu, ať už jde o střílení gólů, přihrávky nebo bránění. Cenovka vypadá nesmyslně. Navíc má italský reprezentant u svého jména škraloup a v sezoně 2023/24 dostal kvůli sázkám desetiměsíční stopku.
El Hadji Malick Diouf
- Věk: 21
- West Ham -> Brentford
- Cena: 41 milionů eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 35. místo
V Anglii zaujal, i když si první sezonu po přestupu ze Slavie určitě představoval jinak. Za West Ham nastupoval pravidelně a do posledního dechu s ním bojoval o záchranu, ovšem neúspěšně. Přesto ukázal obrovský potenciál. Pár dní před koncem přestupového období tak stále teprve jednadvacetiletý talent míří z východu Londýna na západ a nově bude hájit barvy Brentfordu, který se specializuje právě na nákupy a rozvoj hráčů s vysokým potenciálem. Může mu to sednout.
Lukáš Horníček
- Věk: 24
- Post: brankář
- Braga -> Newcastle
- Cena: 30 milionů eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 15. místo
Jediný český zástupce v žebříčku patří podle britských expertů mezi nejpovedenější nákupy léta. V minulé sezoně v Braze nadchnul a Newcastle neváhal poslat do Portugalska balík 30 milionů eur (726 milionů Kč), čímž z Čecha udělal devátého nejdražšího brankáře v historii Premier League. V prvních kolech Horníček okamžitě zaujal. Proti Liverpoolu (2:2) si připsal několik dobrých zákroků, proti Tottenhamu (2:0) pak udržel svou první nulu na ostrovech. Slibný start.
Enzo Fernández
- Věk: 25
- Post: záložník
- Chelsea -> Manchester City
- Cena: 145 milionů eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 9. místo
Stále mladý Argentinec už podruhé zlomil anglický přestupový rekord. V lednu 2023 za něj Chelsea vysázela 121 milionů eur (2,9 miliardy Kč) a nedá se říct, že by obrovskou cenovku obhájil, i když kvality ukázal. Nyní se posouvá zpět na první příčku v historii nákupů Premier League, když za něj Manchester City vyskládal dokonce 145 milionů eur (3,5 miliardy Kč). Ve středu pole by měl nahradit generála Rodriho. Náročný úkol, ale v City může naplnit potenciál.
Emiliano Martínez
- Věk: 34
- Post: brankář
- Aston Villa -> Chelsea
- Cena: 8,75 milionu eur
- Pořadí v žebříčku The Athletic: 1. místo
Zviditelnil se až ve 27 letech, Arsenal ho nechal jít do Aston Villy, kde prožil šest výborných sezon. I v klubu druhého či třetího sledu však patřil mezi hvězdy a především díky úžasným výkonům za Argentinu dvakrát získal Jašinovu trofej pro nejlepšího brankáře na světě. Perfektně zvládl penaltové rozstřely na největších akcích, kontroverzní provokatér se dokáže dostat soupeři pod kůži a v klíčových momentech podržet tým. Navíc přichází na anglické poměry za pakatel.
🔥 Nejdražší anglické nákupy léta
|Hráč
|Pestup (Odešel → Přišel)
|Cena
|Enzo FernándezTOP NÁKUP
Chelsea→Manchester City
|145 mil. €
|Morgan Rogerszáložník
Aston Villa→Chelsea
|138 mil. €
|Elliot Andersonzáložník
Nottingham Forest→Manchester City
|135 mil. €
|Bradley Barcolakřídlo
PSG→Liverpool
|125 mil. €
|Sandro Tonalizáložník
Newcastle→Tottenham
|108 mil. €
🔥 Celkové výdaje lig za posily
|Pořadí
|Soutěž
|Výdaje
|1.
|Premier LeagueNEJDRAŽŠÍ NÁKUPY
|4 112 mil. €
|2.
|Serie ATOP 5
|1 592 mil. €
|3.
|BundesligaTOP 5
|784 mil. €
|4.
|LaLigaTOP 5
|755 mil. €
|5.
|Ligue 1TOP 5
|605 mil. €
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Brentford
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|6
Newcastle
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|8
Leeds
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|9
Brighton
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|10
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|12
Ipswich Town
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|13
Liverpool
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|14
Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Fulham
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|17
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|18
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|19
Aston Villa
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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