Blázinec kolem Šulcova parťáka: zájem Arsenalu, pak si mohl vybrat ze dvou tryskáčů
Ve středu ráno pozdravil fanoušky Sunderlandu. „Už se nemůžu dočkat, až se uvidíme,“ řekl Malick Fofana, momentálně už bývalý hráč Lyonu. Na videu vypadal unaveně, bez větší energie, protože měl za sebou pořádně hektický den. Během něj se stal tváří patrně nejzábavnější historky celého přestupového období v top ligách. Belgický talent se ocitl v situaci, že na něj ve Francii čekala dvě soukromá letadla. Stačilo si vybrat, rozhodl se až pozdě večer.
Lyon, který má stále finanční problémy, byl po bolavém konci v kvalifikaci Ligy mistrů připravený prodat jednu z největších hvězd týmu. Pavel Šulc, český reprezentant, nakonec i přes silné spekulace zůstal. Zato o jeho parťáka Malicka Fofanu se strhl dramatický souboj.
Jeho vítězem se stal Sunderland, s nímž křídelní hráč podepsal víceletý kontrakt. Klub na sociálních sítích po úterní půlnoci zveřejnil slogan: „Vždycky to byl Sunderland.“
Ale ne, jednání byla podle zahraničních insiderů pořádně zamotaná. Tak pojďme si je projít postupně od začátku.
Už v pondělí večer se objevila zpráva, že o Fofanovi uvažuje Arsenal. Úřadující anglický šampion hledal na poslední chvíli náhradu za Gabriela Martinelliho, který míří do Saúdské Arábie. Mezi oběma kluby skutečně došlo k oficiálnímu kontaktu, ale diskuze ztroskotala kvůli vysoké přestupové částce.
Další posun nastal v úterý kolem poledne. Přitom se zdálo, že jde už o finální fázi. „Sunderland se dohodl s Fofanou na podpisu smlouvy,“ sdělil reportér Keith Downie ze Sky Sports. Všechny strany údajně souhlasily s finančními podmínkami.
Sunderland přistoupil na celkovou částku ve výši až 30 milionů liber (v přepočtu necelých 850 milionů korun). Samotný hráč už dokonce dostal od Lyonu svolení vycestovat na zdravotní prohlídku do Anglie.
Do jednání ale najednou vstoupil další silný hráč. Crystal Palace, rovněž účastník Premier League, dorovnalo nabídku konkurenta, díky čemuž také uzavřelo dohodu s Lyonem. Bitva o žádanou posilu, jejíž tržní hodnota podle Transfermarktu činí asi 26 milionů liber, se rozjela na plné obrátky.
Na sever Anglie, nebo do Londýna?
Situace nabídla vskutku bizarní obrázek. Fofana nakonec podstoupil zdravotní vyšetření v Lyonu a výsledky mohly využít oba kluby. Mezitím na letišti v Lyonu stály dva soukromé tryskáče. Jeden měl namířeno na sever Anglie, druhý do Londýna.
Důležitou postavou příběhu se v ten moment stal Pierre Sage, trenér Crystal Palace, který se už dřív potkal s Fofanou. Během společného angažmá v Lyonu si vytvořili mezi sebou velmi silné pouto. „Po telefonickém rozhovoru se hráč zřejmě rozmyslel a rozhodl se, že chce opět spolupracovat se Sagem,“ líčil renomovaný britský deník The Guardian.
Sunderland se ale pochopitelně odmítl vzdát a zareagoval vylepšenou finanční nabídkou pro klub, hráče i jeho agenty. Majitel Kyril Louis-Freyfus později přiletěl do Francie, aby si s Fofanou promluvil osobně. A zřejmě zanechal dobrý dojem.
Po desáté hodině večer vyšlo najevo, že Fofana dal zelenou Sunderlandu, aby přestup definitivně dotáhl do konce. K oficiálnímu oznámení došlo po úterní půlnoci.
Garantovaná částka se nakonec vyšplhala na 25,7 milionu liber, dalších 5,14 milionu liber může Lyon získat na bonusech. Celkem jde o 30,8 milionu liber, tedy zhruba 870 milionů korun.
„Malick má všechny předpoklady k tomu, aby se prosadil v Premier League,“ řekl sportovní ředitel klubu Florent Ghisolfi. „Je to hráč s obrovským potenciálem a Sunderland mu poskytne správné prostředí pro další rozvoj,“ pokračoval.
K prvnímu zápasu v novém dresu může nastoupit už v sobotu na hřišti Brentfordu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Brentford
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|6
Newcastle
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|8
Leeds
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|9
Brighton
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|10
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|12
Ipswich Town
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|13
Liverpool
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|14
Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Fulham
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|17
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|18
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|19
Aston Villa
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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