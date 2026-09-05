SESTŘIH: Horníček u remízy Newcastlu. Kinský má čisté konto, Spurs ale stále neskórovali
Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance zůstal i po 3. kole anglické fotbalové ligy neporažený. Díky gólu v 88. minutě remizoval doma s Bournemouthem 2:2. Brankář Antonín Kinský udržel první čisté konto v sezoně, Tottenham však pouze remizoval v Nottinghamu 0:0. Manchester City gólem Erlinga Haalanda porazil nováčka Coventry 1:0 a zůstal stoprocentní. Liverpool poprvé zvítězil pod trenérem Iraolou, porazil nováčka Ipswich 2:0
Horníček inkasoval už v deváté minutě. Scottovu střelu z hranice vápna jeden z domácích obránců zblokoval tak, že míč obloukem spadl přesně do cesty Tavernierovi, jenž zblízka nedal českému brankáři šanci. „Strakám“ nepřálo štěstí ani u druhé inkasované branky. Kluivertova střela do tyče ve 35. minutě se odrazila do Horníčkových zad ke Scottovi, jehož centr zpět do nebezpečného prostoru si obránce Thiaw srazil vysokým obloukem do vlastní sítě.
Newcastlu se podařilo rychle zareagovat parádní trefou Barnese. A zlepšený výkon domácích ve druhém poločase nakonec vyústil i ve vyrovnávací branku. O dělbě bodů rozhodla Ramseyho dorážka po Barnesově sražené střele. Bournemouthu nestačil dvoubrankový náskok a stále čeká na výhru. Ve všech třech dosavadních zápasech přišli „Cherries“ o bodový zisk kvůli inkasovaným gólům v závěru.
Spurs stále neskórovali, Kinský má čisté konto
Tottenham měl v prvním poločase proti Nottinghamu mírnou herní převahu, gólově se však neprosadil. Největší šanci měla letní posila Omar Marmúš, z dobré pozice však pálil vedle. K bezbrankovému stavu přispěl i Kinský dobrým zákrokem proti šanci Gibbse-Whitea.
Když už se v 66. minutě zdálo, že český brankář kapituloval, odvolal videorozhodčí Williamsův gól pro hru rukou. Marmúš nenapravil své zaváhání z první půle ani po změně stran, a tak „Spurs“ zůstali po třetím kole bez vstřelené branky.
O výhře Manchesteru City rozhodl ve 26. minutě Haaland. Norský kanonýr usměrnil hlavou do sítě Semenyův centr a po třech kolech má tři góly.
Překvapení startu sezony Hull neinkasoval ani ve třetím kole, tentokrát však pouze remizoval s Aston Villou 0:0 a přišel o stoprocentní bilanci. „Villans“ se naopak po sérii letních odchodů opor vstup do sezony zatím nedaří. Stále nevstřelili branku a připsali si první bod.
Crystal Palace porazil londýnského rivala Fulham 3:2 díky brankám dvou netradičních střelců. Nejprve se dvakrát trefil levý obránce Tyrick Mitchell. Toho pak v 74. minutě na hřišti nahradil jiný krajní bek Ben Chillwell a o tři minuty později se radoval z vítězné branky.
Zápasy Brentfordu se Sunderlandem a Brightonu s Leedsem skončily shodně 1:1. Brentford a Leeds stále čekají na přemožitele.
Liverpool poprvé vyhrál
Oba góly Reds dal v úvodní desetiminutovce švédský útočník Alexander Isak. Přihrál mu na ně Cody Gakpo, o kterého usiloval Manchesteru City, ale nizozemský reprezentant nakonec zůstal na Anfieldu.
Ve druhém poločase debutoval v liverpoolském dresu francouzský křídelník Bradley Barcola. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Paris St. Germain přišel v pondělí za 123 milionů liber a stal se nejdražším hráčem v historii anglické ligy.
Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2
Hull City
|3
|2
|1
|0
|3:0
|7
|3
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Brentford
|3
|1
|2
|0
|5:2
|5
|6
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|8
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|9
Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|10
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|11
Sunderland
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|13
Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15
Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|16
Nottingham Forest
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|17
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18
Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19
Fulham
|3
|0
|0
|3
|4:7
|0
|20
Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
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