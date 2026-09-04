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Ipswich - Liverpool 0:2. Hosté v lize poprvé uspěli. Dvěma rychlými góly rozhodl Isak

Alexander Isak se spoluhráči slaví gól Liverpoolu
Alexander Isak se spoluhráči slaví gól LiverpooluZdroj: ČTK / AP / Dave Shopland
Bradley Barcola při své premiéře v dresu Liverpoolu
Bradley Barcola při své premiéře v dresu Liverpoolu
Alexander Isak se spoluhráči slaví gól Liverpoolu
Alexander Isak se spoluhráči slaví gól Liverpoolu
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Liverpoolu porazili Ipswich na jeho hřišti 2:0 a v třetím kole Premier League si připsali první výhru pod novým koučem Andonim Iraolou. Oba góly dal v úvodní desetiminutovce švédský útočník Alexander Isak. Přihrál mu na ně Cody Gakpo, o kterého usiloval Manchesteru City, ale nizozemský reprezentant nakonec zůstal na Anfieldu.

Ve druhém poločase debutoval v liverpoolském dresu francouzský křídelník Bradley Barcola. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Paris St. Germain přišel v pondělí za 123 milionů liber a stal se nejdražším hráčem v historii anglické ligy.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City22006:26
2Arsenal22004:06
3Hull City22003:06
4Chelsea22007:56
5Liverpool31206:45
6Brentford21104:14
7Newcastle21104:24
8Everton21103:14
9Leeds21102:14
10Brighton21017:43
11Manchester Utd.21015:43
12Sunderland21012:23
13Ipswich Town31024:83
14Bournemouth20112:31
15Nottingham Forest20112:31
16Fulham20022:40
17Coventry City20020:40
18Crystal Palace20021:60
19Aston Villa20020:50
20Tottenham20020:50
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