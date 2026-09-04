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Bitva o Londýn: návrat nechtěného mistra světa, posily za miliardy a setkání kamarádů

Fotbalisté Arsenalu a Chelsea spolu v neděli svedou bitvu o Londýn ve třetím kole Premier League
Fotbalisté Arsenalu a Chelsea spolu v neděli svedou bitvu o Londýn ve třetím kole Premier LeagueZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Chelsea v divokém utkání porazili Brighton 4:3
Fotbalisté Chelsea v divokém utkání porazili Brighton 4:3
Fotbalisté Chelsea v divokém utkání porazili Brighton 4:3
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Jan Podmol
Anglie - Premier League
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BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Třetí kolo Premier League nabídne třaskavý souboj dvou týmů z hlavního města Anglie. Na jedné straně obhájce titulu Arsenal, na druhé ambiciózní Chelsea. Na Emirates Stadium se představí i bývalý gólman Kanonýrů Emiliano Martínez – aktuální jednička The Blues. A s CANAL+ Sport můžete být v neděli u toho!  

Declan Rice, Noni Madueke, Kai Havertz, Kepa... Hráčů se západolondýnskou minulostí je v kádru úřadujícího mistra víc než dost. Na straně Chelsea má arsenalskou minulost jen jeden. Emiliano Martínez – čtyřiatřicetiletý Argentinec, který to z pozice nechtěného gólmana Gunners dotáhl až k triumfu na mistrovství světa v dresu Argentiny.  

Teď je navíc brankář, který přišel na Stamford Bridge z Aston Villy za 7,5 milionu liber, považován za důležitý dílek do skládačky ambiciózního projektu amerických majitelů The Blues. Našlapaný útok vstřelil v úvodních dvou ligových utkáních sedm branek, a především trio Palmer-Joao Pedro-Rogers baví, jenže obrana pokulhává (5 inkasovaných gólů). Teď by ji ale měl vystužit horkokrevný Argentinec mezi třemi tyčemi. A po prvním utkání, ve kterém do branky naskočil jen pár hodin po podpisu smlouvy, ho čeká návrat na Emirates Stadium.  

U toho samozřejmě nebudou chybět ani reportéři CANAL+ Sport Karel Häring a Marek Skáčik, kteří budou sledovat veškeré dění londýnského derby přímo v jeho dějišti. Utkání začíná v neděli od 17:30, půl hodiny předtím už ale pojede na CANAL+ Sport studio Match Time. 

Posilovalo se na obou stranách

Oba celky vstoupily do sezony se stoprocentní bilancí, a také se spoustou posil. Zatímco Chelsea přivedla za rekordních 117 milionů liber nejdražší anglickou posilu historie Morgana Rogerse a zpevnila defenzivu (Lacroix, Palestra, Chavarría, Barco), Arsenal citlivě rozšířil kádr o Konsu, Bruna Guimaraese nebo Christose Tzolise. Ten sice zazářil v prvním zápase proti Coventry, ale ve druhém kole byl na hřišti Aston Villy kvůli špatnému výkonu střídán už po prvním poločase. Otázkou tak zůstává, zda mu dá Mikel Arteta šanci v základu i proti Chelsea.  

Velkým tématem je před tímto duelem i vztah obou manažerů. Mikel Arteta i Xabi Alonso se totiž znají od dětství, když spolu od deseti let hráli za baskické Antiguoko. O víkendu se ale proti sobě postaví jako manažeři Arsenalu a Chelsea.

Na obrazovkách CANAL+ Sport ale můžete sledovat i ostatní utkání 3. kola Premier League. Začínáme už v pátek ve 21:00 zápasem Ipswiche s Liverpoolem, a pokračujeme sedmi sobotními zápasy včetně Konferenčního přenosu, který se bude věnovat všem utkáním hraným v 16 hodin (CANAL+ Sport 4). Nedělní program pak obstarají Everton s Manchesterem United a už zmiňovaný Arsenal s Chelsea.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City22006:26
2Arsenal22004:06
3Hull City22003:06
4Chelsea22007:56
5Brentford21104:14
6Newcastle21104:24
7Everton21103:14
8Leeds21102:14
9Brighton21017:43
10Manchester Utd.21015:43
11Sunderland21012:23
12Ipswich Town21014:63
13Liverpool20204:42
14Bournemouth20112:31
15Nottingham Forest20112:31
16Fulham20022:40
17Coventry City20020:40
18Crystal Palace20021:60
19Aston Villa20020:50
20Tottenham20020:50
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