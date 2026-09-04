SESTŘIH: Ipswich - Liverpool 0:2. Hosté v lize poprvé uspěli, dvěma góly rozhodl Isak
SESTŘIH: Ipswich - Liverpool 0:2. Isak dvěma góly řídil první výhru Reds, Barcola zažil debut • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Liverpoolu porazili Ipswich na jeho hřišti 2:0 a v třetím kole Premier League si připsali první výhru pod novým koučem Andonim Iraolou. Oba góly dal v úvodní desetiminutovce švédský útočník Alexander Isak. Přihrál mu na ně Cody Gakpo, o kterého usiloval Manchesteru City, ale nizozemský reprezentant nakonec zůstal na Anfieldu.
Ve druhém poločase debutoval v liverpoolském dresu francouzský křídelník Bradley Barcola. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Paris St. Germain přišel v pondělí za 123 milionů liber a stal se nejdražším hráčem v historii anglické ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|6
Brentford
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|7
Newcastle
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Leeds
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|10
Brighton
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|12
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|13
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Bournemouth
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Fulham
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|17
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|18
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|19
Aston Villa
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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