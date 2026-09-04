Křetínský bude nejsilnějším mužem West Hamu. Získá 46 procent, konkurentka tvrdě narazila
- Český miliardář Daniel Křetínský zásadně posiluje svůj vliv v anglickém fotbale. „Uvědomuji si odpovědnost, která je s tím spojena,“ prohlásil.
- Většinový majitel Sparty se stane se 46 procenty největším akcionářem klubu West Ham United, s nímž se chce vrátit do Premier League.
- Jde o výrazný obrat v několik měsíců trvajícím boji o vlastnictví londýnského klubu. Ještě nedávno se zdálo, že významnou část získá bývalá spolumajitelka Newcastlu.
Mocenská bitva o West Ham se chýlí ke konci. A vítězem se stává Daniel Křetínský.
Podle informací deníku The Times, které následně potvrdilo i prohlášení českého podnikatele, se Křetínský dohodl se současnými akcionáři West Hamu na uspořádání prodeje 25,1procentního balíku akcií drženého rodinou zesnulého Davida Golda. Výsledkem má být vlastnická struktura, v níž podíl českého byznysmena vzroste z dosavadních zhruba 27 na 46 procent.
Dosud nejsilnější akcionář David Sullivan má mít nově 40 procent místo 38,8. Americký investor Tripp Smith zvýší podíl z osmi na jedenáct procent a zbývající menší akcionáři budou dohromady vlastnit přibližně tři procenta.
Křetínský tedy nebude vlastníkem nadpoloviční většiny klubu. Se 46 procenty však bude mít jednoznačně největší vliv na chod klubu, který čeká v nadcházející sezoně velký úkol – vrátit se zpět do Premier League.
„Je pro mě velkou ctí, že mám příležitost stát se největším akcionářem tohoto skvělého klubu," prohlásil nyní k transakci Křetínský.
„Uvědomuji si odpovědnost, která je s tím spojena, a rozhodně ji neberu na lehkou váhu. Rád bych poděkoval všem akcionářům, kteří v klubu pokračují, za jejich konstruktivní přístup, jenž umožnil dospět k tomuto výsledku a zajistit klubu jistotu, kterou v tomto kritickém období potřebuje. Těším se, že budu s našimi fanoušky dále komunikovat, jakmile budou transakce dokončeny,“ pokračoval.
Už jednou byl blízko, pak obchod padl
Daniel Křetínský, mimo jiné i spolumajitel vydavatelství Czech News Center, se o výrazné navýšení svého podílu pokoušel už na začátku léta. V červnu se s Vanessou Goldovou dohodl, že od její rodiny koupí část akcií a jeho podíl vzroste z 27 přibližně na 43 procent.
West Ham tehdy plán oznámil a Křetínský se měl stát největším akcionářem klubu. Transakci se však během následujících týdnů nepodařilo dokončit.
Na začátku srpna totiž přišel zvrat. Goldová oznámila, že se dohodla na prodeji celého rodinného podílu 25,1 procenta konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, jejím manželem Mehrdadem Ghodoussim a společností PCP Capital Partners. Staveleyová patřila mezi klíčové postavy při převzetí Newcastlu United saúdskoarabským Public Investment Fund.
Jenže dohoda se Staveleyovou měla jednu důležitou podmínku. Existující akcionáři West Hamu měli při prodeji akcií předkupní právo. Dostali tak možnost odkoupit balík Goldových za podmínek dohodnutých s novým investorem.
Lhůta pro první fázi procesu skončila ve čtvrtek večer. A právě tady přišel nejnovější obrat.
Podle Guardianu se Křetínský a Sullivan dohodli na uspořádání, díky němuž se akcie rozdělí mezi stávající vlastníky a Křetínský vyroste na 46 procent. Sullivan během léta zároveň odmítl zájem Staveleyové o koupi svého vlastního podílu a podle zdrojů Guardianu preferoval dohodu s českým miliardářem.
Pro Staveleyovou je to těžká porážka. Ještě v úterý seděla na London Stadium při vítězství West Hamu 4:2 nad Wolverhamptonem a její vstup do klubu vypadal jako stále reálná možnost. Teď však nejspíš definitivně padla.
Křetínského cíl? Okamžitý návrat mezi elitu
Celá změna přichází v mimořádně turbulentním období. West Ham po čtrnácti letech sestoupil z Premier League a v nové sezoně bojuje v Championship o okamžitý návrat mezi elitu.
Comeback v co nejrychlejší době je pro WHU důležitý i proto, že kluby po sestupu z nejsledovanější ligy světa dostávají takzvané padákové platby. Ty jim mimo jiné pomáhají při udržení štědře placených hráčů a nenutí je ke zbrklým "šetřícím" krokům.
V současném systému je výpočet navázaný na podíl z centrálně rozdělovaných televizních příjmů Premier League a v první sezoně po sestupu tvoří 55 procent částky pro kluby PL, ve druhé 45 procent a ve třetí 20 procent.
Využít tuto finanační výhodu je pro Kladiváře klíčové.
Zároveň se v létě zásadně proměnilo i vedení klubu. David Sullivan v červnu odstoupil z představenstva a funkce spolupředsedy poté, co The Times společně s pořadem BBC Panorama zveřejnily závažná obvinění týkající se jeho chování vůči ženám.
Sullivan všechna obvinění kategoricky odmítá a nadále vlastní velký podíl West Hamu. Podle současného plánu jej dokonce mírně zvýšil. Nicméně nejmocnějším mužem klubu se zásadním vlivem na jeho budoucnost by ale nyní měl být právě český miliardář.
Křetínský vstoupil do West Hamu v roce 2021. Jeho rostoucí role už přitom není pouze formální. V létě se například v Praze osobně setkal s kapitánem Jarrodem Bowenem při jednáních o jeho budoucnosti po sestupu klubu.
Pro české fanoušky zůstává West Ham mimořádně zajímavý také kvůli bývalému reprezentačnímu kapitánovi Tomáši Součkovi. Český záložník je i v sezoně 2026/27 nadále hráčem londýnského klubu a po vážném zranění kotníku se snaží dostat zpět na hřiště.