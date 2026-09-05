SESTŘIH: Newcastle s Horníčkem v bráně opět bodoval. Reds slaví první výhru pod Iraolou
Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance zůstal i po 3. kole anglické fotbalové ligy neporažený. Díky gólu v 88. minutě remizoval doma s Bournemouthem 2:2. Hostům nestačil dvoubrankový náskok a stále čekají na výhru. Ve všech třech dosavadních zápasech přišli o bodový zisk kvůli inkasovaným gólům v závěru. Liverpool porazil Ipswich na jeho hřišti 2:0 a připsal si první výhru pod novým koučem Andonim Iraolou.
Horníček inkasoval už v deváté minutě. Scottovu střelu z hranice vápna jeden z domácích obránců zblokoval tak, že míč obloukem spadl přesně do cesty Taverniera, jenž zblízka nedal českému brankáři šanci. "Strakám" nepřálo štěstí ani u druhé inkasované branky. Kluivertova střela do tyče ve 35. minutě se odrazila do Horníčkových zad ke Scottovi, jehož centr zpět do nebezpečného prostoru si obránce Thiaw srazil vysokým obloukem do vlastní sítě.
Newcastlu se podařilo rychle zareagovat parádní trefou Barnese. A zlepšený výkon domácích ve druhém poločase nakonec vyústil i ve vyrovnávací branku. O dělbě bodů rozhodla Ramseyho dorážka po Barnesově sražené střele.
Liverpool poprvé vyhrál
Oba góly Reds dal v úvodní desetiminutovce švédský útočník Alexander Isak. Přihrál mu na ně Cody Gakpo, o kterého usiloval Manchesteru City, ale nizozemský reprezentant nakonec zůstal na Anfieldu.
Ve druhém poločase debutoval v liverpoolském dresu francouzský křídelník Bradley Barcola. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Paris St. Germain přišel v pondělí za 123 milionů liber a stal se nejdražším hráčem v historii anglické ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|3
Hull City
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Chelsea
|2
|2
|0
|0
|7:5
|6
|5
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|6
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7
Brentford
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|8
Everton
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Leeds
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|10
Brighton
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Manchester Utd.
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|12
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|13
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|15
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Fulham
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|17
Coventry City
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
|18
Crystal Palace
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|19
Aston Villa
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
Tottenham
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
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