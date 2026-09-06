Krejčího gólový návrat do sestavy. Po zápase si vyměnil dres s Priskem: Pro našeho tátu!
Ladislav Krejčí se při návratu do základní sestavy Wolverhamptonu v nové sezoně gólově prosadil. Český reprezentant skóroval ve 31. minutě na hřišti Birminghamu, v jehož útoku nastoupil August Priske, syn trenéra Sparty Briana Priskeho.
Wolverhampton šel do vedení už ve třetí minutě zásluhou Fera Lópeze, domácí ale odpověděli ve 22. minutě trefou Jaye Stansfielda. O devět minut později přišla chvíle českého obránce. Krejčí si po rohovém kopu našel prostor v pokutovém území a přesnou hlavičkou poslal Wolves znovu do vedení.
Krejčího návrat do základní sestavy přišel jen několik dní po uzavření přestupového období, během kterého se intenzivně řešila jeho další budoucnost. Bývalý kapitán Sparty byl spojován s Leedsem, Realem Sociedad, West Hamem či Ipswichem. V samotném závěru okna pak o českého reprezentanta vážně usiloval PSV Eindhoven.
Ani přesun do Nizozemska se však neuskutečnil. Nabídka PSV podle informací zahraničních serverů nesplnila finanční představy vedení Wolverhamptonu, a sedmadvacetiletý obránce tak na Molineux zůstal.
Zápas nabídl českým fanouškům ještě jednu zajímavou linku. V útoku Birminghamu nastoupil August Priske, dvaadvacetiletý syn současného trenéra Sparty Briana Priskeho. Dánský útočník za Birmingham v nové sezoně Championship nastoupil už popáté, přičemž v předchozím utkání proti Southamptonu se zapsal mezi střelce. Proti Wolves ale další zásah nepřidal.
Krejčího gól nakonec k vítězství nestačil. Ještě před přestávkou přišla jedna z nejbizarnějších situací zápasu. Obránce Wolves Jackson Tchatchoua nepřesnou přihrávkou přehodil vlastního brankáře a Birmingham díky kurióznímu momentu srovnal na 2:2. Skóre už se následně nezměnilo. Wolverhampton tak z derby odvezl pouze bod, pro Krejčího však šlo po turbulentním konci léta o povedený návrat do základní jedenáctky.
Setkání českého obránce s dánským útočníkem mělo po závěrečném hvizdu i symbolickou dohru. Krejčí si s Priskem vyměnil dres a společnou fotografii následně zveřejnil na instagramu. „Pro našeho tátu, Briana,“ komentoval vtipně český reprezentant s odkazem na svého bývalého trenéra.