Bitva o Londýn: návrat nechtěného mistra světa, posily za miliardy a setkání kamarádů
BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Třetí kolo Premier League nabídne třaskavý souboj dvou týmů z hlavního města Anglie. Na jedné straně obhájce titulu Arsenal, na druhé ambiciózní Chelsea. Na Emirates Stadium se představí i bývalý gólman Kanonýrů Emiliano Martínez – aktuální jednička The Blues. A s CANAL+ Sport můžete být v neděli u toho!
Declan Rice, Noni Madueke, Kai Havertz, Kepa... Hráčů se západolondýnskou minulostí je v kádru úřadujícího mistra víc než dost. Na straně Chelsea má arsenalskou minulost jen jeden. Emiliano Martínez – čtyřiatřicetiletý Argentinec, který to z pozice nechtěného gólmana Gunners dotáhl až k triumfu na mistrovství světa v dresu Argentiny.
Teď je navíc brankář, který přišel na Stamford Bridge z Aston Villy za 7,5 milionu liber, považován za důležitý dílek do skládačky ambiciózního projektu amerických majitelů The Blues. Našlapaný útok vstřelil v úvodních dvou ligových utkáních sedm branek, a především trio Palmer-Joao Pedro-Rogers baví, jenže obrana pokulhává (5 inkasovaných gólů). Teď by ji ale měl vystužit horkokrevný Argentinec mezi třemi tyčemi. A po prvním utkání, ve kterém do branky naskočil jen pár hodin po podpisu smlouvy, ho čeká návrat na Emirates Stadium.
U toho samozřejmě nebudou chybět ani reportéři CANAL+ Sport Karel Häring a Marek Skáčik, kteří budou sledovat veškeré dění londýnského derby přímo v jeho dějišti. Utkání začíná v neděli od 17:30, půl hodiny předtím už ale pojede na CANAL+ Sport studio Match Time.
Posilovalo se na obou stranách
Oba celky vstoupily do sezony se stoprocentní bilancí, a také se spoustou posil. Zatímco Chelsea přivedla za rekordních 117 milionů liber nejdražší anglickou posilu historie Morgana Rogerse a zpevnila defenzivu (Lacroix, Palestra, Chavarría, Barco), Arsenal citlivě rozšířil kádr o Konsu, Bruna Guimaraese nebo Christose Tzolise. Ten sice zazářil v prvním zápase proti Coventry, ale ve druhém kole byl na hřišti Aston Villy kvůli špatnému výkonu střídán už po prvním poločase. Otázkou tak zůstává, zda mu dá Mikel Arteta šanci v základu i proti Chelsea.
Velkým tématem je před tímto duelem i vztah obou manažerů. Mikel Arteta i Xabi Alonso se totiž znají od dětství, když spolu od deseti let hráli za baskické Antiguoko. O víkendu se ale proti sobě postaví jako manažeři Arsenalu a Chelsea.
Na obrazovkách CANAL+ Sport ale můžete sledovat i ostatní utkání 3. kola Premier League. Začínáme už v pátek ve 21:00 zápasem Ipswiche s Liverpoolem, a pokračujeme sedmi sobotními zápasy včetně Konferenčního přenosu, který se bude věnovat všem utkáním hraným v 16 hodin (CANAL+ Sport 4). Nedělní program pak obstarají Everton s Manchesterem United a už zmiňovaný Arsenal s Chelsea.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Brentford
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|6
Newcastle
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|8
Leeds
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|9
Brighton
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|10
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|12
Ipswich Town
|2
|1
|0
|1
|4:6
|3
|13
Liverpool
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|14
Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Fulham
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|17
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|18
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|19
Aston Villa
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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