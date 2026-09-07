Chorý v Anglii? Gabriel v derby kopl do hlavy gólmana. Chtěl hrát míč, usoudil rozhodčí
- V londýnském derby v Premier League došlo k velmi spornému momentu, kdy obránce Gabriel z Arsenalu při snaze o odehrání míče zasáhl nohou přímo hlavu soupeřova brankáře.
- Přestože situace připomínala tvrdé zákroky známé i z české ligy, hlavní rozhodčí ani videorozhodčí se rozhodli hráče červenou kartou netrestat.
- Celý incident vyvolanými emocemi na sociálních sítích silně připomněl kontroverzní počin útočníka Slavie Tomáše Chorého z duelu proti Zbrojovce.
Londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea ve 3. kole Premier League nabídlo skvělou podívanou, hodnou duelu favoritů anglické soutěže. Jenže místo výhry domácích 2:1 mohlo mít derby úplně jiný scénář. Třeba kdyby domácí hráli od šesté minuty bez stopera Gabriela. Před brankou totiž stoper nakopl brankáře Chelsea Emiliana Martineze, rozhodčí ale netrestali. A jak to souvisí se sobotním zápasem Slavie a Zbrojovky, kdy kvůli zbytečné patičce do hlavy brnakáře rozvířil emoce útočník Tomáš Chorý?
Hned ve 2. minutě překvapila obhájce titulu, který se jinak pyšní pevnou defenzivou, nová posila Chelsea Morgan Rogers (se kterým mimojiné v létě koketoval i Arsenal). Odražený balon uklidil utaženou střelou k tyči, čímž sice poslal svůj tým do vedení, ale také odstartoval tlak domácích. Ten ale mohl rychle skončit už v 6. minutě šlágru.
Přímý kop z pravé strany, signál Arsenalu, střílená přihrávka a zakončení Riccarda Calafioriho chytá brankář Martinez. Míč se ale dostane zhruba metr od tyče mezi několik hráčů, kteří na zemi svádějí souboj podobný řecko-římskému zápasu. Jediným hráčem v červenobílém je Gabriel, kterému se levá noha podvlékne pod soupeře. Nohu vyvlékne a při snaze vypíchnout míč směrem do branky mu kopačka sjede po ruce brankáře Martineze a vší silou jej nakopne do oblasti pravého spánku.
Míč míří do zámezí, Martinez se svíjí v bolestech, ale sudí Chris Kavanagh k situaci žádnou výtku nemá. Britský server Sky Sports po zápase potvrdil, že situaci sice prohlížel VAR, ten ale rozhodnutí Kavanagha nebral za chybné a proto nezasahoval.
Podle listiny pravidel Premier League se na toto rozhodnutí vztahuje sekce 12, kdy se „násilné chování vztahuje pouze na situace, kdy hráč použije nepřiměřenou sílu proti soupeři, aniž by se snažil získat míč; pokud rozhodčí usoudí, že se hráč o míč snažil, tato možnost okamžitě odpadá.“ A proto nemohl VAR zasáhnout, rozhodčí na hřišti totiž Gabrielův kop neposoudil jako hrubý a hodný vyloučení.
Legenda anglického fotbalu Wayne Rooney s Gabrielem ale tolik slitování neměl. „Podívejte se na záznam a zpomalte si to. Martinez má míč v rukou a Gabriel ho kopl do hlavy. Takže si myslím, že má obrovské štěstí, že zůstal na hřišti,“ řekl bývalý útočník.
Arsenal nakonec zápas zvládl otočit, po brankách Kaie Havertze a Martina Ødegaarda vyhrál 2:1 a ve třech duelech Premier League ještě neztratil ani bod.
Druhý kontroverzní souboj během víkendu
Podobná debata na sociálních sítích jako po (ne)vyloučení Gabriela se v českém prostředí strhla po sobotním zápase 7. kola Chance Ligy mezi Slavií a Zbrojovkou. I v Edenu byl totiž vidět konflikt mezi brankářem a hráčem soupeře - hostujícím Adamem Hrdinou a útočníkem Slavie Tomášem Chorým. Přestože jde o zcela jinou intenzitu zákroku, motiv hráčů zůstává stejnou záhadou.
Slavia v 60. minutě šlágru vedla 1:0, kdy Danijel Šturm vypálil levačkou z hranice vápna, Hrdina šel do vzduchu a ránu Slovince vyrazil. Po dopadu na zem se střetl s Chorým. Útočník udělal prapodivný pohyb levou nohou za sebe a kolíky ťukl do hlavy gólmana Zbrojovky. Ten se okamžitě chytil za hlavu, krátce musel být ošetřován lékařským týmem. Nicméně zápas dohrál, stejně tak Chorý.
Sudí Jan Beneš na ploše žádný přečin neshledal, VAR v čele s rozhodčí Janou Adámkovou celou situaci prověřil, ale na chování kontroverzního útočníka nenašel nic, co by vedlo k přezkumu situace a případnému vyloučení. Pravdou je, že nešlo o intenzivní úder, spíš ťukanec do hlavy, ovšem zcela zbytečný a málo pochopitelný. Chorý tentokrát hranici nepřekročil, prošlo mu to.
Pojítkem mezi oběma situacemi je fakt, že sudí na ploše nezaznamenali hrubé provinění hráčů. I přes místy rozdílná pravidla v Premier League a Chance Lize zůstává otázkou, jak velkou pravomoc má mít VAR u podobných situacích, kdy oko rozhodčího něco přehlédne.
A také to, že pouze sami hráči vědí, jestli kontakt s brankářem chtěli, nebo u obou sehrála roli náhoda. Jak Gabriela, tak Chorého poslední roky doprovází pověst „zlobivých kluků“, kteří sice svým týmům přináší nesmírnou kvalitu, zároveň na sebe ale umí strhnout pozornost podobnými kousky. A upozornili na sebe znovu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|3
Hull City
|3
|2
|1
|0
|3:0
|7
|4
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|5
Brentford
|3
|1
|2
|0
|5:2
|5
|6
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|8
Everton
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|9
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12
Sunderland
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15
Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|16
Nottingham Forest
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|17
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18
Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19
Fulham
|3
|0
|0
|3
|4:7
|0
|20
Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
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