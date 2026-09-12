ONLINE: Kinský v brance Spurs, udrží znovu čisté konto? Chelsea i Liverpool narazili
Anglická Premier League pokračuje 4. kolem. Chelsea tak úplně nepotvrdila dobrou ofenzivní formu a s nováčkem z Hullu remizovala 2:2. Domácí výhru nezapsal ani Liverpool, který se rozešel bez branek s Fulhamem. Antonín Kinský pak v brance Tottenhamu nastoupí proti Evertonu. Navážou Spurs na výkon z minulého kola proti Forest a udrží čisté konto? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.
Chelsea se proti Hullu ujala vedení už po sedmi minutách, kdy se trefil Rogers. Křídelník anglické reprezentace zakončil rychlý protiútok a navázal tak na brzký gól z minulého kola proti Arsenalu. Hostům se ještě do poločasu podařilo skóre otočit, když se v rozmezí šesti minut dvakrát trefil Alžířan Bellúmí a zaznamenal první góly v Premier League.
Alespoň remízu pro Chelsea zachránil Brazilec Pedro, který v 66. minutě zakončil Palmerův přízemní centr pod břevno branky hostů. Ve zbytku utkání už gól nepadl a Hull tak po návratu mezi anglickou elitu po devíti letech udržel neporazitelnost. Chelsea naopak počtvrté za sebou neuspěla proti nováčkovi soutěže.
Neporažený je po čtyřech kolech také Liverpool, jenže body ztratil už ve třetím zápase. Velké šance týmu kouče Andoniho Iraoly měl švédský útočník Isak, který ale nenavázal na poslední tři branky ve třech zápasech po sobě a v úvodu i závěru utkání z dobrých pozic mířil vedle. Neujala se ani hlavička Španěla Muňoze, s níž si poradil gólman Leno.
Glasner vyzrál na Emeryho
Aston Villa sice vstřelila první gól v sezoně, ale na premiérovou výhru stále čeká. Svěřence kouče Unaie Emeryho nenakopla ani úterní výhra v Lize mistrů v Bruggách, kde zvítězili 3:2. Aston Villa doma s Nottinghamem inkasovala minutu po začátku druhého poločasu od Delapa a na vyrovnávací gól střídajícího Brazilce Alyssona odpověděl jeho krajan Igor Jesus dvě minuty před koncem. Rozhodl tak o první výhře svého týmu v nové sezoně.
Nový trenér Nottinghamu Oliver Glasner potvrdil, že se mu proti Aston Ville daří. Neprohrál s ní v osmém zápase po sobě a jeho tým na hřišti birminghamského celku zvítězil poprvé od roku 1994 po 11 soutěžních utkáních.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|3
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|5
Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|6
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|7
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|8
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|9
Everton
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|10
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12
Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|13
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|14
Sunderland
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|18
Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
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